A koronavírus-járvány és az olimpia elhalasztása ellenére tovább forog a Hosszú Katinkáról szóló dokumentumfilm - közölte a film kommunikációjával foglalkozó ügynökség szerdán az MTI-vel.

Hosszú Katinka (Fotó: MTI/AP/Andrew Medichini)

„A Katinka címmel készülő portréfilm alkotóinak döntése szinkronban áll az eredeti szándékukkal, miszerint a stáb szárazon és vízen, a felkészülés hullámhegyein és hullámvölgyein át követi a magyar úszófenomén felkészülését a tokiói olimpiai játékokra” – olvasható a közleményben.

A készülő dokumentumfilm megörökíti a jelenlegi veszélyhelyzetet is, amikor a háromszoros olimpiai, huszonhatszoros világ- és harmincnégyszeres Európa-bajnok magyar úszó folytatja az edzéseket, és a három aranyat hozó riói olimpia után Tokióban újra versenybe száll a győzelemért.

Az összegzés felidézi, hogy a februárban elkezdődött forgatás eddig is extra körülmények között zajlott: a versenyekre való utazások, a víz alatti felvételek különleges eszközök, technikák alkalmazását kívánták meg. „A járvány okozta veszélyhelyzetben a film alkotóinak is fokozottan be kell tartaniuk az egészségügyi óvintézkedéseket. A stábtagok nem mehetnek két méternél közelebb Katinkához, rengeteg időt és energiát vesz igénybe az emberek és a forgatási eszközök fertőtlenítése, a maszkok, kesztyűk és védőruhák alkalmazása” – közölték.

A közlemény idézi Lajos Tamás producert, aki elmondta: „eddig is az volt az a zászlónkra írva, hogy az olimpia mindenekelőtt, tehát a filmkészítés semmilyen körülmények között nem zavarhatja Katinkát a versenyekre való felkészülésben, ez a jelenlegi veszélyhelyzetben még fokozottabban érvényesül. A forgatások jó hangulatban zajlanak, a stáb és Katinka kapcsolata bizalommal teli”. Mint mondta, a sportoló személyisége megkönnyíti a munkát. A film műfaja hivatalos életrajzi dokumentumfilm, az alkotók minden tartalmi kérdésben együtt döntenek Katinkával.

A járvány okozta vészhelyzetben a film eredeti forgatási terve megváltozott: most valóban az élet írja a forgatókönyvet percről percre, amelyet csak minimális mértékben lehet előre tervezni. Ez az alkotói szempontból is különleges időszak a stábtól is folyamatos alkalmazkodást, rugalmasságot kíván – olvasható a közleményben.

Pálinkás Norbert rendező kiemelte: „minden dokumentumfilm rendező vágya, hogy valami olyan extrém esemény történjen a forgatás alatt, amit a kamera megörökít az utókor számára, amire még álmában sem gondol senki – ez most nekünk sajnos maximálisan összejött. Lelkileg, fizikailag és szellemileg is óriási kihívás ebben a vészterhes időben leforgatni ezt a filmet, de állunk elébe”. Hozzátette: Katinka példája napról napra előttük van: mindent belead, semmi és senki nem tántoríthatja el a céljától, alázatos, szorgalmas, kitartó és soha nem adja fel. „Őt kell követnünk – minden értelemben” – idézi a közlemény a rendezőt.

A portréfilm az olimpiára való felkészülés és a tokiói verseny dokumentálása mellett a harminc éves Hosszú Katinka életútját is bemutatja. A film megpróbál választ adni arra a mindenkit foglalkoztató kérdésre: vajon hogyan jutott fel ez a bajai lány a sportvilág legmagasabb csúcsára?

Köbli Norbert forgatókönyvíró, kreatív producer úgy fogalmazott, hogy „Hosszú Katinka egy magyar szuperhős, mi pedig az első magyar szuperhősfilmet készítjük egy lányról, aki köztünk él, olyan, mint mi, de a benne lakó erő emberfeletti. Filmesként erre keressük a választ: mi Katinka szuperereje? Mi az a tehetség, mi az a tulajdonság, amitől szárazon és vízen fejhosszal kitűnik a mezőnyből?”.

Fotó: MTI/AP/Andrew Medichini

Hosszú Katinka elmondta: örül neki, hogy folytatják a forgatást és ezt a kritikus helyzetet is megörökítik. „Igazából engem legerősebben soha nem az érmek motiváltak, sokkal inkább az ösztönöz, hogy másoknak segítsek azzal, hogy a saját példámon keresztül megmutatom, hogy kemény munkával igenis el lehet jutni a csúcsra. Ez a dokumentumfilm erre szuper eszköz és nagy megtiszteltetés számomra”.

Mint mondta, megrendítette az olimpia elhalasztásának híre, de pár nap alatt alkalmazkodott az új helyzethez, már az új edzésterve is összeállt. „A járvány miatt most különösen vigyázok másokra és persze magamra, kizárólag edzeni járok el otthonról, de a versenyek nagyon hiányoznak. Humorral és kreativitással próbálom pótolni, új kihívásokon töröm a fejem, most például bokszolni szeretnék. Bízom benne, hogy a filmen visszanézve ez a veszélyhelyzet, minden fájdalmával és megpróbáltatásával együtt egy furcsa útelágazásnak tűnik majd, amiből mindannyian sokat tanulunk” – fogalmazott Hosszú Katinka.

A portréfilm elkészítését a Nemzeti Filmintézet támogatja. A Katinka című hivatalos életrajzi dokumentumfilm producere Lajos Tamás, forgatókönyvírója és kreatív producere Köbli Norbert, rendezője Pálinkás Norbert, vezető operatőre Nagy András. A Szupermodern Stúdió gyártásában készülő portréfilm a tervek szerint, a tokiói olimpia után kerül majd a magyar mozikba.