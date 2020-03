Online bajnokságokkal vigasztalják rajongóikat a profi sportolók

Míg a verseny- és sportpályákon megállt az élet, az online játékok világa virágzik, és a felhasználói élményt biztosító platformok kétségbeesetten próbálnak lépést tartani a szolgáltatásaik iránt megnövekedett igénnyel.

Jelenleg az e-sport az egyetlen olyan eszköz, amellyel a sportolók a koronavírus-járvány terjedése miatti intézkedések következtében otthon maradt rajongókat szórakoztathatják, és kétség sem fér hozzá, minden erejükkel azon vannak, hogy a virtuális térben is mély benyomást tegyenek a nézőkre.

Az autóversenyzés nagyágyúi online pótolják az elmaradt versenyeket

Ha lettek volna kételyek az online autóversenyek szórakoztató faktorával kapcsolatban, az első komolyabb nemzetközi neveket felvonultató futamok egyből eloszlatták azokat.

A megszakított szezonok miatt az autóversenyzés világában szinte azonnal elkezdődtek a szerveződések, ami nem csoda, hiszen a kormánnyal és pedállal ellátott szimulátorok azok az eszközök, amelyek a legközelebb állnak a valós motorsporthoz. Az elmúlt hét végén

kategóriájában is indultak online bajnokságok, melyek közül az összes – a rövid idő és elhanyagolható marketing mellett is – osztatlan sikert hozott – írta a The Verge.

A NASCAR The Replacements 100 nevű sorozata – melyben a sportágban tevékenykedő mérnökök, szerelők és közösségimédia-szakértők mellett a bajnokság volt pilótája és az eNASCAR jelenlegi versenyzője, Parker Kligerman is részt vett – egy szimulátoros futamhoz képest meglepően sok nézőt hozott az iRacing szerint. A Twitch-platformon 70 ezren kapcsolódtak be az élő stream nézésébe, melyet 23 ezren követtek egyszerre a legtöbben.

Kligerman szerint a népszerűség oka a szimulátoros és a valódi versenyzés hasonlósága. „Ez az egyetlen e-sport, amely ennyire párhuzamosan kapcsolódik a valós világhoz. Az ok, amiért annyi pilóta használja s szimulátorokat, nem csak a szórakozásban keresendő. Sok szempontból érezhető, hogy amit a játékban csinálok, az a professzionális versenyzés terén is segíthet fejlődni” – fejtette ki.

Profi versenyzők és közéleti személyiségek versenyeznek egymással

Az Európában kevésbé ismert NASCAR mellett különböző formaautós online versenyek indultak, melyek közül a legnépszerűbb egyértelműen az elsőként bejelentett The Race’s All-Star Esports Battle volt.

A sorozat szervezői a NASCAR verziójával szemben nem helyettesíteni kívánták az elmaradt versenyeket, sőt, a bejelentésükben hangsúlyozták, hogy a futamon szereplő formaautók és pályák típusa csak az utolsó pillanatban fog kiderülni.

Az első versenyen az első helyért olyan neves pilóták szálltak harcba, mint a Forma–1-ből jól ismert Max Verstappen, a volt Forma–1-es, jelenleg az IndyCar bajnokságában szereplő Juan Pablo Montoya, Simon Pagenaud (IndyCar) vagy Felix Rosenqvist (IndyCar).

A profi autóversenyzők felvonultatásának meg is lett az eredménye, az élő közvetítést több százezren követték az interneten.

Senki sem akarja már nézni a híreket. Mindenki el akarja terelni a figyelmét a jelenlegi helyzetről, és ez egy könnyű módja annak, hogy átvészeljük ezeket a nehéz időket” – idézi Darren Coxot, az All-Star Esports Battle egyik főszervezőjét a The Verge.

Az All-Star Esports Battle mellett számos nem hivatalos verseny indult, közülük a szakma jeles képviselőiben bővelkedő Not the AUS GP, melyet az Ausztrál Nagydíj helyett teljesítettek a résztvevők, akik közt az e-sportolók mellett a profi versenyzés világából ott volt többek közt Lando Norris (Forma–1), Stoffel Vandoorne (Formula E), Esteban Gutierrez (Formula E), Sacha Fenestraz (Super GT), Louis Deletraz (F2) és Ryan Tveter (F2) is. Sőt, a jeles alkalomból még a Real Madrid labdarúgócsapatának kapusa, Thibaut Courtois is megragadta a kormánykereket.

Az eseményről nem meglepő módon a Forma–1-ben szereplő Lando Norris streamjét nézték a legtöbben. A The Esports Observer szerint a brit pilóta négy és fél órás élő közvetítésébe

A nagy keresleten felbuzdulva természetesen az autósport királykategóriájának számító Forma–1 is elindította saját, hivatalos sorozatát, melynek első versenyére március 22-én, vasárnap került sor. A bajnokság előnye, hogy a tv-közvetítéseken keresztül még több emberhez eljut, így az M4 Sporton is mindenki élőben, Wéber Gábor és Ujvári Máté kommentálásával nézhette a professzionális pilóták virtuális csatáját.

Spanyolországban a labdarúgók jótékonysági FIFA-kupán vettek részt

Ínséges időket élnek manapság a labdarúgás szerelmesei is, melyen csupán a közkedvelt sportág virtuális változata enyhíthet némileg. A spanyol bajnokságban gyorsan meg is ragadták az alkalmat a rajongók kárpótlására, és a koronavírus-járvány elleni harc támogatására. Egy egyeneskieséses online jótékonysági tornát rendeztek, melyben

Bár a versenytől a Barcelona és a katalánokat eredetileg képviselő Sergi Roberto szponzori okokból visszalépett, a kupán így sem volt hiány neves labdarúgókból. A felfüggesztett La Liga két madridi csapata közül Atléticót Marcos Llorrente, míg a királyi gárdát a tornát végül magabiztos fölénnyel megnyerő Marco Asensio képviselte.

A The Guardian értesülései szerint a jótékonysági online kupával 140 ezer eurót gyűjtöttek a szervezők.

Hatalmas nemzetközi FIFA-bajnokságot rendeznek a klubok

Többek közt a spanyolok ötletét átvéve az angol másodosztályban szereplő Leyton Orient is egy közös tornára invitálta a labdarúgóklubokat, de talán a szigetországi klub vezetősége sem gondolta, hogy a felhívásuk mekkora port kavar majd a csapatok között.

Az online kiíráshoz világszerte csatlakoztak a klubok, így a kupát az eredeti terveket átírva 128 csapatosra kellett bővíteni. A résztvevők közt ott van többek közt a Manchester City, az AS Roma, az Ajax, a Wolverhampton Wanderers és a Sidney FC is.

