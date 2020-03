Kedd este Ausztria–Magyarország Eb-mérkőzés az M4 Sporton

Az M4 Sport kedden este 20 órától az Ausztria–Magyarország (0-2) 2016-os Eb-csoportmérkőzés hangulatát megidézve viszi el az otthonokba az örömkönnyfakasztó találkozót azzal a különbséggel, hogy most a nézők, szurkolók még hangsúlyosabb szerepet kapnak.

A közszolgálati sportcsatorna #éldátújra jeligével arra hívja a sportkedvelőket, hogy emlékezzenek vissza és osszák meg, hogyan élték meg a négy évvel ezelőtti csodát, és hogyan élik át újra a mostani, szintén történelmi időben, a tévéképernyő előtt. A legjobb posztokból válogatást közölnek felületeiken.

„Működik a kollektív emlékezet? Emlékszel, melyik napon volt az örömkönnyfakasztó Ausztria–Magyarország (0-2) mérkőzés? Tudod, hol voltál, mit csináltál Szalai és Stieber góljának pillanatában? Ott voltál a körúton, esetleg Bordeaux-ban? Neked is volt szürke mackónadrágod, amiben dolgozni mentél?

Akkor és most. Az a találkozó kedden kora este volt június 14-én, az iskolai nyári szünet kapujában. A mostani közvetítés is kedden este lesz, ha a szabadság és a nyári szünet hangulata még nem is, de a home office és a digitális oktatás keddi feladatai este 8-ra vélhetően véget érnek, így semmi sem akadályozhat meg abban, hogy újraéld a magyar labdarúgó-válogatott sikerét.

Mutasd meg, hogyan szurkoltál négy éve és hogyan szurkolnál most a magyar labdarúgó-válogatottnak! Szürke mackónadrágban mentél dolgozni? Vedd elő újra, lőj egy képet magadról, taggeld be a barátaidat, munkatársaidat, és töltsd fel az M4 Sport Facebook oldalára március 24-én délután 15 órakor a kapcsolódó poszthoz, vagy töltsd fel a saját oldaladra #éldátújra hashtaggel” – írja közleményében a közszolgálati sportcsatorna.

Az M4 Sport a 2016-os Eb-szereplés mérkőzéseinek újraélésével kíván hozzájárulni a hétköznapok változatosságához. Ausztria–Magyarország (0-2) Eb-mérkőzés kedden este 20 órakor az M4 Sporton.

A címlapfotó: Stieber Zoltán ünnepel, miután gólt rúgott az osztrák válogatott kapujába a 2016-os franciaországi labdarúgó Európa-bajnokság F csoportja első fordulójában játszott Magyarország-Ausztria mérkőzésen Bordeaux-ban 2016. június 14-én (Fotó: MTI/EPA/Caroline Blumberg)