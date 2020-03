Televíziós stúdióban tarthatják meg az NFL-draftot

Nem az előre eltervezett Las Vegas-i helyszínen, hanem egy televíziós stúdióban tarthatják meg a profi amerikaifutball-liga (NFL) amatőr játékosok börzéjét, a draftot.

A liga illetékesei még hétfőn jelentették be, hogy a koronavírus-járvány terjedésének ellenére megrendezik a hatalmas érdeklődésre számon tartott draftot, azonban minden hozzá kapcsolódó nyilvános eseményt törölnek, és Las Vegasból lesz majd televíziós közvetítés.

A Los Angeles Times azonban most úgy értesült, hogy az NFL egy központi televíziós stúdiót rendez be, és a klubok – hogy a vezetőknek ne kelljen utazniuk – saját központjukból jelentkeznek be.

A draftot április 23–25-én tartják.

A címlapfotó illusztráció.