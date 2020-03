Ezeket a sporteseményeket is elhalasztják a koronavírus miatt

A koronavírus-járvány miatt a sakkozók, a gördeszkázók, a tollaslabdázók és a jégkorongozók tavaszi időpontra tervezett eseményeit halasztották el, míg újabb szakember szólalt fel annak érdekében, hogy idén ne rendezzék a tokiói olimpiát.

Az év végére halasztották a sakkozók nyílt Európa-bajnokságát. A tornának május 17. és 30. között a szlovéniai Podcetrtek adott volna otthont. „Az Eb-t változatlan helyszínnel december 8-tól 21-ig rendezzük meg” – tudatta honlapján a kontinentális szövetség (ECU).

Világbajnokságok és olimpiai kvalifikációs versenyek maradnak el

Elmarad a tollaslabdázók május 16. és 24. közöttre tervezett női és férfi csapat-világbajnoksága, amelyet a dániai Aarhusban bonyolítottak volna le. A nemzetközi sportági szövetség bejelentése szerint a vébét augusztusra halasztották.

Gördeszkában törölték a május 7–10. közötti időpontra tervezett olimpiai kvalifikációs versenyt, amelynek Long Beach adott volna otthont. A sportág idén mutatkozik be az olimpián.

A négy top európai jégkorongos nemzetet, Csehországot, Finnországot, Oroszországot és Svédországot felvonultató Euro Hockey Tour-sorozat utolsó állomását, az április végi-május eleji brnói viadalt augusztusra halasztották. A torna a május 8–24-re kiírt világbajnokság előtti utolsó jelentős esemény lett volna. A nemzetközi szövetség még nem döntött a svájci vb megtartásáról.

Megoszlanak a vélemények az olimpiai játékok megrendezéséről

Glen Mills, a nyolcszoros olimpiai és 11-szeres világbajnok jamaicai futó, Usain Bolt korábbi edzője a világjárvány miatt már most a jövő évre halasztaná az idén nyárra kiírt tokiói olimpiát.

„Tudom, hogy ez egy példa nélküli eset volna, de most példa nélküli időket írunk” – mondta a tréner. „Nem hiszem, hogy júliusban és augusztus megtartható az olimpia, mivel a világ egyes részein csak most kezdett el gyors ütemben terjedni a járvány. Nem látom, hogy a játékok most egy helyre össze tudná hozni az embereket a világ minden tájáról” – tette hozzá.

A 100 és 200 méteren világcsúcstartó Bolt 2017-es visszavonulását követően a Racers Track Clubnál edzőjeként dolgozó Mills jelezte: hazájukban a héten zártak be a sportlétesítmények, így edzeni sem lehet szervezett keretek között.

Ugyan a világjárvány veszélybe sodorta az ötkarikás játékok megrendezését, de a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke, Thomas Bach szerint tartózkodni kell a vehemens spekulációktól ezzel kapcsolatban, mivel még közel négy hónap van a játékokig.

Az elmúlt napokban egyre több sportoló és sportvezető bírálta a NOB-ot amiatt, hogy a járvány terjedése ellenére változatlan meggyőződéssel kitart az olimpia megrendezése mellett. Sokak szerint nem egyenlőek a feltételek, mert vannak olyan országok, ahol lehet edzeni, máshol pedig karanténban vannak a versenyzők, és a sportlétesítmények is zárva tartanak.

A tokiói nyári olimpiát a tervek szerint július 24. és augusztus 9. között rendezik meg.

A címlapfotó illusztráció.