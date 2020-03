Duplájára nő a vallási közvetítések száma a Duna Televízióban és a Kossuth Rádióban

Múlt vasárnap óta több vallási műsorral jelentkezik a közmédia.

Az elmúlt hétvégén katolikus misét és protestáns istentiszteletet is közvetített a közmédia délutáni sávjában a Duna Worldön és a Kossuth Rádióban. Ezentúl pedig vasárnap délelőttönként lesz látható a Duna Televízió történetében először mind katolikus mise, mind pedig protestáns istentisztelet is – közölte az MTVA sajtóosztálya.

A vasárnapi közvetítések mellett minden hétköznap a Duna Televízió egy 10 perces napi áhítattal jelentkezik fél nyolctól, amelyben az adott naphoz kapcsolódó bibliai részlet felolvasását egy rövid bibliamagyarázat követ majd. A Napi áhítat adásának ismétlése este 19.50 perctől a Kossuth Rádióban lesz hallható.

A hét elején katolikus és református, míg a hét második felében más felekezetek áhítatával várják az érdeklődőket a közmédiában.

„A közmédia szeretné segíteni a hívő embereket, hogy otthonukban is hozzájussanak a lelki tartalomhoz. Ennek érdekében vasárnaponként duplájára, bizonyos értelemben négyszeresére növeljük az istentiszteleti alkalmak közvetítését” – mondta Mucsányi János, az MTVA Vallási Főszerkesztőségének vezetője, aki azt is hozzátette, hogy így a rádióban délelőtt és délután is lesz mise vagy istentisztelet közvetítés.