Így üdvözölte Cristiano Ronaldo a „láthatatlan szurkolókat”

A Derby d’Italia, azaz a Juventus és az Inter összecsapása az olasz bajnokság legrégebbi rangadója, így a torinói zárt kapus mérkőzés különösen érzékenyen érinthette a koronavírus-járvány miatt távolmaradó szurkolókat.

Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo a csapatbuszról leszállva egy kis humorral oldotta a feszültséget, az öltöző felé sétálva sorra osztotta a pacsikat a láthatatlan szurkolóknak, mielőtt mosolyogva továbbállt – írta a Fox News.

A 206 millió Instagram-követővel rendelkező világklasszis vicces pillanata futótűzként terjed az interneten, eddig több mint 90 millió alkalommal tekintették meg.

A rangadót végül a Juventus nyerte 2-0-ra, a portugál támadó pedig szemmel láthatóan nem szomorkodott. A hármas sípszó után is hasonló viccre szánta el magát, akkor az üres stadion láthatatlan szurkolóit tapsolta meg.

Cristiano Ronaldo applauding the fans in the empty stadium👏👏😂😂😂😂 pic.twitter.com/feKvU0MLAw

— B3 (@b3naldo7) March 8, 2020