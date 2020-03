Bruno Fernandessel újra szárnyra kaphat a Manchester United

Január óta friss portugál szellő járja át a Manchester United öltözőjét, mely talán Sir Alex Ferguson visszavonulása óta nem tűnt ilyen egységesnek. A Sportingból igazolt Bruno Fernandes érkezése után az edzői stábtól kezdve a játékosokon át egészen a szakértőkig mindenki egyre bizakodóbb, amire van is okuk, hiszen a játékmester szerepében egy rég várt vezéregyéniség csatlakozott a vörös ördögökhöz, aki kiváló passzaival a hangulat mellett a támadások produktivitását is egy csapásra megnövelte.

(Fotó: EPA/Lynne Cameron)

Bár nem is olyan régen a Manchester United szurkolótábora még a Disney World kínálta élményekhez hasonlíthatta a klub mérkőzéseit, Sir Alex Ferguson 2013-as távozása óta maximum a családbarát vidámpark legvadabb hullámvasútja juthat eszébe a fanatikusoknak.

Bár David Moyes, Louis Van Gaal és José Mourinho regnálása alatt a csapat egy Európa-liga, egy FA-kupa, egy Ligakupa és két angol szuperkupaserleget is bepakolt a vitrinbe, de a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában nem tudott maradandót alkotni, míg az együttes újraépítése is rendre kudarcot vallott.

Elődei sikertelen próbálkozása után most a klub legendás egykori játékosa, Ole Gunnar Solskjaer próbálja újra Európa legnívósabb klubjai közé emelni a Manchester Unitedet, azonban az első teljes szezonjában az ő keze alatt is inkonzisztensnek bizonyult az együttes, melynek főleg a szürke támadójátéka hagyott maga után kívánnivalót. A problémák megoldására januárban két játékost szerződtettek, közülük az egyik pedig azonnali változást hozott, mellyel ismét felébresztette a reményt a vörös ördögök háza táján, ahol a szezon közepén még a Bajnokok Ligája szereplés is csak hiú ábrándnak tűnt.

Fernandes másodjára próbál szerencsét top ligában

Bruno Fernandes nem először tűnik fel a kontinens egyik top bajnokságában. A Boavista akadémiáján nevelkedő középpályás már 17 évesen elment szerencsét próbálni Olaszországba, ahol a Serie B-s Novarából indulva először az első osztályban vitézkedő Udineséhez, majd a Sampdoriához vezetett az útja. Akkor és ott nem váltotta be a hozzá fűzött nagy reményeket, így amikor a Sporting Portugáliába hívta, élt a lehetőséggel és hazaköltözött. Utólag kijelenthető, hogy nem hozhatott volna jobb döntést.

Az első szezonjában a lisszaboni csapatnál egyből vezéregyéniséggé vált, és a góllövés tekintetében új dimenziót adott az addig sem egysíkú játékához. A 2017/2018-as szezonban 56 mérkőzésen 16 találatot és 20 gólpasszt jegyzett, és a Sportinggal megnyert portugál ligakupa trófeája mellett az év legjobb játékosának járó díjat is begyűjtötte a Primeira Ligában. A jó teljesítményének köszönhetően Fernando Santos szövetségi kapitány elvitte a világbajnokságra is, ahol két találkozón lépett pályára, mielőtt a csapat kiesett a nyolcaddöntőben.

A következő idényben a játékában és a felelősségvállalásában is szintet lépett. A szezonban 53 mérkőzésen 32 gólt és 18 gólpasszt jegyzett a Sportingban,

melyet 2019 februárjától már csapatkapitányként képviselt.

A legjobb játékos elismerés ismét nála kötött ki, és európai topklubok tömkelege állt be a sorba az aláírásáért. A Fernandes-mániát az anyagi problémákkal küzdő portugál klub jól meg is lovagolta, és olyan árcédulát akasztott a játékmestere nyakába, melyet kevés kérő lett volna hajlandó kifizetni.

Annak ellenére, hogy a 2018/2019-es szezonban a portugál kupa és a ligakupa, valamint a Nemzetek Ligája aranyérme is a nyakába került, a Sportingnak a nyári átigazolási időszakban még sikerült kitartania, idén januárban azonban bekövetkezett az elkerülhetetlen. A Manchester United fél évig ostromolta fáradhatatlanul a klub vezetőségét, mely végül beadta a derekát. Fernandes 55 millió euróért cserébe tette át székhelyét Angliába, ám ez az összeg a különböző teljesítményalapú bónuszokkal a jövőben akár 80 millió euróra is emelkedhet.

A szezon addigi részében 29 mérkőzésen 15 gólig és 14 asszisztig jutó középpályás második európai turnéjára már sokkal nagyobb felhajtás közepette érkezett meg az Egyesült Királyságba, ahol a támadásban igencsak vérszegény vörös ördögöknél az edzői stáb és a szurkolótábor egyaránt megváltóként várta, abban reménykedve, hogy egyből új színt visz a csapat játékába.

Története legrosszabb szezonját feledtetné a United a PL-ben

Az angol rekordbajnok az első 24 mérkőzése alatt gyűjtött 34 pontjával és 36 lőtt góljával a patinás klub történetének legrosszabb szezonkezdetét produkálta a Premier League-ben. Ennek egyik oka, hogy a csapat első számú fazonszobrásza, Paul Pogba sérülés miatt mindössze nyolc mérkőzésen lépett pályára, míg a nyáron távozó Alexis Sánchez, Romelu Lukaku párost nem sikerült megfelelően pótolni. A vékony támadósor egyben azt is jelentette, hogy amikor az első számú gólfelelősnek megtett Anthony Martial és Marcus Rashford a partvonalon túlra került,

nem volt ki magára vállalja a felelősséget.

Pogba visszatérése továbbra is várat magára, míg a szezon során kiválóan teljesítő Rashford a legjobb esetben is csak hónapok múlva léphet pályára. A kontrákra építő United játéka a legkreatívabb labdarúgói hiányában igencsak egysíkú lett, az amúgy is döcögő offenzív játék pedig a kisebb, védekező felfogású csapatokkal szemben olykor kilátástalannak tűnt a támadó harmadban.

Az egyre sűrűsödő gondokat januárban igyekezett orvosolni a klub, a már említett Fernandes mellett a csatársor megerősítésére Odion Ighalo érkezett kölcsönbe a kínai Shanghai Shenhua csapatából. Utóbbi, bár korábban játszott a Premier League-ben, még próbál beilleszkedni, míg Bruno Fernandes esetében az edzőstáb attól tartott, hogy a portugál bajnokság után az angol első osztály tempóját nehezen tudja majd felvenni. A kételyek ellenére a játékmester kitűnő formában érkezett az együtteshez, ahol az erőnléti teszteken a hírek szerint a három legjobb futballista között volt, ezért a számára készített felzárkóztató terv elvetésre került.

„Hatalmas a lelkesedése az edzés és a tanulás iránt, mindig magánál akarja tudni a labdát. Folyamatosan mozgásban van, nagy mosollyal az arcán játszik, és ezzel mindenkinek új lendületet adott” – idézi a Talk Sport Solskjaer-t, aki azután, hogy élőben is megbizonyosodhatott a képességeiről, Fernandest Paul Scholes-hoz és Juan Sebastian Verónhoz hasonlította.

Paul ki?

A portugál szinte azonnal beilleszkedett a csapatba, melyen már az első összecsapáson meglátszott a 25 éves középpályás kéznyoma. Eddig összesen öt találkozón lépett pályára, amelyeken 3 gólt és 2 gólpasszt hozott össze. A pályán bátor megoldásokkal rukkolt elő, és szinte minden adandó alkalommal a kulcspasszok lehetőségét kereste, amivel hamar belopta magát a szurkolók szívébe. A vörös ördögök meccsenként átlagosan hárommal több kapura lövést produkáltak és

egyszer sem kaptak ki, amikor ő is a csapatban volt.

„Az a tény, hogy az elmúlt néhány hétben senki még csak meg sem említette Paul Pogbát, nagyon sokat elárul arról, hogy mit adott Fernandes érkezése az együttesnek” – nyilatkozta Paul Scholes, a Manchester United legendás középpályása a BT Sport csatornán.

Hozzátette: Fernandes azt a kiemelkedő teljesítményt hozta magával, amit Pogbától vártak volna el az elmúlt néhány évben, de nem igazán valósult meg. Szerinte az elvágyódó francia labdarúgót most már el lehet engedni, mert a középpálya az ő távollétében is jó kezekben lesz.

Elérhető cél a BL-indulás

A United jelenleg a Premier League-ben az ötödik helyen áll, három pontra a BL-indulást érő negyedik pozíciótól, melyet a Chelsea foglal el. A hátrány ledolgozása nem lehetetlen feladat, és erre most már Roy Keane, az együttes korábbi játékosa is lát esélyt.

„A jelek sokkal jobbak voltak az elmúlt hónapban, ami nyilvánvalóan Fernandes érkezésének is köszönhető. Azt hiszem, hogy ő adott nekik egy kis lendületet, amire építhetnek. Láthattuk, hogy a tavalyi szezon végére elfogytak, de úgy gondolom, nagyon jó helyzetben vannak, hogy bekerüljenek az első négybe, és nyerjenek néhány trófeát” – idézi a mindig kritikus egykori ír középpályás Sky Sports csatornán adott nyilatkozatát a Mirror.

A legrangosabb európai kupasorozatba való bekerülésre még további két lehetősége van a vörös ördögöknek. Az egyik, hogy a csapat megnyeri az Európa-ligát, melyben a nyolcaddöntőben az osztrák LASK Linz csapatával csapnak majd össze, míg a másik opció, hogy a Manchester City kétéves kizárása az UEFA-sorozatokból fennmarad. Utóbbi esetben a pontvadászat ötödik helyén végző együttes szintén kvalifikálná magát a Bajnokok Ligája selejtezőkörébe, ám ez még az égszínkékek ügyvédcsapata és a Nemzetközi Sportdöntőbíróság külön bokszmeccsén múlik.

Bruno Fernandes pontosan tudja, hogy milyen fontos a nemzetközi kupaporond, a legutóbbi Everton elleni 1-1-es döntetlen után pedig biztosította is erről a szurkolókat.

„Kicsit dühösnek kell lennünk emiatt a döntetlen miatt, mert sokkal jobbnak kell ennél lennünk. Meg kell nyernünk a mérkőzéseket, ha ott akarunk lenni jövőre a Bajnokok Ligájában. Ha többet próbálkozunk, és folytatjuk a fejlődést, a következő mérkőzéseken sokkal jobban fogunk teljesíteni” – szögezte le a portugál, aki érkezése után egyből a hónap játékosa lett a Manchester Unitednél.

A címlapfotó illusztráció.