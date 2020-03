Száz nap múlva kezdődik a labdarúgó Európa-bajnokság

Pontosan száz nap múlva kezdődik a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság. A torna történetében először Magyarországon is lesznek mérkőzések. Az M1 egész nap kiemelten foglalkozik a témával. Tudósítóink bemutatják a mérkőzések helyszíneit, a hazai szurkolói zónát, és az is kiderült, hogy kik lesznek az Európa-bajnokság hazai sportkommentátorai – derül ki az M1 Híradójából.



Száz nappal a labdarúgó Európa-bajnokság előtt bejelentette közvetítői csapatát az M4 Sport csatorna. A „keretet” Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya hirdette ki szerdán.

A közszolgálati sportcsatorna kommentátori stábjában Hajdú B. István, Knézy Jenő, Lukács Viktor, Varga Ákos és Ujvári Máté kapott helyet. Ők Budapest mellett Londonból, Bakuból, Koppenhágából, Amszterdamból, Dublinból, Münchenből, Rómából, Szentpétervárról, Bukarestből, Glasgow-ból és Bilbaóból közvetítik a kontinensviadal mérkőzéseit.

Az Eb alatt a torna történetében először Magyarországon is lesznek mérkőzések. Az új Puskás Aréna négy meccsnek ad majd otthont. A szurkolók között pedig olyan legendás sportolók is lesznek, mint Király Gábor 108-szoros válogatott kapus, aki tavaly fejezte be pályafutását.

A Puskás Arénán kívül a Hősök terén is lehet majd szurkolni. Óriási kivetítőkön mintegy negyvenezer ember követheti figyelemmel az eseményeket.

Száz nap van ugyan hátra a kezdésig, de az M1 már szerdán kiemelten foglalkozik az Európa-bajnoksággal. Egész nap élő bejelentkezések, izgalmas háttérinformációk várják a nézőket. Délután öt európai versenyhelyszínt is bemutat az M1, a nézők így közelebbről is megismerhetik azokat a stadionokat, ahol a mérkőzések lesznek.