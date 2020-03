Június 12-én, száz nap múlva kezdődik a labdarúgó-Európa-bajnokság. A nap nagy része a foci-Eb körül forgott az M1-en. Négy meccset rendeznek az új Puskás Arénában, a francia és a portugál válogatottat már biztosan láthatjuk játszani Budapesten – hangzott el az M1 Híradójában.

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya különleges „keretet” hirdetett. Tőle tudhatjuk, hogy kik lesznek a száz nap múlva kezdődő Európa-bajnokság hazai sportkommentátorai. Hajdú B. István mellett Knézi Jenő, Varga Ákos, Lukács Viktor és Újvári Máté is élőben számol majd be az Európa-bajnokság minden fontos pillanatáról. Az labdarúgó-Európa-bajnokság történetében először Magyarországon is lesznek mérkőzések. Négy meccsnek ad majd otthont az új Puskás Aréna.

Száz nap múlva kezdődik az Eb, ezért a közmédia kiemelten foglalkozott a bajnoksággal. Tudósítóink az Európa-bajnokság különböző helyszíneiről jelentkeztek be.

A bajnokság leglelkesebb rajongói, akár önkéntesként is részt vehetnek a sportrendezvényen. Az M1 műsorvezetője, Vásárhelyi Tamás a sajtóközpont munkáját segíti majd.

Hazánkban három csoportmérkőzés és egy nyolcaddöntő várja a szurkolókat. Az Európa-bajnokság mérkőzéseit az M4 sportcsatorna élőben közvetíti majd.