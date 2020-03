Két legendás derbi helyett csak az el Clásicót rendezik meg a hét végén

A spanyol és az olasz labdarúgó-bajnokságban is sorsdöntő ütközet következhetett volna vasárnap, a koronavírus miatt azonban a két szuperrangadó közül csak az egyik lesz megtartva. A gigászok harcán a Real Madrid a Barcelonát próbálja megzabolázni hazai pályán, míg a Conte által újraélesztett Inter majd csak májusban csaphat össze a Juventusszal.

Luka Modric, a Real Madrid és Lionel Messi, a Barclona játékosa a labdarúgó spanyol Király Kupa elődöntőjének visszavágó mérkőzésén a madridi Santiago Bernabeu Stadionban 2019. február 27-én (Fotó: MTI/EPA-EFE/Rodrigo Jiménez)

Spanyolország már a hétközi Bajnokok Ligája-mérkőzések után lázban égett, ennek azonban ezúttal nem a koronavírus volt az oka. A nagy felhajtást a Real Madrid és a Barcelona legendás összecsapása, az el Clásico generálta, mely akár már idejekorán eldöntheti a bajnoki cím sorsát.

„Az el Clásico különbözik a többi mérkőzéstől, ezt mindkét csapat tudja. A hét elejétől kezdve a felvezetés, az egész tapasztalat más. Hatalmas a médiaérdeklődés, de ez az, ami miatt ez a játék olyan nagyszerű. Leírhatatlan ez az érzés” – magyarázta a Real Madrid hivatalos oldalának a klub csapatkapitánya, Sergio Ramos, aki a párosítás történetének legtöbbet pályára lépő játékosa.

A baljós előjelek ellenére bizakodnak Madridban

A két együttes 180. alkalommal csap össze a La Ligában, és a királyi gárda edzője, Zinedine Zidane minden bizonnyal abban bízik, hogy csapata győzelmével ugyanekkora értékű fordulatot vehet az első helyért folyó verseny, melyben jelenleg kétpontos a hátrányuk a tabella első helyét elfoglaló gránátvörös kékek mögött.

A legutóbbi mérkőzések alapján azonban nem túl biztató a helyzet a Real Madrid háza táján. A klub mindössze két fordulóval ezelőtt még három ponttal vezetett Lionel Messiék előtt, a Celta Vigo elleni 2-2-es döntetlennek és a Levante elleni 1-0-s idegenbeli vereség után azonban előzött a Barcelona, ezzel igencsak nehéz helyzetbe hozva őket. Zidane csapata a héten a BL-ben tovább folytatta mélyrepülését, hiába vezetett 1-0-ra Manchester City ellen, az égszínkék együttes öt perc leforgása alatt fordítani tudott a Bernabeuban.

Ha mindez rossz előjelnek még nem lenne elég, az el Clásicók történetében nyolc meccset kell visszamenni a legutolsó Real-győzelemig, igaz akkor – 2018 augusztusában – oda-vissza verte a csapat a Barcelonát a spanyol szuperkupában. A legutóbbi idegenbeli sikerüket a katalánok ellen 2016 áprilisában könyvelhették el Luka Modricék a La Ligában, míg

hazai pályán 2014 októberében nyertek utoljára bajnoki rangadót a Barcelona ellen.

„Három vagy négy hónapig nagyon jól tettük a dolgunkat és jó eredményeket produkáltunk. Most az elmúlt három mérkőzésen egy döntetlen és két vereség volt a mérlegünk, ami nehéz helyzetbe hozott minket. Egységesebbnek és erősebbnek kell lennünk, mint valaha. Keményen kell dolgoznunk, hogy változtassunk ezen” – idézte Zinedine Zidane-t a Sportsnet.

Minden tétmérkőzést figyelembe véve 1916 óta eddig 244 el Clásicót rendeztek, ezek közül – 52 döntetlen mellett – 96-ot a Barcelona, 95-öt pedig a Real nyert meg.

Kulcsfontosságú hiányzók mindkét oldalon

Mindkét csapatban lesznek fontos hiányzók Madridban. A Real oldalán az eltiltott Rodrygo és a műtétje után lábadozó Marco Asensio mellett a Cristiano Ronaldo távozása után keletkezett űr betöltésére igazolt Eden Hazard is csak a partvonalon túlról kísérheti majd figyelemmel az eseményeket. A belga támadó az érkezése óta mindössze 15 mérkőzésen lépett pályára, ezeken eddig összesen egy gólt és öt gólpasszt jegyzett.

A Barcelonánál az alapemberek közül Luis Suárez és Ousmane Dembélé továbbra is sérült, rajtuk kívül Sergi Roberto biztosan nem lép pályára, míg Jordi Alba játéka kérdéses. A csapatnál az új vezetőedző, Quique Sétien érkezése óta némileg stabilizálódott a helyzet, az azóta lejátszott hét összecsapásukon azonban így is becsúszott egy-egy bajnoki és Király Kupa-vereség – utóbbiból ki is estek –, valamint egy nápolyi döntetlen a BL-ben.

A gránátvörös-kékek idegenbeli mérlege tehát nem túl meggyőző, de Messi formája miatt bizakodók lehetnek. Az el Clásicók történetének legeredményesebb játékosa (26 gól és 14 gólpassz) eddig 29 mérkőzésen 23 gólnál és 16 gólpassznál jár, amivel magasan kiemelkedik a mezőnyből. Csupán összehasonlításként a királyi gárda leggólerősebb játékosa idén Benzema, aki 34 találkozón 18 találatig és kilenc asszisztig jutott a szezonban.

Az is a vendégek malmára hajtja a vizet, hogy egy idegenben elért döntetlennel megtartanák a kétpontos előnyüket, így minden bizonnyal a galaktikusoknak kell majd jobban igyekezniük, ha fel akarják törni a kapott gólok tekintetében egyébként nem túl acélos barcelonai védelmet. Sétien csapata eddig 25 mérkőzésen 29 gólt kapott, amit a pálya másik oldalán 62 találattal ellensúlyozott.

Egy győzelem esetén a királyi gárda újra versenyben lenne a bajnoki címért, míg egy vereség ötpontos különbséget eredményezne a két csapat között, mely hatalmas lélektani előnyt adna a Barcelonának a hátralévő 12 fordulóra.

Elmarad a Juventus és az Inter szuperrangadója

A Juventus és az Inter szintén legendás bajnoki rangadóját, azaz a méltán híres Derby d’Italiát sem sok futballrajongónak kell bemutatni, ha azonban valaki a vasárnapját a 212. olasz szuperrangadó köré szervezte, nem árt újra gondolnia a programot. Maurizio Sarri és Antonio Conte taktikai csatáját a koronavírus-járvány terjedése miatt előzetesen zárt kapuk mögött tervezték megrendezni, szombaton azonban hivatalosan is bejelentették, hogy a két gigász csatáját május 13-ra halasztották.

A betegség miatt további négy olasz bajnoki összecsapás marad el a hétvégén: a Milan-Genoa, a Parma-SPAL, az Udinese-Fiorentina és a Sassuolo-Brescia mérkőzés is későbbi időpontra tolódik majd – írta a Daily Mail.

Az eredeti tervek szerint mind az öt mérkőzést zárt kapuk mögött rendezték volna, de a liga szerint sem a szurkolók, sem a közvetítők nem támogatták a nézők nélküli meccseket,

továbbá a klubok is aggódtak a kieső jegybevételek miatt.

Múlt héten hasonló okok miatt négy bajnoki maradt el a Serie A-ban, csütörtökön pedig az Internazionale zárt kapuk mögött fogadta a bolgár Ludogorec csapatát az Európa-ligában. A mostani, 26. fordulóból így öt találkozóra kerül sor, közülük a hétfői Sampdoria-Hellas Verona összecsapáson nem lesznek nézők – közölte az MTI.

A címlapfotó illusztráció.