Világrekord közeli időt sprintelt a BL-ben duplázó Haaland

Haaland az első félidőben egy szöglet utáni felszabadítást követően mutatta meg hihetetlen sebességét, amikor az ellentámadáshoz csatlakozva az általa befutott 60 méteres távot a statisztika szerint 6,64 másodperc alatt teljesítette – írta a Daily Mail.

Stop what you are doing and look at how fast Erling Haaland is 🤯

Clears the corner at the near post then charges up the pitch like an Olympic sprinter! pic.twitter.com/FASi2VgJhZ

— Football on BT Sport (@btsportfootball) February 18, 2020