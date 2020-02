Folytatódik a Bajnokok Ligája rekorddöntő éve

Több mint két hónap után az egyenes kieséses szakasz küzdelmeivel folytatódik a labdarúgó Bajnokok Ligája. A legrangosabb európai kupasorozatban már csak 16 csapat van versenyben a trófeáért, a hátralévő mérkőzéseken pedig még számos egyéni és csapat rekord megdőlhet.

Guilherme, a Lokomotiv Moszkva kapusa és Cristiano Ronaldo, a Juventus játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája harmadik fordulójában, a D csoportban játszott mérkőzésen a torinói Allianz Stadionban (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Alessandro Di Marco)

A Valentin-nap közeledtéről a hölgyeknek főként a virágok és a romantikus randevúk, míg a férfiaknak a labdarúgás legmagasabb szintje jut eszébe, ugyanis minden évben ebben az időszakban folytatódik a labdarúgó Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakasza. A csoportkör lezajlott, a gyengék már elhullottak, a nyolcaddöntőben pedig a BL himnuszával kezdetét veszi a gigászok harca.

Az Európa legjobb klubcsapatait felsorakoztató labdarúgósorozatot 1955-ben indították el bajnokcsapatok Európa-kupája néven. A jelenlegi rendszerrel és névvel az 1992/1993-as szezon óta fut, a megújulás óta pedig számos rekordot láthattak megdőlni a rajongók, mely idén sem volt másképp.

Már a csoportkörben több új rekord született

A Bajnokok Ligája csoportkörében idén a csak a Bayern München maradt százszázalékos, de az Európai Labdarúgó-szövetség adatai szerint a bajor csapat teljesítménye is elég volt ahhoz, hogy új rekord szülessen. Bár a német bajnoknál idén koránt sincs minden rendben – sőt már egy edzőváltáson is túl van a klub, Niko Kovac-ot Hans-Dieter Flick váltotta –, a legrangosabb európai kupasorozatban ennek nyomát sem lehetett látni. A Bayern hat győzelmével, valamint az azokon elért 24 lőtt és mindössze öt kapott góljával – a Real Madridot megelőzve –

minden idők legjobb mutatóját produkálta a csoportkörben.

Bár a bőrnadrágosok szenzációs eredménye megsüvegelendő, a sorozat legeredményesebb főtáblás együttesétől egyelőre elmaradnak a számok tekintetében. A Barcelona, mely a télen szintén lecserélte vezetőedzőjét, növelte csoportgyőzelmei számát, s ezzel összesen 21. alkalommal nyerte meg kvartettjét a Bajnokok Ligája történetében, mely szintén rekordot jelent. A gránátvörös-kék alakulattal 13 éve, a 2006/2007-es szezonban fordult elő utoljára, hogy nem az élen zárta a csoportkört. A második helyen ebben a rangsorban a Bayern München és a Real Madrid áll 16–16 elsőséggel.

Az idei hat győzelmével Hansi Flick gárdája egy olyan rekordhoz is közel került, melyet maga a klub tart a Real Madriddal holtversenyben. A német együttes 2013 áprilisa és novembere között sorozatban 10 mérkőzést nyert meg, és ha a nyolcaddöntő, illetve az utána következő negyeddöntő oda-visszavágóin is diadalt arat, akkor beállíthatja, majd az elődöntőben első csapatként szárnyalhatja túl ezt a számot.

A csoportkörben megdőlt további rekordokról az alábbi videóban talál információt:

Az idei lehet a legtöbb gólt hozó szezon

Ugyan a Bajnokok Ligája történelme az 1992/1993-as szezon óta húzódik, a sorozat lebonyolítása egészen az 2002/2003-as idény végéig másképp nézett ki, mint most. Addig a legfrissebb rendszer alapján az első csoportkör után egy második következett – további négy kvartettel –, melyben ugyancsak oda-visszavágós körmérkőzések döntöttek a továbbjutás sorsáról. A BL-ben lejátszott meccsek száma így elérte a 157-et, míg jelenleg egy idényben összesen 125 találkozót rendeznek.

A kétféle lebonyolítás különbsége miatt az egy szezonban elért gólok számát érdemes külön kezelni. A korábbi struktúrában 449 a rekord (2000/2001), míg a jelenlegi rendszerben 401. Utóbbi számot jóval magasabb, 3,21-es gól/meccs aránnyal érték el a csapatok a 2017/2018-as idényben.

Jó hír a sokgólos mérkőzések szerelmeseinek, hogy a jelenlegi kiírás tartja a lépést a rekordmennyiségű találatot jegyző szezonnal, a csoportkörben 96 mérkőzésen 308 gól született, mely pontosan megfelel a 3,21-es gólaránynak.

Ahhoz, hogy új rekord szülessen a hátralévő 29 mérkőzésen 94 gólt kell termelniük a csapatoknak,

melyet már a nyolcaddöntőben megkezdhetnek. A legjobb 16 között jegyzett legtöbb találat eddig a 2016/2017-es szezonhoz köthető, akkor a labda összesen 62 alkalommal zörgette meg a hálót.

Az egyéni rekordokat továbbra is Ronaldo és Messi uralja

A legutóbbi 12 Aranylabda szavazásból 11 címet begyűjtő Lionel Messi (6)–Cristiano Ronaldo (5) páros a Bajnokok Ligájában is egyeduralkodó az egyéni eredmények tekintetében. Az egyenes kieséses szakaszban az egy mérkőzésen szerzett legtöbb gól rekordját az argentin klasszis tartja öt góllal, míg az egy szezonban elért legtöbb találat (17) a portugál nevéhez fűződik.

Lionel Messi, a spanyol Barcelona argentin csatára és Cristiano Ronaldo, az olasz Juventus portugál támadója (Fotó: MTI/EPA/Valeriano Di Domenico)

A Bajnokok Ligája legeredményesebb játékosai között Ronaldo és Messi toronymagasan vezet. Előbbi 128, utóbbi 114 gólt szerzett eddig, míg a Real Madrid egykori legendája, a már visszavonult Raúl González jócskán lemaradva, 71 találattal áll a harmadik helyen. Az argentin és a portugál a mesterhármasokat eddig egyenlő arányban termelte, mindkettőjüknek nyolc tripla díszeleg a neve mellett, így idén ebben a tekintetben is születhet új, egyéni rekord.

A 2007/2008-as szezon óta a gólkirályi cím minden évben náluk kötött ki, igaz a 2014/2015-ös kiírásban Neymarral együtt hárman osztozkodtak a díjon.

A megosztott címmel együtt véve 2008 és 2019 között a portugál hétszer, az argentin ötször bizonyult a legjobb góllövőnek a BL-ben. Komoly teljesítményre lesz szükség azonban a két világklasszistól az egyenes kieséses szakaszban ahhoz, hogy a sorozatuk ne szakadjon meg, mivel eddig csupán két-két alkalommal találtak be az európai porondon.

Az idei rangsort a Bayern München bomba formában futballozó csatára, Robert Lewandowski vezeti 10 góllal, akit a Dortmund frissen igazolt ifjú tehetsége Braut Erling Haaland követ nyolc találattal. A harmadik helyen a Tottenham támadója, Harry Kane áll hat góllal, ám tőle aligha várható, hogy a közeljövőben növeli eddigi termését, hiszen komoly sérülése miatt még a nyári Európa-bajnokságon való részvétele is kérdésessé vált.

Robert Lewandowski, a Bayern München játékosa ünnepli a Tottenham Hotspur elleni gólját a labdarúgó Bajnokok Ligája B csoportjának második fordulójában játszott mérkőzésen (Fotó: MTI/EPA/Andy Rain)

A döntővel együtt minden játékosnak hét mérkőzése van még bizonyítani, így ha a Bayern a fináléig menetel, és Lewandowski átlagosan egy gólt szerez összecsapásonként, akkor a lengyel beállíthatja Ronaldo 17 gólos csúcsát a sorozatban. Ha ezt a célt túlteljesíti, a BL-ben eddig összesen 63 találatot jegyző támadó felléphet a mindenkori góllövőlista harmadik helyére.

Bár az új rekord felállítása azon is múlik, hogy a Bayern meddig jut az egyenes kieséses szakaszban, Lewandowskin egészen biztosan nem fog múlni a jó szereplés. A 31 éves labdarúgó az idei szezonban minden sorozatot figyelembe véve 31 tétmérkőzésen 36 gólt szerzett, melyek közül a BL-ben lejátszott öt találkozóján kétgólos átlagot hozott. A lengyel a helyzeteivel is jól sáfárkodott: 17 kaput eltaláló lövésének 58,82 százaléka után folytatódott középkezdéssel a játék.

Pályán Gulácsi Péter és a címvédő Liverpool is

A BL történetében mindössze másodszor fordul elő, hogy a legjobb 16 mezőnyének felét két nemzet adja. A 2013/2014-es szezonban Angliából (Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United) és Németországból (Bayer Leverkusen, Bayern München, Dortmund, Schalke), idén Angliából (Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur), illetve Spanyolországból (Atlético Madrid, Barcelona, Real Madrid, Valencia) jutott tovább négy–négy csapat a nyolcaddöntőbe.

A legjobb meccseket továbbra is a közmédia adja: február 18-án és 19-én este 2020 első mérkőzéseivel folytatódik a labdarúgó Bajnokok Ligája, mint mindig, most is élőben az M4 Sporton. A közszolgálati sportcsatorna kedden 20.15-től az Atletico Madrid–Liverpool, míg szerdán – szintén este negyed 9-től – Gulácsi Péter révén az egyetlen magyar érdekeltségű nyolcaddöntőt, az RB Leipzig–Tottenham összecsapást tűzi műsorára.

Gulácsi Péter, az RB Leipzig kapusa (Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan)

„Továbbra is arra törekszik a közmédia, hogy mindig a legnagyobb érdeklődésre számot tartó mérkőzéseket közvetítse élőben. Éppen ezért kezdésként a jelenleg vitathatatlanul legjobb formában lévő, a legtöbb szakértő szerint a világ legjobb alakulatának számító Liverpool összecsapását mutatjuk meg abból a stadionból, a Wanda Metropolitanóból, ahol 2019-ben megnyerte a Bajnokok Ligáját” – mondta Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója.

A spanyol bajnokságban bukdácsoló Atlético Madridnak nem árt vigyáznia a kiváló formának örvendő vörösökkel,

Jürgen Klopp együttese 17 mérkőzés óta veretlen hazai pályán a BL-ben,

legutoljára 2014. október 22-én kapott ki a Real Madridtól a csoportkörben (0-1).

Szerdán az egyetlen még versenyben lévő magyar érdekeltségű találkozót láthatják a nézők az M4 Sporton. Gulácsi Péter és a sérült Willi Orbán együttese, a BL-ben idén mindössze másodszor szereplő RB Leipzig a tavalyi döntős Tottenham ellen lép pályára.

A nyolcaddöntők közül négy párosítás küzdelmeit bonyolítják le 18-án és 19-én, míg a másik nyolc csapat jövő héten csap össze egymással.

A labdarúgás kedvelői a BL egyetlen fontos pillanatáról sem maradnak le: mindkét nap bő összefoglalót láthatnak közvetlenül a fő meccs után a másik aznapi találkozóról. A közvetítéseket péntekenként 20.30-kor a BL-péntek című műsor teszi teljessé.

A nyolcaddöntő menetrendje és párosításai:

Február 18. Atlético Madrid-Liverpool (M4 Sport)

Február 18. Dortmund PSG

Február 19. Tottenham-RB Leipzig (M4 Sport)

Február 19. Atalanta-Valencia

Február 25. Napoli-Barcelona (M4 Sport)

Február 25. Chelsea-Bayern München

Február 26. Real Madrid-Manchester City (M4 Sport)

Február 26. Lyon-Juventus

