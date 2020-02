Még csak 19 éves, de már Ibrahimovic helyére pályázik

A 19 éves futballista apja Alf-Inge Haaland maga is labdarúgásból kereste a kenyerét, a Premier League-en belül a Nottingham Forestben, a Leeds Unitedben és a Manchester City-ben is megfordult. Az idősebbik Haaland játékos karrierjének köszönhetően Erling Leeds-ben született, azonban egy pillanatra sem fordult meg a fejében, hogy az angol válogatottat erősítse.

Kevesebb mint egy évvel születése után apja a Manchester United-Manchester City rangadón olyan rúgást kapott a bal térdére, ami később az egész pályafutását megnehezítette, sőt sokak szerint Roy Keane akkori belépője zárta rövidre a norvég karrierjét. A vörös ördögök ír középpályása 2002-es életrajzi könyvében nem köntörfalazott, elárulta, hogy bár nem akarta végleg leséríteni Haalandot, direkt rúgta térden, hogy móresre tanítsa.

Alf-Inge 2003-as visszavonulását követően a család visszaköltözött Norvégiába a Stavanger közelében található Byrne városába. Itt kezdődött Erling Haaland pályafutása.

Egy legendás csatár vette szárnyai alá

A Byrne FK akadémiájának ranglétráját végigjárva 2016. május 12-én, mindössze 15 évesen mutatkozott be a felnőtt csapatban. Abban a szezonban 16 mérkőzésen egyszer sem zörgette meg a hálót, ezért úgy döntött, hogy talán egy új környezet jobban szolgálná a fejlődését.

Haaland 2017 februárjában a Molde csapatához szerződött, ahol nem más lett az edzője, mint a „babaarcú gyilkos” becenéven elhíresült legendás norvég csatár, Ole Gunnar Solskjaer.

Solskjaer a szárnyai alá vette az ifjú tehetséget, aki április 26-án egy kupamérkőzésen bemutatkozhatott az első osztályú együttesben. A 3-2-es győzelemmel végződő találkozón góllal hálálta meg edzője bizalmát, az idény további 19 mérkőzésén azonban csupán háromszor volt eredményes.

A 2017/2018-as idény már sokkal jobban sikerült, 26 mérkőzésen 12 gól és négy gólpassz került a neve mellé, és felkeltette az osztrák Red Bull Salzburg érdeklődését, mely 2019 januárjában ötmillió euró ellenében igazolta le (ez az összeg a későbbi Dortmundba szerződése miatt nyolcmillió euróra emelkedett).

Tavaly májusban – már a Salzburg játékosaként – a norvég utánpótlás válogatottban állította fel élete első rekordját. Az U20-as világbajnokságon

ezzel a sorozat történetében ő lett az egy mérkőzésen legtöbb találatot jegyző játékos. Bár Haaland a többi találkozón nem szerzett gólt, és Norvégia már a csoportkör után kiesett, még így is – öt találattal a második helyezettet megelőzve – a norvég csatár kapta a tornán az aranycipőt.

Salzburgban ismerte meg a világ

Az RB Salzburg színeiben az idei szezonban emberfeletti mutatókat produkált. Az osztrák kupában és Bundesligában 16 mérkőzésen 20 gólt és hat gólpasszt jegyzett, de igazán a Bajnokok Ligájában hívta fel magára a figyelmet. Az első összecsapásán a legrangosabb európai kupasorozatban egy első félidőben szerzett mesterhármassal járult hozzá a Genk felett aratott 6-2-es sikerhez. Ezzel ő lett a legfiatalabb játékos a BL történetében, aki az első félidőben három gólt szerzett, míg Raul és Wayne Rooney után ő lett a harmadik tinédzser, akinek sikerült a triplázás a sorozatban.

A szezonban nyújtott teljesítményével szinte minden nagy európai top klub bevásárló listájára felkerült, 20 millió eurós kivásárlási ára pedig a jelenlegi piacon szinte aprópénznek számított, ezért a Salzburg vezetősége felkészült rá, hogy a januári átigazolási időszakban pótolnia kell első számú gólvágóját.

A kérők közül először a csatárproblémákkal küszködő Manchester United tűnt befutónak, főleg azért, mert a csapat vezetőedzői pozícióját az ifjú tehetség karrierjét beindító Ole Gunnar Solskjear töltötte be. A vörös ördögök legendája fel is vette a kapcsolatot korábbi tanítványával, az átigazolás pedig már-már biztosra vehető volt, amikor a Dortmund közbelépett.

A sárga-fekete együttes sportigazgatója, Michael Zorc azt állítja, egy speciális, a szurkolókról és a stadionban tapasztalható atmoszféráról készült videóval sikerült meggyőzni Haalandot arról, hogy náluk helye. A norvég tinédzser örömmel bólintott rá az ajánlatra, és 2020. január 1-től már hivatalosan is a Dortmund játékosaként kergeti a labdát.

„Magasra kellett tennünk a lécet, hogy megszerezzük Erling aláírását, hiszen nem titok, hogy más ismert klubok is keményen dolgoztak a szerződtetésén” – nyilatkozta Zorc, majd hozzátette: olyan volt, mint egy kisfiú, amikor Haaland ügynöke, Mino Raiola karácsony napján felhívta a jó hírrel.

Mesébe illő kezdés, földöntúli perc/gól átlag

Ha bárkinek is lettek volna kételyei a kvalitásaival kapcsolatban, Haaland már a bemutatkozó mérkőzésén eloszlatta azokat. Edzője, Lucien Favre először az Augsburg elleni mérkőzésen küldte pályára vesztes állásnál az 56. percben. A norvég csatárnak mindössze három perc kellett, hogy megszerezze első gólját, melyet aztán 21 percen belül további két találat követett.

A második meccsén, szintén csereként beállva 26 percet kapott a Köln ellen, de ennyi is elég volt neki, hogy kétszer is eredményes legyen. A találkozón Haaland új rekordot állított fel,

A csodatini körüli felhajtást tovább tetézte, hogy ehhez mindössze 61 perc játékidőre volt szüksége, ami egyben azt is jelentette, hogy átlagosan 12 percenként zörgette meg az ellenfelek hálóját. Azóta további két Bundesliga és egy kupamérkőzésen lépett pályára, melyeken összesen három gólt jegyzett.

Az idei félelmetes formájával eddig egyetlen sorozatban sem került a 62 fölé a perc/ gól mutatója. Az osztrák első osztályban 61, az osztrák kupában 28, a Bajnokok Ligájában 47, a német Bundesligában 32, míg a német kupában 44 perc kellett neki átlagosan a gólszerzéshez.

Minden idők egyik legnagyobb skandináv csatárához hasonlítják

„A robusztusság, a hatékony befejezés, a technikai képzettség és a sebesség kiváló kombinációja teszi különlegessé Erlinget” – mondta róla Michael Zorc.

A Dortmund sportigazgatójának jellemzése alapján nem csoda, hogy Haalandot a jelenkori labdarúgás egyik legnagyobb klasszisához, Zlatan Ibrahimovic-hoz hasonlítják. A 194 centis norvég csupán egy centivel marad el magasságban a svéd csatártól, míg a pályán mutatott kiemelkedő teljesítménye mellett az erős személyisége is megegyezik a jelenleg AC Milanban játszó támadóéval.

A legnagyobb különbség a két labdarúgó között a mérkőzés után tett nyilatkozatokban rejlik. Ibrahimovic hangzatos megszólalásairól híres, és olyan labdarúgóként ismerte meg a média, aki előszeretettel méltatja saját nagyságát. Ezzel szemben Haaland – bár önbizalomban nem szenved hiányt – jóval inkább szűkszavú. A már említett első BL mérkőzése után az Európai Labdarúgó Szövetség riporterének például csupán egy-két szavas válaszokat sikerült kihúznia a rekorddöntő tinédzserből, mielőtt egy hosszabb reakciót kapott.

