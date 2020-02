Díjat nyert Tihany Viktor Kozák Danutáról készített filmje

Tihany Viktor portréfilmje nyerte a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség (AIPS) díját, amit a nemzetközi szervezet 83., budapesti kongresszusán vehetett át.

Kozák Danuta a szegedi kajak-kenu világbajnokságon (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Az M4 Sport műsorvezető-riportere Anya, a bajnok címmel az ötszörös olimpiai aranyérmes kajakosról, Kozák Danutáról készített portréfilmet, amely a világ tíz legjobb alkotása közé is bekerült. A közmédia műsorvezetője a film sikerét abban látja, hogy olyan oldaláról tudták megmutatni Kozák Danutát, amelyet csak nagyon keveseknek mutatott meg eddig a sportoló – olvasható az M4 Sport közleményében.

„Többéves munka eredménye, hogy valaki valóban szakmailag és emberileg is rálásson egy sportoló életére. Főleg Kozák Danuta és családja esetében, aki alapvetően zárkózott, férje, aki egyben edzője és ő maga is keveset nyilatkozik a sajtónak. Ráadásul gyermeke születését követően újra felépítette magát, az anyai oldala mellett a sportolói profizmusa is megmutatkozott. Úgy érzem, méltó módon mutatja be őt ez a film” – mondta Tihany Viktor, aki kollégáival együtt 2018-ban forgatta a filmet.

„Büszkeséggel tölt el a díj, különösen akkor, amikor egy ilyen nívós, sportújságírókból szerveződött nemzetközi szakmai zsűri ítéli oda. A mezőnyben a világ legnagyobb tévécsatornái versenyeztek, az NBC-től kezdve a BBC-n át. Elképesztő, hogy az M4 Sport közel ötéves fennállása óta olyan szintre emelkedett, hogy ilyen csatornákkal említik egy lapon. Ehhez hozzájárult az az innováció, ami az M4 Sportban az elmúlt időszakban végbement: olyan technikai fejlesztések, kameratechnika érkezett a csatornához, amelynek köszönhetően ilyen minőségű lett a film. Ez a díj nemcsak az én érdemem, csapatmunka eredménye: 3 operatőr, Nagy András, Géresi Márton és Ungvári Zoltán mellett Frányó István vágó dolgozott a filmen. Az ő munkájukat is dicséri ez a díj” – tette hozzá Tihany Viktor.

Az M4 Sport műsorvezető-riportere kiemelte, hogy ez a film és az érte járó elismerés nem a csúcsot jelenti a csatorna és az ő számára, hanem egy új időszak kezdetét.