A Kansas City Chiefs nyerte az idei Super Bowlt

A Kansas City Chiefs nyerte a profi amerikaifutball-liga (NFL) nagydöntőjét, az 54. Super Bowlt.

Fotó: EPA/Larry W. Smith

A Miamiban rendezett összecsapáson az Amerikai Főcsoport (AFC) bajnoka 31-20-ra győzte le a Nemzeti Főcsoport (NFC) legjobbját, a San Francisco 49ers együttesét.

A Kansas City története második bajnoki címét szerezte, 1970 után, azaz ötven év elteltével ért újra a csúcsra.

54. Super Bowl:

Kansas City Chiefs-San Francisco 49ers 31-20 (7-3, 3-7, 0-10, 21-0)

Miami, 64 767 néző

Az első pontokat a San Francisco tette fel a táblára egy mezőnygól formájában (0-3). A Kansas City azonnal válaszolt, egy hatperces támadássorozat végén – amelyben egy sikeres negyedik kísérlet is volt – az irányító Patrick Mahomes futott be a végzónába (7-3).

A második negyed egy 49ers labdavesztéssel kezdődött, Jimmy Garoppolo nehéz helyzetben rossz döntést hozott, a passzát pedig Bashaud Breeland szerezte meg a félpályánál. A kaliforniaiak védelmének sikerült minimalizálnia a hibát, Harrison Butker mezőnygóljával növelte három ponttal előnyét a Chiefs (10-3). Ezt követően feltámadt a 49ers támadójátéka, első sorban kiváló futásokkal jutott el ellenfele térfelének végéhez, ahol Garoppolo passzolt touchdownt érően Kyle Juszczyknek (10-10).

A nagyszünetben Jennifer Lopez és Shakira szórakoztatta a közönséget.

A második félidő első támadását a 49ers vezethette és Robbie Gould második mezőnygóljával átvette a vezetést, majd Fred Warner halászta le Mahomes passzát a félpályánál – ez volt a fiatal irányító első eladott labdája a rájátszásban. A San Francisco gyorsan büntetett: Garoppolo remek passzai után végül a futó Raheem Morstert fejezte be touchdownnal a támadást (10-20).

A negyedik negyed elején újra jöhetett a Chiefs, de Mahomes passza felpattant és a labda újra egy 49ers védő kezében landolt, ugyanakkor az ellentámadásból nem születtek pontok. A következő támadásból már szépített a Chiefs, Mahomes Travis Kelce-nek adott átadásával zárkózott fel három pontra a gárda (17-20). A Chiefs védelme gyorsan leparancsolta a pályáról a rivális támadói, Mahomes pedig egy remek sorozatot vezetve Damien Willliamsnek adott hatpontos átadást.

Mivel az extra pont sikeres volt (24-20), ezért a 49ersnek mindenképpen touchdownra volt szüksége a hátralevő kevesebb, mint három percben. A 49ers támadása másfél perccel a vége előtt elhalt, majd jött újra Willams, aki egy 38 yardos futott touchdwonnal eldöntötte az összecsapást (31-20).

Fotó: EPA/Rhona Wise

A Super Bowlok győztesei

1967: Green Bay Packers

1968: Green Bay Packers

1969: New York Jets

1970: Kansas City Chiefs

1971: Baltimore Colts

1972: Dallas Cowboys

1973: Miami Dolphins

1974: Miami Dolphins

1975: Pittsburgh Steelers

1976: Pittsburgh Steelers

1977: Oakland Raiders

1978: Dallas Cowboys

1979: Pittsburgh Steelers

1980: Pittsburgh Steelers

1981: Oakland Raiders

1982: San Francisco 49ers

1983: Washington Redskins

1984: Los Angeles Raiders

1985: San Francisco 49ers

1986: Chicago Bears

1987: New York Giants

1988: Washington Redskins

1989: San Francisco 49ers

1990: San Francisco 49ers

1991: New York Giants

1992: Washington Redskins

1993: Dallas Cowboys

1994: Dallas Cowboys

1995: San Francisco 49ers

1996: Dallas Cowboys

1997: Green Bay Packers

1998: Denver Broncos

1999: Denver Broncos

2000: St. Louis Rams

2001: Baltimore Ravens

2002: New England Patriots

2003: Tampa Bay Buccaneers

2004: New England Patriots

2005: New England Patriots

2006: Pittsburgh Steelers

2007: Indianapolis Colts

2008: New York Giants

2009 Pittsburgh Steelers

2010: New Orleans Saints

2011: Green Bay Packers

2012: New York Giants

2013: Baltimore Ravens

2014: Seattle Seahawks

2015: New England Patriots

2016: Denver Broncos

2017: New England Patriots

2018: Philadelphia Eagles

2019: New England Patriots

2020: Kansas City Chiefs

Az összesített rangsor:

6 győzelem: Pittsburgh Steelers, New England Patriots

5: Dallas Cowboys, San Francisco 49ers

4: Green Bay Packers, New York Giants

3: Denver Broncos, Los Angeles/Oakland Raiders, Washington Redskins

2: Baltimore Ravens, Miami Dolphins, Baltimore/Indianapolis Colts, Kansas City Chiefs

1: St. Louis/Los Angeles Rams, Seattle Seahawks, Chicago Bears, New York Jets, Tampa Bay Buccaneers, New Orleans Saints, Philadelphia Eagles