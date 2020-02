Tizenegy év is elég volt, hogy szárnyakat adjon a Lipcsének a Red Bull

Az RB Leipzig tizenegy éve még az ötödosztályban vitézkedett, napjainkban azonban már a Bundesliga trónját ostromolja. A klub rövid idő alatt a Red Bull tudatos építkezésének ékköve lett, mely jól strukturált alapokon nyugszik, és kevés anyagi ráfordítással is sztárokat mutat fel a keretében.

Willi Orbán, az RB Leipzig játékosa (Fotó: MTI/EPA/David Hecker)

A német RasenBallsport Leipzig klubot – az SSV Markranstädt megvásárlásával – 2009-ben alapította a Red Bull, és csupán azért volt szükség a kacifántos névválasztásra, mert a Német Labdarúgó-szövetség (DFB) előírásai tiltják, hogy szponzor jelenjen meg a csapatok nevében. Az RB rövidítés már megfelelt az előírásoknak, valamint az energiaital-gyártó cégnek is, a közismert bikák pedig felkerülhettek a csapat címerére.

A Red Bull választása azért esett a német kiscsapat felvásárlására, mert így a Markranstädt helyét átvéve az ötödik ligából kezdhette meg útját a német első osztályig. Emellett Lipcse városa több mint 40 ezer férőhelyes stadiont is biztosított, mely bőven elegendő volt a Bundesliga-álmokat dédelgető klubnak.

A stadion felújítását már 2010-ben megkezdték, a nevét pedig tízéves szerződéssel Red Bull Arénára változtatták. A csapat a külsőségek mellett a futball területén is megkezdte az építkezést, és hét szezon alatt eljutott az első osztályba, ahol nagy meglepetésre rögtön az első idényében a második helyen végzett 2017-ben.

További három csapattal szerepelnek a futball világában

A lipcsei csapat a Red Bull ötödik vállalkozása a futball világában. A legelső klubot még 2005-ben vette meg, az akkor SV Austria Salzburg néven szereplő együttest pedig egyből át is keresztelte Red Bull Salzburgra.

Az együttes az átvétel előtt csupán három osztrák bajnoki címet és három nemzeti szuperkupa trófeát tudott felmutatni, az energiaital-gyártó érkezésével ez azonban gyökeresen megváltozott. Az elmúlt 15 évben

a Salzburg tízszer nyerte meg az osztrák Bundesligát, míg a hazai kupát hatszor hódította el.

Egy évvel később a cégóriás az amerikai piacra is belépett. Ahol a MetroStars csapatát megvásárolva megalapították a New York Red Bullst. Nyugaton kevesebb sikert tudtak felmutatni, az elvesztett MLS-kupa-döntő mellett a legnagyobb eredményük, hogy Thierry Henry négy és fél éven át erősítette a csapatot, mellyel rengeteg új szurkolóra tettek szert.

Thierry Henry (Fotó: Facebook)

Brazíliában kalandos úton jutottak el az első osztályig. Először 2007-ben megalapították Red Bull Brasil néven saját klubjukat, majd 2019-ben egy másik csapattal, a Clube Atlético Bragantinoval egybeolvadva létrehozták a Red Bull Bragantinot, mellyel megnyerték a másodosztályt, ezáltal a 2020-as szezont már a top divízióban kezdhetik majd meg.

Az energiaital-gyártó egy további klub létrehozásával kísérletezett, azonban a 2008-ban megalapított Red Bull Ghana mellényúlásnak bizonyult, ezért hat év után, 2014-ben feloszlatták a csapatot.

Megállás nélkül áramlanak a tehetségek a fiókcsapatokból a Leipzighez

Egyértelműen az RB Leipzig az első számú vállalkozás a Red Bull berkein belül, amit mi sem bizonyít jobban, mint a lipcsei klub átigazolási politikája. Rendre szállítják a fiókcsapatokból a megfizethető, nagy potenciállal rendelkező játékosokat, akik elsősorban az osztrák Bundesligában edződnek a német első osztályú bajnokság kihívásaira.

A klub jelenlegi keretéből hat játékos – köztük egy magyar válogatott labdarúgó – érkezett közvetlenül a Salzburgból: Gulácsi Péter (hárommillió eurós átigazolási díj), Dayot Upamecano (tízmillió euró), Stefan Ilsanker (hárommillió euró), Konrad Laimer (hétmillió euró), Amadou Haidara (19 millió euró) és Hannes Wolf (12 millió euró).

Az említett futballisták mellett az együttes egyik legnagyobb csillaga Marcel Sabitzer (kétmillió euró) megvásárlása után egy évig fejlődött kölcsönben az osztrák alakulatnál, míg Kevin Kampl 2012 és 2015 között játszott Ausztriában, mielőtt a Dortmundot és a Bayer Leverkusent érintve 2017 nyarán 20 millió eurós átigazolási díj ellenében Lipcsébe költözött.

Gulácsi Péter, az RB Leipzig kapusa (Fotó: MTI/EPA/Filip Singer)

A New York Red Bulls egy játékost adott a Leipzig jelenlegi keretébe Tyler Adams személyében, akiért 2,63 millió eurót fizetett a német csapat.

A játékosáramlásból sokan következtettek arra, hogy a Leipzignek elővásárlási joga van a Red Bull tulajdonában álló többi klubnál, azonban az idei téli átigazolási időszakban ezt a feltételezést két Salzburg transzfer is megcáfolta.

Először Takumi Minamino igazolt át a Liverpoolhoz, miután az angol listavezető kifizette a kivásárlási árát, majd az osztrák Red Bull csapat ékköve, a szezon első felében 22 mérkőzésen 28 gólt jegyző Erling Haaland távozott a lipcsei csapat bajnoki riválisához, a Dortmundhoz, mely a vörösökhöz hasonlóan szintén egy kivásárlási záradékot aktiválva kaparintotta meg a norvég tehetséget, mindössze 20 millió euróért.

Kiváló játékosmegfigyelők, gazdaságos átigazolási politika

Az RB Leipzig úgy vezeti a német bajnokság idei kiírását, hogy az első 2016/17-es Bundesliga szezonja előtti nyarat leszámítva egy átigazolási időszakban sem produkált nagyobb deficitet 45 millió eurónál, ami a jelenlegi piacon kiemelkedő teljesítménynek számít, főleg, ha figyelembe vesszük, hogy

80 millió eurónál többet még egyetlen transzfer szezonban sem költött el a klub.

Kiváló játékosmegfigyelő rendszerüknek köszönhetően a jelenlegi keret alapembereit jutányos áron kaparintották meg az évek alatt. A csapat első számú gólvágója, Timo Werner például 14 millió euróba került 2016-ban, míg a védelem alappilléreire, Dayot Upamecanora (2017, tízmillió euró) és Willi Orbanra (2015, kétmillió euró) összesen 12 millió eurót költött a lipcsei alakulat. A középpályán Emil Forsbergért 3,7 millió eurót, Marcel Sabitzerért pedig kétmillió eurót raktak le az asztalra.

Mindamellett, hogy a klub nem a játékosok továbbértékesítéséről híres, az eddigi legdrágább vételéből, a szintén Salzburgból érkező Naby Ketiából lett a legborsosabb áron eladott labdarúgója is. A guineai középpályás 2018 nyarán 60 millió euróért távozott a Liverpoolba, mellyel a Leipzig két év alatt 30,25 millió eurós profitot könyvelhetett el.

A jelenlegi, esztelen költekezésektől hangos átigazolási piacon is ügyesen lavíroz a lipcsei együttes, a 2019/2020-as nyári időszakban például 13 millió euróért hozta el a Paris Saint-Germaintől azt Christopher Nkunkut, aki az idei szezonban már minden sorozatot figyelembe véve 25 mérkőzésen 3 gólnál és 10 gólpassznál jár. A francia játékos mellett télen a Dinamo Zagreb 21 éves tehetségére, Dani Olmóra is lecsapott, akit a top klubok orra elől elhappolva, 20 millió euróért szerzett meg. A spanyol középpályás ezzel a Leipzig történetének második legdrágább igazolása lett.

Nagelsmann lehet a kulcs a bajnoki címhez

Bár a klub pénzügyi és az átigazolási struktúrája szilárd lábakon áll, a vezetőedzők területén már korántsem ez a helyzet. A bemutatkozó szezonban elért második helyezés óta eltelt két Bundesliga kiírásban egy hatodik (2018) és egy harmadik (2019) helyet tudott felmutatni a Lipcse, mely a negyedik első osztályú idényének már a harmadik trénerével futott neki.

A nyáron kinevezett Julian Nagelsmann vezetésével a csapat 19 forduló után – a Bayern Münchent egy, a Mönchengladbachot kettő, a Dortmundot pedig négy ponttal megelőzve – a bajnokság első helyén áll. A német szakember egyelőre a vezetőség töretlen bizalmát élvezi, aminek a jelenlegi teljesítménye mellett a németországi renoméja az oka.

Nagelsmann 28 évesen, a Bundesliga történetének legfiatalabb vezetőedzője lett,

amikor 2016. február 11-én átvette a Hoffenheim irányítását, mely akkoriban a bajnokságban a kiesőzónában tanyázott. A német tréner az első „fél” idényében benntartotta az együttest az első osztályban, míg a második – immáron teljes – szezonjában a pontvadászat negyedik helyéig vitte a klubot, mely így a fennállása óta először kvalifikálta magát a Bajnokok Ligájába.

Julian Nagelsmann, az RB Leipzig vezetőedzője (Fotó: MTI/EPA/Filip Singer)

Alacsony büdzséből gazdálkodva a 2017/2018-as szezonban a dobogó harmadik fokán végzett a Hoffenheimmel, és bár a legutóbbi kiírásban elért kilencedik hellyel elmaradt az újabb csoda, a kiemelkedő teljesítménynek az RB Leipzig vezetőedzői pozíciója lett a jutalma.

Nagelsmann az innovatív megoldások és a tökéletes, végletekig kidolgozott taktikai utasítások híve. A játékosokat a modern technológia segítségével elemzi, míg az edzésen a mozgásukat sokszor drónnal is figyeli, hogy minden részlet a helyére kerüljön. Már több ízben méltatták a kvalitásait,

Jürgen Klopp például úgy jellemezte: ő a jövő.

A német sajtó által csak „Baby Mourinhónak” hívott mester azonban nincs elszállva magától, egyik nyilatkozatában a pékek munkájához hasonlította edzői tevékenységét.

„Úgy dolgozom, mint egy pék. Összekeverem a dolgokat, berakom a sütőbe, majd megnézem, hogy milyen az íze” – mondta Nagelsmann, akit 2016-ban az év edzőjének választottak Németországban.

Messze még a bajnokság vége

Bár a kiváló szezont futó Leipzig jelenleg az első helyet foglalja el a tabellán, még 15 forduló hátra van a bajnokavatásig, és Nagelsmann úgy gondolja, hogy a rendelkezésére álló keret nem lesz elég az aranyéremre.

„Fejlődnünk kell. Jelenleg nem vagyunk elég jók ahhoz, hogy bajnokok legyünk” – fejtette ki a Bildnek a tréner, aki ezzel minden bizonnyal a játékosai vállára nehezedő nyomáson próbált enyhíteni.

Az egyáltalán nem biztos, hogy Nagelsmann alakulata az év végén is az első helyen áll majd a tabellán, de talán ez nem is elsődleges elvárás egy olyan együttestől, mely tizenegy éve még az ötödik vonalban vitézkedett. Ha idén nem is lesz bajnok a Leipzig, az mindenképpen figyelemre méltó, hogy a Red Bull az első osztályban eltöltött négy év alatt – viszonylag kevés anyagi ráfordítással – Lipcsében bajnokaspiráns csapatot épített, mely az elkövetkezendő években a Bundesligában meghatározó klub, míg a futball világában követendő példa lehet.

*Az átigazolási díjak forrása a mértékadó transfermarkt.com.

A címlapfotó illusztráció.