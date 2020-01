Valter akár top 10-es szakaszhelyezést is elérhet az idei Giro d'Italián

Lovassy Krisztián szerint akár top 10-es szakaszhelyezés is benne van Valter Attilában, amennyiben bekerül a CCC keretébe a Giro d'Italia országúti kerékpáros körversenyre.



A pályán scratch-ben Európa-bajnoki ezüstérmes, a tavalyi Tour de Hongrie-n szakaszgyőztes Lovassy az M1-en csütörtökön – száz nappal a Nagy Rajt előtt – elemezte az olasz körverseny első három szakaszát, amelyeket május 9. és 11. között Magyarországon rendeznek.

Az első etap egy budapesti időfutam lesz, amely szerinte a rövidebb távokat kedvelő időfutam-specialistáknak kedvez, de akár egy sprinter is jó eredményt érhet el, amennyiben jól osztja be erejét a Várba vezető rövid emelkedőig. Lovassy szoros eredményre számít, esélyesnek tartja a pályán világbajnok, országúton tavaly időfutamban vb-bronzérmes olasz Filippo Gannát, illetve az első háromhetes körversenyére készülő, húszesztendős belga Remco Evenepoelt, aki Ganna előtt lett második a szeptemberi világbajnokságon.

A második etapon Budapest és Győr között Lovassy arra számít, hogy elengednek egy kisebb szökevénycsoportot, ám a végén mezőnyhajrával kalkulál, amelyben klasszikus sprinterek között dőlhet el a győzelem. Az első ötbe várja ezen a szakaszon Peter Sagant, mint mondta, a háromszoros világbajnok szlovák versenyző „szinte hazai pályán” szerepel majd, így Lovassy várakozásai szerint rengeteg ember érkezik azért, hogy őt lássa.

A harmadik versenynapon Székesfehérvárról Nagykanizsára teker a mezőny, amelyre Lovassy elmondása alapján az első pár napban idegesség jellemző, általában sok a bukás. Várakozásai szerint a rózsaszín trikós csapata fog dominálni, ismét szökésre és sprintbefutóra számít, amelyben az ausztrál Caleb Ewan harcban lesz a sikerért.

Eddig egyedüli magyarként az időfutamban világbajnoki ezüst- és bronzérmes Bodrogi László állhatott rajthoz háromhetes körversenyen, ezúttal erre két kerékpárosnak is esélye van: Pelikán János frissen igazolt a Girón szabadkártyás Androni Giocattoli-Sidermechez, míg Valter Attila a CCC World Tour-csapatában kezdte meg az idényt.

„Valter Attila a világ egyik legerősebb csapatában, a CCC-ben van, ezzel együtt is nagy esélye van arra, hogy rajthoz álljon az orosz Ilnur Zakarin segítőjeként” – fejtette ki. Hozzátette: amennyiben lehetőséget kap rá, akár szökésben is megmutathatja magát. „Arra is van esélye, hogy szakaszt nyerjen, de egy top tízes helyezés mindenképp benne van”.

Magyarországot korábban még egyik háromhetes verseny sem érintette.

