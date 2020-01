Olimpiai bajnok szakértő erősíti az M4 Sport stábját a gyorskorcsolya Eb-n

Helyszíni stúdióval és nem akármilyen szakértői trióval készül 2020. január 24–26. között az M4 Sport a hazai rendezésű rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságra, amelyen Liu Shaolin Sándor megvédheti címét. Az esemény közvetítését kizárólag a közmédia csatornáin követhetik a nézők.

Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Knoch Viktor és Burján Csaba a pjongcsangi téli olimpia férfi 5000 méteres váltó rövidpályás gyorskorcsolyaversenyének döntője után (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A sportág legjobbjai utaznak Debrecenbe, hogy péntektől megküzdjenek az Európa-bajnoki címért. Az M4 Sport is erős kerettel készül a kontinensviadalra: a stábot nem kisebb nevek erősítik a rutinos Vásárhelyi Tamás kommentátor és Tihany Viktor műsorvezető oldalán, mint a Liu testvéreket testközelből ismerő olimpiai bajnok Knoch Viktor, az Európa-bajnok Heidum Bernadett, valamint szakkommentátori szerepkörben a sportág szintén kiemelkedő magyar versenyzője, Darázs Péter.

„Mindhármukkal dolgoztam már együtt, megtisztelő, hogy a sportág hazai csúcseseményén ilyen nevekkel közvetíthetünk. Darázs Péter lesz a kommentátorállásban, míg a frontvonalban az Eb két arca: Bernadett és Viktor elemzi majd a látottakat a helyszíni stúdióban” – mondta Vásárhelyi Tamás, az M4 Sport kommentátora, aki a tavalyi Eb-hez hasonló eredményekre számít. „Magasan van a mérce, hiszen legutóbb 9 érmet szereztünk Hollandiában. Nem biztos, hogy aranyéremszámban is hozzuk a legutóbbit, de a 7–9 érem most is meglehet, amelyek jórészét a Liu testvérek és a férfi váltó szerezheti.”

A közszolgálati sportcsatorna kommentátorát nem érte meglepetésként, hogy az egyéni indulók között is Liu Shaolin Sándort és Liu Shaoangot láthatjuk, azonban sajnálatát fejezte ki, hogy Burján Csaba nem indulhat a csapatban. Hozzátette, hogy a debreceni sportorientált közönség és a szervezők mindig kitesznek magukért, éppen ezért remek hangulatra számít a hétvégén.

„Legutóbb 2013-ban volt sportági világesemény Debrecenben, akkor világbajnokságot rendeztünk. Azóta magasabb szintre került a válogatottunk, ami biztos, hogy telt házat és extra szurkolást eredményez majd a Főnix Csarnokban” – mondta Vásárhelyi Tamás, aki 2018-ban a téli olimpián Liu Shaolin Sándorék történelmi aranyérmét extázisban közvetítette a férfi rövidpályás gyorskorcsolyaváltók ötezer méteres távján.

Bánhidi Ákos szövetségi kapitány döntése értelmében Varnyú Alex mellett a Liu testvérek – Shaolin Sándor és Shaoang –, illetve a Krueger fivérek – Cole és John-Henry – is tagja a péntektől vasárnapig tartó debreceni rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságra utazó magyar válogatottnak. A női csapatot pedig Jászapáti Petra, az ausztrál születésű Lockett Deanna, Bácskai Sára Luca, Kónya Zsófia és Sziliczei-Német Rebeka alkotja.

Rövidpályás gyorskorcsolya Eb Debrecenben január 24. és 26. között kizárólag az M4 Sporton, az m4sport.hu-n, a Kossuth Rádión és a Médiaklikken.

A címlapfotó illusztráció.