Egy újabb győzelem olimpiai selejtezőt érhet kézilabdázóinknak

Amennyiben a várakozásokon felül szereplő magyar férfi kézilabda-válogatott még egy mérkőzést nyer az Európa-bajnokság középdöntőjében, jó esélye van kijutni az áprilisi olimpiai selejtezőtornára.

Bánhidi Bence kapura lő az olimpiai kvalifikációs férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének második fordulójában játszott Magyarország – Szlovénia mérkőzésen a svédországi Malmőben 2020. január 19-én (Fotó: MTI/EPA/TT Hírügynökség/Andreas Hillergren)

A kontinenstorna rendkívül fontos állomása az olimpiai kvalifikációnak. Az Európa-bajnok kijut a nyári, tokiói ötkarikás játékokra, a további két legjobban szereplő csapat pedig – a korábban olimpiai kvótát, vagy selejtezős részvételt nem szerzett együttesek közül – ott lehet a selejtezőtornán.

A középdöntőben szereplő 12 együttes között öt olyan van, amelynek már biztos a helye a selejtezőtornák egyikén: Norvégia, Németország, Svédország, Horvátország és Spanyolország, vagyis magyar szempontból nagy ellenfélnek Szlovénia, Portugália, Izland, Ausztria, Csehország és Fehéroroszország számít. Ebből a hat válogatottból kellene ötöt megelőznie Gulyás István szövetségi kapitány csapatának, és a középdöntő második fordulója után úgy tűnik, ehhez már csak egy győzelemre van szüksége.

A bécsi I. csoportban Horvátország már biztosította helyét az elődöntőben, és erre a címvédő Spanyolországnak is minden esélye megvan. Magyar szempontból az is fontos, hogy a németek hétfő (ma) este ne kapjanak ki a társházigazda osztrákoktól, és szerezzék meg csoportjuk harmadik helyét, így a végső összevetésben Ausztria, Fehéroroszország és Csehország is a magyarok mögé kerülhetne.

Matematikailag még nem dőlt el, hogy a malmői II. csoport listavezetője, Norvégia ott lesz a legjobb négy között, de a legutóbbi két világbajnokság ezüstérmese egyelőre megállíthatatlannak tűnik.

A magyar együttes kedden 20.30-tól a pont nélkül álló Svédországgal, másnap 16 órától – tehát csupán 18 órával később – pedig Portugáliával találkozik. Az előző kontinenstornán ezüstérmes svédek már nem reménykedhetnek az elődöntőbe kerülésben, ennek ellenére bizonyára motiváltak lesznek, mivel hazai közönség előtt szerepelnek, és feledtetni akarják a múlt heti botrányukat, ami abból fakadt, hogy szerda este négy játékosuk nyilvános helyen fogyasztott alkoholt. A portugálok motivációja még kézenfekvőbb, hiszen nekik még jó esélyük van a négy közé kerülni.

A középdöntő végén pontegyenlőség esetén előbb az egymás elleni eredmény, majd a gólkülönbség rangsorol, így a magyarok egy esetleges szlovén-izlandi-magyar hármas holtversenyből is jól jönnének ki, ami az olimpiai selejtezőtornára jutás szempontjából azért fontos, hogy Szlovénia, Portugália és Izland közül legalább kettőt maguk mögé utasítsanak.

A középdöntő bécsi és malmői csoportjából is az első két-két helyezett jut az elődöntőbe, a harmadik helyezettek pedig az ötödik helyért játszhatnak. A 7-12. helyezéseket a középdöntős szereplés alapján osztják ki.

A magyarok két győzelemmel és egy döntetlennel zárták a torna első szakaszát, és csoportgyőztesként jutottak a középdöntőbe, ahova a maximális két pontot vitték magukkal.

Nagy Bence a Magyarország Szlovénia mérkőzésen (Fotó: MTI/EPA/TT Hírügynökség/Andreas Hillergren)

A II. csoport további programja:

kedd:

—-

középdöntő, 3. forduló:

Portugália-Szlovénia 16.00

Norvégia-Izland 18.15

Magyarország-Svédország 20.30

szerda:

——

középdöntő, 4. (utolsó) forduló:

Magyarország-Portugália 16.00

Norvégia-Szlovénia 18.15

Izland-Svédország 20.30

A csoportok állása:

——————-

I. csoport (Bécs): 1. Spanyolország 6 pont (94-77), 2. (és már elődöntős) Horvátország 6 (83-70), 3. Németország 2 (81-81), 4. Ausztria 2 (81-86), 5. Fehéroroszország 2 (74-87), 6. Csehország 0

II. csoport (Malmö): 1. Norvégia 6 pont, 2. Szlovénia 4 (79-75), 3. Magyarország 4 (82-82), 4. Portugália 2 (88-87), 5. Izland 2 (73-79), 6. Svédország 0