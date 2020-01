Gegenpressing, fanatizmus, precízió – ezzel a Klopp-recepttel lehet harminc év után ismét bajnok a Liverpool

A topbajnokságok történetének legjobb szezonkezdetét produkálta a Liverpool, amely Jürgen Klopp vezérletével 30 év után nyerhet ismét angol bajnoki címet. A német edző érkezése után négy évet kellett várnia a csapatnak az első trófeára, a Bajnokok Ligája győzelem után azonban futószalagon érkezhetnek a kupák a kiváló formában játszó vörösök trófeaszekrényébe.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Peter Powell)

A Liverpool 21 forduló után 61 ponttal áll az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság élén, ezzel pedig a Manchester City 59 pontos rekordját adta át a múltnak, melyet az égszínkék együttes a 2017–2018-as szezonban állított fel.

A szerződését nemrég 2024-ig meghosszabbító Jürgen Klopp munkája beérni látszik, hiszen a csapat idei mutatója a Premier League-ben szinte tökéletes, csupán az ősi rivális Manchester United otthonában elért 1:1-es döntetlen alkalmával hullajtott pontokat.

Dortmundban már megmutatta, mire képes

Klopp a Liverpoolt megelőzően a Mainz és a Dortmund együttesét irányította a német Bundesligában, előbbinél hét és fél, utóbbinál hét évet töltött. Első komolyabb sikerét a sárga-fekete alakulat élén érte el, melyhez 2008 nyarán csatlakozott.

Dortmundban a csapat megreformálását követően, többek közt Mats Hummelsre, Mario Götzére, Marco Reusra és Robert Lewandowskira támaszkodva, 2011-ben bajnoki címet ünnepelhetett, mellyel a Bayern München egyeduralmát sikerült megtörnie. Az elkövetkezendő években további egy bajnoki címet, egy német kupát és két német szuperkupát nyert.

Jürgen Klopp, a Borussia Dortmund vezetőedzője és játékosai a 2:0-s győzelmüket ünneplik az 1. FC Nürnberg ellen a dortmundi Signal-Iduna Park Stadionban. A Dortmund megnyerte a német első osztályú labdarúgó-bajnokságot (Fotó: MTI/EPA/Friso Gentsch)

A 2012–2013-as idényben a Bajnokok Ligájában a döntőig vezette a Dormundot, ott azonban a hazai rivális Bayern 2:1-re legyőzte őket, ezzel szertefoszlatva a nagyratörő álmokat.

„A Dortmund, amelyet Thomas Dolltól vett át 2008-ban, a 13. helyen végzett. Klopp első szezonjában a hatodik helyre vitte a csapatot, és megverte a Bayern Münchent a Német Szuperkupa döntőjében. Második évében már kiharcolta az európai kupaszereplést, 2011-ben minden idők legfiatalabb átlagéletkorú csapatával nyerte meg a Bundesligát. Egy romokban lévő klubból csinált bajnokot 32 millió euróból” – mondta Hegedűs Henrik futballszakíró, az M4 Sport szakértője a hirado.hu-nak.

A sárga-feketék éléről 2015 nyarán, egy kiábrándító szezont követően távozott, de nem kellett sokáig várnia az új nagyszabású projektre. Októberben az egyre gyengébben teljesítő Liverpoolnál Brendan Rodgerst váltotta, miután garanciát kapott a klub vezetőitől, kap időt arra, hogy saját képére formálja a csapatot.

Csak nyolc játékos élte túl a teljes transzformációt

A vörösöknél az első fél szezonját követően azonnal meg is kezdte az építkezést. A következő két nyári átigazolási időszakban olyan kulcsfontosságú játékosokat szerzett meg, mint Sadio Mané, Georginio Wijnaldum, Joel Matip, Mohamed Salah, Andrew Robertson, Alex Oxlade-Chamberlain, vagy

az akkoriban rekordösszegért megkaparintott Virgil van Dijk.

Az új érkezőket a már meglévő keretből olyan fiatal tehetségekkel egészítette ki, mint Roberto Firmino, Philippe Coutinho – aki 2018 nyarán 145 millió euróért a Barcelonába távozott – vagy az utánpótláscsapatból felhozott, mára már a világ egyik legjobb jobbhátvédjének tartott Trent Alexander-Arnold.

A csapat játéka egyre jobban „Kloppolt”, de annak ellenére, hogy bejutottak a Bajnokok Ligája döntőjébe, kupát még mindig nem sikerült nyerniük. A 2018–2019-es szezon elején jött az újabb vérfrissítés, a német tréner a csapat achilleszét, a kapuspozíciót Alisson Beckerrel erősítette meg, míg a keret mélységét Naby Keitával, Fabinhóval és Xherdan Shaqirivel növelte.

A Liverpool keretében jelenleg nyolc olyan játékos található – Nathaniel Clyne, Joe Gomez, Dejan Lovren, James Milner, Jordan Henderson, Adam Lallana, Robero Firmino, Divock Origi –, aki Klopp érkezése előtt is a csapat kötelékébe tartozott.

„Talán nem az fontos a kérdés, hogy lehet az, hogy hét finálét is elveszített valamely kupa döntőjében az adott csapatával, hanem az: hogyan tudott egyáltalán eljutni a döntőig? Pályafutása során Jürgen Klopp messze nem élvezett olyan anyagi lehetőségeket, mint azok az edzők, akikhez esetleg eredményességben hasonlítják. José Mourinho 1,4 milliárd fontot költött játékosokra, de még a lista 10. helyén álló Unai Emery is 634 millió fontot. Jürgen Klopp ezzel szemben 150 millió fontból gazdálkodott a Dortmund élén eltöltött ideje alatt” – emelte ki a szakíró. Hozzátette:

Klopp megteremti, kineveli az értéket, nem a piacról vásárolja a „kész” labdarúgókat.

„Robert Lewandowski 4,5 millió euróért igazolt Dortmundba, Andy Robertsont 8 millió fontjába került a Liverpoolnak, és a világ legjobbjai közé kerültek a posztjukon. Marco Reus, Henrih Mhitarjan, Sadio Mané, Mohamed Szalah és még sorolhatnánk, mind olyan játékos, aki Jürgen Klopp keze alatt vált sztárrá, klasszissá, megsokszorozva ezzel a piaci értékét is”

Gegenpressing, fanatizmus, precízió

A Klopp féle „heavy metal” stílus három legfontosabb összetevője a gegenpressing, a fanatizmus és a precízió. A német szakember kiváló érzékkel pörgeti fel csapatát a mérkőzések előtt, olykor humorral tompítva a közelgő összecsapás súlyát, máskor a végletekig tüzelve a játékosokat.

„A gegenpressing egyszerűen azt jelenti, hogy egy csapat labdavesztést követően a lehető leggyorsabban megpróbálja visszaszerezni azt, mégpedig úgy, hogy csoportos visszatámadással döntő létszámfölényt alakít ki a labda közvetlen környezetében. Ez a pálya minden pontjára, mindkét térfélre igaz, alapvetően ezzel a stílussal lett bajnok a Dortmund 2012-ben. Óriási gyorsasági állóképesség szükséges hozzá, nagy taktikai fegyelem, dinamika és párharckészség” – magyarázta az M4 Sport szakértője.

Ahhoz azonban, hogy a Liverpoolt a világ egyik legfélelmetesebb csapatává változtassa, több taktikai változtatást is alkalmaznia kellett.

„A Liverpool fejlődése elválaszthatatlan a játékoskeret átalakításától. Nem taktikailag csinált először forradalmat, hanem elsősorban a rettentő okos átigazoláspolitikájával. Máshol mellőzött, vagy nemzetközileg alig ismert, illetve saját nevelésű fiatalok lettek világsztárok Klopp keze alatt Liverpoolban, nem százmilliókból vásárolta össze a csapat, minőségben mégis sokkal feljebb van a keret, mint mondjuk Rafa Benítez, vagy a közvetlen előd Brendan Rodgers keze alatt – mondta Hegedűs Henrik.

A gegenpressing mindenképp új elem a csapat játékában, mint ahogy a rettentő támadó felfogásban játszó szélsőhátvédek alkalmazása is. Pontrúgásokban is nagyon sokat fejlődött a csapat, gyakorlatilag tökéletes az egyensúlya, illetve rendkívül flexibilis – nehéz eldönteni, mikor veszélyesebb a Liverpool: amikor kontrázhat vagy amikor beszorítja az ellenfelét? Ez a sokoldalúság és kiszámíthatatlanság teszi európai topcsapattá a Liverpoolt.

Négy évet kellett várni az első sikerre

Klopp érkezése után a vörösök 2019-ig játszottak döntőt az angol ligakupában (2016), az Európa-ligában (2016) és Bajnokok ligájában (2018) is, az első siker azonban egészen tavalyig váratott magára.

„Ha végignézzük Jürgen Klopp elveszített döntőit, gyakorlatilag csak egyet lehet számonkérni rajta: a Sevilla ellen elbukott 2016-os Európa-liga-döntőt – de ez is határeset, abból a Liverpoolból gyakorlatilag csak Firmino maradt mára is a kezdőcsapatban. Minden más esetben a döntő elérése is óriási túlteljesítés volt Jürgen Klopp csapatától, ahol a Bayern München, a Real Madrid vagy a Manchester City már túl erősnek bizonyult” – fejtette ki Hegedűs Henrik.

Tavaly a bajnokságban a Liverpool rendkívül szoros küzdelemben, de egy ponttal alul maradt a Manchester Cityvel szemben, a BL-ben azonban bejutott a fináléba, ahol a Tottenham csapatát 2:0-ra legyőzve begyűjtötte első trófeáját a német edzővel.

A Liverpoolnak ezzel, hét évvel a legutóbbi angol ligakupa győzelmét követően, sikerült megtörnie a jeget, és története során másodszor győzedelmeskedett Európa legrangosabb klubsorozatában.

Jürgen Klopp, az FC Liverpool vezetőedzője és csapata a bajnoki trófeával. 2:0-ra győztek a Tottenham Hotspur ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjében a madridi Wanda Metropolitano Stadionban (Fotó: MTI/EPA/Peter Powell)

A Bajnokok Ligája siker hatalmas löketet adott a csapatnak, mely ugyan az angol szuperkupában kikapott a Manchester Citytől, az UEFA szuperkupát és a klubvilágbajnokságot megnyerte, a bajnokságban pedig folytatta félelmetes menetelését. A Premier League-ben több mint egy éve – 38 mérkőzés óta – veretlenek, utoljára a tavalyi szezonban, 2019. január 3-án vesztettek mérkőzést, akkor szintén Pep Guardiola égszínkék alakulatával szemben maradtak alul idegenben.

Harminc év után lehet ismét bajnok a Liverpool

Hazai pályán még erősebb mérleget tud felmutatni a Pool, az Anfield Roadról legutóbb a Crystal Palace távozott három ponttal a bajnokságban, még 2017. április 23-án.

Kiváló formájának köszönhetően a vörösök előnye 14 pont a Manchester City előtt, ráadásul úgy, hogy egy mérkőzéssel kevesebbet játszott Klopp együttese. Pep Guardiola az égszínkékek legutóbbi mérkőzése utáni sajtótájékoztatón már előre borítékolta a vörösök végső sikerét.

„Elfelejthetjük. Szerettünk volna harcban lenni az első helyért, de különböző okok miatt ez nem sikerült. Ma este úgy megyünk aludni, hogy a második helyen állunk a tabellán, és egy újabb lépést tettünk a Bajnokok Ligája indulás felé” – nyilatkozta a spanyol mester.

Ha Kloppnak sikerül tovább táplálni a tüzet a játékosaiban, akkor a Liverpool

a klub történetének első Premier League címét szerezheti meg idén.

A vörösök, bár 18 bajnoki elsőséggel – a Manchester United (20) mögött – Anglia második legsikeresebb csapatának vallhatják magukat, legutoljára 30 éve – az 1989–1990-es szezonban – nyerték meg a szigetországi pontvadászatot, a régi rendszerben, amikor még Football League First Division néven futott.

Idén a BL-ben – a Napolit megelőzve – megnyerték a csoportjukat a vörösök, így februárban a nyolcaddöntőben folytathatják, ahol Diego Simeone együttese, az Atlético Madrid lesz az ellenfelük.

„Úgy gondolom, kétmeccses párharcban nehéz lesz kiverni a Liverpoolt, talán nem is sikerül, így a döntő reális elvárás a csapattól idén is. Igaz, az Atlético Madrid kellemetlen ellenfél lesz már a legjobb 16 között, de mindenképp meglepetés lesz, ha Jürgen Klopp nem jut el a címvédés lehetőségéig Isztambulba” – mondta Hegedűs Henrik.

A Liverpool az angol FA kupában is áll még, ahol a negyedik fordulóban a harmadosztályú Shrewsbury csapatával találkozik. A bajnokságban a következő kihívást az ősi rivális Manchester United elleni vasárnap délutáni rangadó jelenti.

A címlapfotó illusztráció.