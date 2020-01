Ronaldinho és Puyol Budapest utcáin teqballozott

Ronaldinho és Puyol, a két futball legenda nagy sikerrel népszerűsítette a magyar főváros utcáin az új, mobil Teq Lite asztalt, a 2019-es Teqball Világbajnokság idején – írta sajtóközleményében a Teqball sajtóosztálya.

A katalán klub egykori legendás labdarúgója személyesen leplezte le a budapesti Teqball Világbajnokságon az új, mobil Teq Lite asztalt, amelynek gyakorlati bemutatója Budapest utcáin folytatódott. Ronaldinho és sztártársai, Carles Puyol, Nuno Gomez, Simeo Sabrosa és William Gallas a Hősök Terétől, az Erzsébet téren át a Budai Várnegyedik parádézott az új sportszerrel, amely igazi áttörést hozhat a Teqball, a Teqis, a Teqpong, a Qatch és a Teqvoly, vagyis valamennyi, Teq-asztalon játszott sportág terjedésében.

Bármerre járt a sztárok vidám csapata, pillanatok alatt szépszámú közönség gyűlt köréjük. A nézőket azonban nemcsak a parádés labdamenetek és a játékosok személye lepte meg, de az a gyorsaság is, amellyel a találkozók lejátszásához szükséges sportszert felállították. Az innovatív Teq asztalok harmadik tagja ezzel a gyakorlatban is jelesre vizsgázott, hiszen titka éppen a mobil szerkezetben, a stabilitást adó biztonsági zárban, valamint a négy nagy (250 milliméter átmérőjű) kerékben rejlik.

Az új Teq Lite asztal nemcsak beltéri, de kültéri használatra is tökéletesen megfelel, hiszen az üvegszál erősítésű poliészter asztallap azon túl, hogy vízálló, még az UV sugarak károsító hatásának is tökéletesen ellenáll. A multifunkcionalitást segítő összehajthatósága révén a tárolása is könnyebbé vált, a két oldal felhajtását követően sokkal kevesebb helyet igényel.

A sporteszköz gyártói szerint a Teq Lite asztal megjelenése tovább gyorsíthatja, az egyébként is villámtempóban terjedő Teq sportok világszintű térhódítását. Elnyűhetetlenségének és mobilitásának köszönhetően egyre szélesebb rétegek számára válik elérhetővé, miközben a játék izgalmasságából és sokszínűségéből semmit sem veszített.

A címlapfotó illusztráció.