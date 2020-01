Szoboszlai Dominik ezen a télen nem vált klubot

Exkluzív interjút adott Esterházy Mátyás, Szoboszlai Dominik menedzsere az M4 Sport Átigazolás című műsorában. A szakember Székely Dávid műsorvezetőnek elárulta, hogy bár nem a Red Bull Salzburg lesz a végállomás, de Szoboszlai minden bizonnyal nem vált klubot a januári időszakban. Lőw Zsolt, a PSG másodedzője nem tagadta, hogy keresték Stuttgartból, de úgy érzi, hogy egyelőre tanulnia kell még, mielőtt vezetőedzői feladatok elé néz. Benczés Miklós, a DVTK sportigazgatója elsőként az M4 Sporton jelentette be a klub legújabb szerzeményét, a Puskás Akadémiától nyáron érkező Hegedűs Jánost.

Szoboszlai Dominik (Fotó: EPA/Christian Bruna)

Az M4 Sport Facebook-oldalán lévő szavazás alapján az internetezők úgy vélik, hogy Szoboszlainak maradnia kellene a Red Bull Salzburgnál. Esterházy Mátyás menedzser szerint is marad jelenlegi csapatánál a magyar középpályás: „Nem újkeletűek az érdeklődések, folyamatosan, rengeteg klub érdeklődik Dominik iránt. A válogatottban és a BL-ben nyújtott teljesítménye új érdeklődőket is hozott, de van egy elképzelésünk a karrierépítésében, amely útról nem tervezünk letérni. A Red Bull is komolyan átgondolt választás volt, és az évek azt bizonyítják, hogy jó döntést hoztunk. Minden attól függ, hogyan tud előre lépni: ha abban az ütemben fejlődik, ahogy eddig és nemzetközi szinten is olyan fejlődést mutat, amit eddig, akkor hamarosan eljöhet az ideje. A legmegfelelőbb pillanatot fogjuk választani” – mondta Szoboszlai menedzsere, aki azt is elárulta, hogy a klubváltásnál elsősorban a játéklehetőséget, a klubfilozófiát, a vezetők és az edző személyét nézi. Hozzátette, hogy a BL-szereplés is fontos szempont, de a legfontosabb a játéklehetőség, ezért ha úgy látják, hogy az adott BL-csapatban nem kapna elegendő lehetőséget, akkor az ajánlat ellen döntenek.

Esterházy másik labdarúgója, Kalmár Zsolt is szóba került, aki a novemberben a Puskás Aréna avatóján törte el a bokáját. A DAC középpályása versenyt fut az idővel, hogy tavaszra újra formába lendüljön, azonban a menedzser úgy véli, hogy Kalmár vélhetően nem tölti ki a hátralévő két és fél évet a szerződéséből annak ellenére, hogy jó a viszony a klubbal.

A közszolgálati sportcsatorna Átigazolás című műsorában Lőw Zsolt, a PSG másodedzője reagált azokra a pletykákra, amelyek a Stuttgarttal hozták hírbe: „hasonlóan építjük a karrierünket Szoboszlaival, mindketten lépcsőről lépcsőre haladunk. A harmadosztályban kezdtem edzősködni, több csapatnál megfordultam, mire eljutottam a PSG-hez, ebbe a folyamatba beleillik lassan egy vezetőedzői szerepkör is. A vágy megfogalmazódott, hiszen más felelősség, más nyomás, saját hatáskör, nagyobb kihívás járna vele, de meg kell érnie ennek a pillanatnak. Folyamatos az érdeklődés a Bundesligából, azonban egyelőre nagyon jó helyen vagyok, rengeteget tudok tanulni a vezetőedzőtől, bele tudok illeszkedni az edzői stábba, amelyhez én is hozzá tudok tenni. Kecsegtető, ha érdeklődnek az ember iránt, vagy ha felmerül a neve egy-egy csapatnál, de egyelőre nincs szó váltásról” – tette hozzá Lőw, aki Szoboszlairól elmondta, hogy jó lenne neki még egy lépcsőfok a PSG előtt. Emlékeztetett rossz példákra, akik életében kimaradt egy fázis és megragadtak a karrierjük egy pontján.

Benczés Miklós, a DVTK sportigazgatója is megszólalt a műsorban. Utóbbi elsőként az M4 Sporton jelentette be a klub legújabb szerzeményét, a Puskás Akadémiával a nyáron szerződést bontó Hegedűs Jánost. A sportigazgató azt is elismerte, hogy ajánlatot tettek a huszonöt éves Molnár Gáborért, azonban a játékos sorsa egyelőre a Mezőkövesd kezében van.

„Célunk, hogy a játélkosaink karrierjében nem lenne törés, ezért az új igazolások mellett azokat is megfelelő klubokhoz szeretnénk juttatni, kölcsönadni vagy eladni, akikre tavasszal nem tudunk számítani. Vezetőedzői tapasztalataimat kihasználva igyekszem a stáb fejével gondolkodni, ezért is egyeztünk meg már most Hegedűs Jánossal” – mondta Benczés Miklós, aki megköszönte a Paksnak és a Honvédnak, hogy Egerszegi Tamást a rendelkezésükre bocsátották. Benczés a műsorvezető kérdésére hozzátette, hogy a bajnokság végén a miskolci csapatot stabilan a középmezőnyben szeretné látni, valamint akkor érezné magát sikeresnek, ha egyszer trófeához tudná segíteni a DVTK-t.

