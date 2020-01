Átigazolás – „Mindenkinek az lenne a legjobb, ha Pogba távozna az MU-ból”

Elindult az M4 Sport Átigazolás című műsora, amelynek első részében a nemzetközi piacról többek között Erling Haaland már lebonyolított, valamint Szoboszlai Dominik és Paul Pogba esetleges klubváltása is szóba került. A Ferencváros új igazolásáról, Vécsei Bálintról szóló hírek mellett az NB II-ben szereplő Vasas háttérmunkájáról beszélt a nemrégiben kinevezett vezetőedző, ifj. Bene Ferenc a közszolgálati sportcsatorna január 2-án indult átigazolási műsorában.

Székely Dávid vendégeivel, ifj. Bene Ferenccel, a Vasas vezetőedzőjével, valamint Hegedűs Henrikkel, az M4 Sport szakértőjével reflektált a piac aktualitásaira.

Az angyalföldi szakember a műsorban elmondta, hogy közép- és hosszú távú célja egy olyan nyugat-európai modell kialakítása a klubban, amelyben az akadémiáról érkező fiatalok csapatba építése mellett szerepet játszik a rutinosabb labdarúgók, így a mostani időszakban Vernes Richárd és Jova Levente igazolása is. Bízik benne, hogy fél év alatt ütőképes csapat alakulhat, amelyik legkésőbb jövőre feljut az NB I-be, így a szurkolókban lévő pislákoló lángot tűzcsóvává alakíthatja. A Vasas család mellett a klubfilozófiára is kitért: „Nem akarunk beleigazolni a vakvilágba, olyanokat keresek, aki a klubfilozófiába beleillik: a magánélettől kezdve az edzésmunkáig minden a klub alá van rendelve, második a csapat és csak utána az egyén, ez vonatkozik a stábra is” – tette hozzá ifj. Bene Ferenc, aki a játékosok mellett a stábjába is specialistákat hozna a télen.

Zlatan Ibrahimovic milanói érkezéséről Hegedűs Henrik, az M4 Sport szakértője úgy véli, hogy a svéd klasszis a magával és a környezetével szemben támasztott maximalizmusával sokat lendíthet az olasz klubon amellett, hogy minden bizonnyal a meccsnapi bevételek növekednek miatta. Hozzátette, hogy Stefano Pioli, az AC Milan vezetőedzője nem annyira topedző, mint amennyire topjátékos Ibrahimovic.

A januári igazolási időszak több szempontból is különbözik a nyáritól: a vételárakat és a játékosok mozdíthatóságát tekintve egyre inkább irreális összegekért kelnek el labdarúgók, amit az M4 Sport szakértője így indokolt: „egyrészt a bajnokság ezen szakaszában már egyértelműen láthatók a hiányosságok, ha valamely csapat nagy bajban van, muszáj megmozgatnia mindent, amit az eladó klubok könyörtelenül kihasználnak. Másrészt a januári rövidebb és ezáltal speciálisabb időszak, mert időközben folytatódnak a bajnokságok, kevés idő áll rendelkezésre beépíteni a játékost.”

Szoboszlai Dominik Olaszországba szerződéséről szóló sajtóhírekre reflektálva rámutatott arra, hogy bár lenne realitása a Lazióban a 19 éves magyar középpályás megszerzésének, hiszen Luis Albertónak nincs cseréje, azonban mivel komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkező játékos, nem valószínű, hogy egy télen érkező egyből kiszoríthatja. Így felvetődik a kérdés, hogy megéri-e a váltás úgy, hogy esetleg hónapok telnek el, mire játéklehetőséget kap. Szerinte Szoboszlainak nem kell kapkodnia és a Salzburg sem valószínű, hogy a télen nagy kiárusítást tart.

Erling Haaland 20 millió eurós kivásárlási árát alacsonynak tartja, aminek hátterében a norvég saját döntését látja, szerinte így nem volt versenyhelyzetben senki, ő maga dönthetett arról, hogy hol folytatja a pályafutását. „A Borussia Dortmund bízik a fiatal játékosaiban, papíron tökéletesnek tűnik klubváltás, amit Haaland tudatosan épített fel” – mondta Hegedűs.

Az M4 Sport Facebook-oldalán lévő szavazás alapján az internetezők úgy vélik, hogy Paul Pogba a télen távozik a Manchester Unitedtől. Hegedűs Henrik is úgy látjha, hogy Pogba menne, de vajon melyik csapat lesz hajlandó kifizetni a francia középpályás árát? „Az ügynöke dörzsölt, ez már önmagában távol tarthat néhány klubot. Mindenkinek az lenne a legjobb, ha konszenzusos döntés születne és távozna a klubtól” – zárta gondolatait a szakértő.

Átigazolás január 31-ig minden hétköznap este fél órában az M4 Sporton és az m4sport.hu-n. Minden, amit a hazai és a nemzetközi átigazolási piacról tudni érdemes. A műsor visszanézhető a MédiaKlikken.