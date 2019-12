Michelisz: Volt egy erős gyomorgörcs az első futam előtti néhány órában

Michelisz Norbert, az idei szezon túraautó világbajnoka mindössze két óra alvás után is kiválóan állta Harsányi Levente és Szabó Győző kérdéseit a Petőfi Rádió Talpra magyar című műsorában. Az M4 Sport szakértőjeként is tevékenykedő autóversenyző a vasárnapi siker utáni első élményeiről és jövőbeli céljairól is beszélt a reggeli műsorban.