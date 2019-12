M4 Sport: az F1 népszerűsége töretlen, 428 ezren nézték az idényzárót

Az M4 Sport legnézettebb műsora volt hétvégén a Forma–1-es Abu-Dzabi Nagydíj közvetítése, amely szombaton és vasárnap is előkelő helyen végzett a csatornán a teljes népesség körében.

Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője az első helyen végzett a Forma–1-es világbajnokság idényzáró futamán Abu-Dzabiban (Fotó: MTI/AP/Kamran Jebreili)

Az idényzáró közvetítésbe a népesség 8,6 százaléka nézett bele legalább egy percre, és 428 ezren látták Lewis Hamilton győzelmét, ezzel a közszolgálati sportcsatorna a műsor adásideje alatt piacvezető volt. Wéber Gábor, az M4 Sport vezető kommentátora értékelte a szezont, aki azt is elárulta, melyik két futam volt a legemlékezetesebb számára.

Az F1 még mindig a világ egyik legnézettebb sportága

A teljes népesség körében 768 ezer főt ért el az idei utolsó, az Abu-Dzabi Nagydíj futamának közvetítése, amely vasárnap 428 ezres nézettségével és 15,7 százalékos közönségarányával a csatorna legnézettebb műsora volt. A közvetítés alatt átlagosan 70 percet töltöttek a képernyő előtt a nézők.

„Elfogultság nélkül mondhatom, hogy az F1 még mindig a világ egyik legnézettebb sportága annak ellenére, hogy az elmúlt 10-20 évben olyan kínálat lett a különböző sportágakban és platformokban, ami miatt a korábbiakhoz képest elaprózódik a televízióban közvetített sportágak nézettsége” – kezdte az értékelést Wéber Gábor.

A kommentátor hozzátette: Nagyszerű visszajelzés, hogy a sportág hétről hétre több százezer, egy-egy futam közel félmillió vagy mégtöbb embert le tud ültetni a tévé elé. Persze sok múlik azon, hogy mennyire izgalmas a szezon és milyen idősávban van az adott futam: többen néznek egy unalmasabbnak tartott futamot, ha elérhető idősávban van, mint egy izgalmasabb hajnalit vagy reggelit. Örülök neki, hogy jól sikerült ez az idény, fontos, hogy fenn tudjuk tartani az érdeklődést és az új generációból is legyenek követői.

Az érdeklődés fenntartásában a műsorstruktúrán és a versenyzők teljesítményén túl a kommentátornak is szerepe van. Wéber Gábort az autóverseny minden részlete érdekli: törekszik arra, hogy naprakész legyen, ezért az F1 minden szegmensére figyel, amiket beépít a közvetítésekbe az adott hétvége történéseinek fókuszával.

Wéber Gábor számára a Német és a Brazil Nagydíj marad a legemlékezetesebb

Korábbi versenyzőként és 17 éves kommentátori tapasztalatával több szempontból közelíti meg az F1-et: A versenyzést egészében próbálom elmagyarázni, átadni a közvetítésekben úgy, hogy ne hagyjak fehér foltot a térképen, sokrétűen szeretnék szólni a tévénézőkhöz. Senki nem várja el a nézőtől, hogy minden sport- vagy technikai szabályzattal tisztában legyen. A célom, hogy a 75 éves nagymama is megtalálja benne az érdekességet információszinten ugyanúgy, mint a 12 éves kamasz vagy a huszonéves fiatal, aki friss jogosítvánnyal most ismerkedik az autózással, vagy ha nem is nagyon autózik, de érdekli az F1. A sportág élvezetéhez nézőként nem kell, hogy mélyen értsenek hozzá. Valószínűleg a legtöbben nem is így ülnek le, de ha már leülnek, akkor nem baj, ha elhangzik egy-két olyan információ, amivel többek lesznek, aminek maguktól egyébként nem néztek volna utána.

A közszolgálati sportcsatorna vezető kommentátora az idei idényből a Német és a Brazil Nagydíjra emlékszik a legszívesebben. „Előbbit többek között az eső tette izgalmassá, utóbbit a folyamatos történések és váratlan dobogósok miatt egy pillanatra sem lehetett otthagyni, közel kétórás szórakozást adott a tévénézőknek. Az pedig csak ráadás, hogy mindkét futamon a holland pilóta, Max Verstappen diadalmaskodott, aki kifejezetten jól tud alkalmazkodni az ilyen jellegű változó körülményekhez” – mondta Wéber.

A héten még több sportesemény várja a nézőket

Az F1-szezon Abu-Dzabival idénre véget ért, de érdemes követni az M4 Sport műsorát ezen a héten is, hiszen a női kézilabda-világbajnokság minden napra tartogat izgalmakat. Kim Rasmussen együttese kedden reggel 7 órakor Montenegróval, szerdán 11 órakor Szenegállal játszik, a magyarokén kívül a világverseny több találkozóját élőben közvetíti a közszolgálati sportcsatorna. A labdarúgó Magyar Kupa soron következő mérkőzései sem maradnak ki: kedden 17 órakor MTK Budapest–DVTK, 20 órakor Szeged Csanád GA–Mol Fehérvár, szerdán 20 órakor Békéscsaba 1912 Előre–FTC mérkőzés lesz műsoron.