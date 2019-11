Bozsik: Carrillo fel fogja tudni rázni a Fehérvárt

A MOL Fehérvár régi-új edzőjével Miskolcra látogat, a fővárosi csapatok közül pedig egy sem marad otthon a labdarúgó NB I 14. fordulójában. A közszolgálati sportcsatorna ismét három találkozót közvetít élőben, az m4sport.hu-n a forduló valamennyi eseménye követhető. Mire megy a Fehérvár Joan Carrillóval a DVTK ellen, elég lesz-e a szűk hét a felkészülésre, meglepetést tud-e okozni a királyok városa? Bozsik Péter, az M4 Sport szakértője edzői szemmel latolgatja az esélyeket.

A spanyol Joan Carrillo Milan, a Videoton FC új vezetőedzője (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Marko Nikolcsot a spanyol Joan Carrillo váltotta a MOL Fehérvár kispadján, miután a klub a Puskás Akadémia elleni 3–1-es vereséget követően menesztette a negyvenéves szerb trénert.

„Hirtelennek tűnhetett az edzőváltás a Fehérvárnál, de ha megnézzük a csapat szereplését, akkor érthető, várható lépés volt: az elmúlt öt fordulóban viszonylag sok pontot hagyott veszni. Többekben már az Európa-liga második selejtezőkörében, a Vaduz elleni kieséskor felmerült a csere, de utána jött hat győzelem a bajnokságban és egy dinamikus, helyenként kifejezetten élvezetes foci, ami az utóbbi hat fordulóban viszont eltűnt” – reagált a hírre Bozsik Péter, az M4 szakértője, aki maga is edzőként tevékenykedik az NB III-as Komárom VSE csapatánál.

Joan Carrillo 2011–2015 között már dolgozott a fehérvári klubnál, így nem teljesen ismeretlen a terep számára. Azonban kérdés, hogy elegendő lehet-e a szűk egy hét, hogy átvegye és felkészítse a csapatot a DVTK ellen?

„Carrillo éppen szabad volt, ráadásul nagy előny, hogy tudja, hová megy, mit várnak el tőle, milyen a klub, ismeri a játékosok egy részét és a viszonyokat. A húzóemberek továbbra is ott vannak, akikkel megtalálhatja a hangot, hamarabb képbe tud kerülni. Többé kevésbé szerintem eddig is képben volt, tehát ebben a váltásban ilyen értelemben különösebb kockázat sincs. Azt is el tudom képzelni, hogy az utóbbi hetekben már intenzívebb tárgyalásokat folytattak vele. Ezek alapján elvárható tőle, hogy hamar reagáljon a helyzetre és képes legyen gatyába rázni a csapatot” – véli Bozsik.

A labdarúgó NB I 14. fordulójában a DVTK fogadja a MOL Fehérvárt, a párosítás legutóbbi mérkőzésén 5–1-es győzelemmel tartotta otthon a három pontot a fehérvári csapat. A hazai pálya előnye most a miskolciaknak kedvez, amely az előző hétvégén az Újpestet múlta felül két góllal.

„Diósgyőrben soha nem könnyű nyerni, mert fantasztikus közönsége van, eszméletlen jó a hangulat. Függetlenül attól, hogy a Diósgyőr egyre stabilabb és egyre markánsabb csapat benyomását kelti, a Fehérvár az esélyese a mérkőzésnek. A MOL Fehérvár a Fradihoz hasonlóan kiemelkedő állománnyal rendelkezik. Mivel Carrillo ismeri a viszonyokat, fel fogja tudni rázni a csapatot a rendelkezésére álló néhány nap alatt” – mondta az ötvennyolc éves szakember.

Az M4 Sport szombaton 15.45-kor a ZTE FC–DVSC, 19.30-kor a DVTK–MOL Fehérvár találkozót, vasárnap 18 órakor a Kaposvári Rákóczi FC–Ferencváros mérkőzést közvetíti élőben. A Kossuth Rádió a 17 órás eseményekről 18.02-től Körkapcsolásban számol be, illetve az m4sport.hu oldalon követhető a labdarúgó NB I minden összecsapása.