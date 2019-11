Magyar nők extrém sportokban keresik a veszélyt

A férfiak és a nők aránya a férfiak javára jelentősen eltér az extrém sportolóknál, bár napjainkban már egyre több női versenyző képviseli Magyarországot az extrém sportok világversenyein. A Kossuth Rádió Napközben című műsorában három sikeres extrém sportot űző nő mesélt élményeiről és arról, miért választotta a sportágát.

Honti Adél siklóernyős szerint a társadalom túlfélti a lányokat, ezért kevesebb a női extrém sportoló: a kislányokat mindig figyelmeztetik, hogy ne menjenek a mászókára, míg a kisfiúkat éppen erre biztatják.

Siklóernyőzésben Honti Adél a világ legjobbjai között

Az Argentínában megrendezett siklóernyős világkupán Honti Adélnak köszönhetően megszületett a sportág történetének első magyar világkupa-győzelme. Honti Adél elmondta, a siklóernyőzésben három alosztályt különböztetnek meg, a távrepülést, melyben maga is versenyez, a célraszállást és az akrorepülést. Kiemelte,

a magyar versenyzők mindhárom kategóriában értek már el sikereket,

akrorepülésben már női és férfi világkupabajnokot, célraszállásban pedig Európa-bajnokot is avattak. Honti Adél arra is felhívta a figyelemét, hogy ez óriási siker, hiszen Magyarországon a versenyzőknek igazán magas hegyek nélkül kell edzeniük, a megfelelő edzési lehetőségek nélkül kell felvenniük a versenyt, azon országok siklóernyőseivel, akik az Alpok csúcsai közt gyakorolhatnak.

Siklóernyős (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Az első magyar női siklóernyős világkupagyőztes visszaemlékezett, a sport iránti szerelme már kiskorában kialakult. Szüleivel épp az autópályán utaztak, amikor meglátott egy siklóernyőst, és azonnal megérintette a repülés adta szabadság- és függetlenség érzése.

Erőss Zsolt özvegye sziklát is mászik

Sterczer Hilda, Erőss Zsolt hegymászó özvegye elmondta, férjének köszönheti, hogy elkezdődött a hegymászó karrierje. Hozzátette, 2005-ben egy iskolásprojekt kertén belül szervezett kék túrán teljesített először egy huszonnyolc kilométeres távot. Kiemelte, itt találkoztak először férjével. A férfi jelenléte segített neki abban, hogy végig tudjon menni a távon, mivel elmondása szerint már első látásra beleszeretett a hegymászóba, és mindenképp bizonyítani szeretett volna neki.

Miután 2005-ben több olyan túrán is részt vett, ahol nagyobb szintkülönbséggel is meg kellett birkóznia, rájött, hogy őt igazán a magas csúcsok megmászása motiválja, ezért 2006-ban egy sziklamászó tanfolyamot is elvégzett. Ezt követően megmászta első alpesi, négyezer méter fölötti csúcsát.

Sterczer Hilda igazi nagy

teljesítménynek mégis a közel nyolcezer méteres Hidden Peak megmászását tartja,

melyet Erőss Zsolttal és csapatával tett meg. Elmondta, ezzel nemcsak saját maga számára bizonyította be kitartását, rátermettségét, hanem a csapat többi tagjának is, hiszen az alaptáborból ő indult el utolsóként, mégis elsőnek ért fel az egyes táborba, ahol még a sátrak felállításából és a hólapátolásból is kivette a részét.

Pankát a hódeszkázás tette igazi harcossá

Gyarmati Panka világkupagyőztes, junior világbajnok, szabadstílusú hódeszkázó elmondta, visszavonulásról először akkor kezdett gondolkodni, amikor nem sikerült kijutnia Szocsiba, a 2014-es téli olimpiára. Ez igazi mély pontot jelentett számára, mivel a felkarját is eltörte, és az edzője is közölte, hogy a közös munkájuk véget ért.

Gyógyulását követően egy amerikai csapattal kezdett el edzeni. A kemény munka meghozta a gyümölcsét, hiszen 2016-ban első magyar sportolóként sikerült megnyernie a havas sportok világkupáját.

Gyarmati Panka hozzátette, a hódeszkázástól számtalan dolgot kapott, beutazhatta a világot, számtalan külföldi barátot szerzett, és ami talán a legfontosabb, igazi harcossá vált.