A Real és a Barca BL-mérkőzését is az M4 Sport közvetíti

A Real Madrid és az FC Barcelona soron következő labdarúgó Bajnokok Ligája-mérkőzését is az M4 Sport közvetíti: kedden a Real Madrid a Paris Saint-Germain elleni találkozón biztosíthatja be a továbbjutást, míg szerdán a katalán rivális, az FC Barcelona mérkőzik meg a Borussia Dortmunddal. Előbbiről Lőw Zsolt, a francia csapat másodedzője mondta el szakmai meglátásait, a gránátvörös-kékek BL-szerepléséről pedig Harsányi Levente, a Petőfi Rádió műsorvezetője fogalmazta meg szurkolói elvárásait, természetesen a maga stílusában.

Kedden 21.00-kor lép pályára a PSG a Real Madrid ellen, amely legutóbbi mérkőzésén 2–0-s győzelmet aratott a Lille felett a francia első osztályban.

„Nem volt könnyű a felkészülés már a Lille ellen sem, nem a legjobb játékunkat mutattuk, tudunk ennél többet is” – mondta Lőw Zsolt, a PSG másodedzője. „Kihívás, amikor a csapat nyolcvan-kilencven százaléka a válogatott miatt úton van a világ minden részén és különböző időpontban és állapotban kapjuk vissza a játékosokat, sokszor jetlaggel. Ilyenkor nehéz a dolgunk, hogy közel azonos szintre hozzuk őket a bajnokikra” – tette hozzá.

A 40 éves szakember ambivalens érzéseit is megosztotta a PSG aktuális keretéről: „Először fordul elő, hogy mindenki egészséges a támadósorban, úgyhogy fejtörést fog okozni a kezdő tizenegy összeállítása a Real Madrid ellen. Leülünk és indokoljuk a döntést azoknak is, akik most nem kerülnek be, a kezdőket pedig nyomás alá helyezzük, hogy érezzék a mérkőzés súlyát. Nagy a konkurencia, ami jót tesz a csapatnak és az egyéneknek is: folyamatos nyomás alatt futballoznak, egy pillanatra sem lazíthatnak, hiszen mögöttük áll a következő a sorban. Ez egyrészről áldás, másrészről nehézség: óriási egóval rendelkeznek ezek a játékosok és nehezen emésztik meg, ha valami nem úgy alakul, ahogy ezt eltervezték” – vallott őszintén a szakmai nehézségekről a PSG magyar trénere.

A PSG pontveszteség és kapott gól nélkül magabiztosan vezeti a Bajnokok Ligája A csoportját, Lőw Zsolt mégis nehéz mérkőzésre számít: „Mindkét csapat teljes kerettel készül, elképesztő képességek sorakoznak fel. Nálunk jópár olyan labdarúgó van, aki hosszú sérüléséből tért vissza, ilyen például Neymar is, aki nincs még száz százalékos állapotban. A Real folyamatosan javuló formát mutat, sőt az elmúlt hetekben szenzációsan játszik, a legerősebb összeállításban fog felállni ellenünk, úgyhogy nehéz, de jó mérkőzésre számítok. A Bernabéuban csupán egyetlen egyszer jártam, még gyerekkoromban, nézőként. Büszke vagyok rá, hogy most a kispadon ülhetek. Megérdemelten vagyunk ott és esélyekkel vágunk neki a mérkőzésnek” – zárta gondolatait Lőw.

A BL-forduló másik kiemelkedő találkozóját az F csoportban rendezik, az FC Barcelona a Borussia Dortmund együttesét fogadja szerdán 21 órakor. Harsányi Levente, a Petőfi Rádió reggeli műsorának hangja hosszú évek óta a katalánoknak szurkol, így nem meglepő, hogy határozott elvárásokkal tekint a szerdai mérkőzésre: „A hétvégi nyögvenyelős La Liga-meccs után csak a győzelem lehet a cél, bár a döntetlen sem elképzelhetetlen. Ha a Dortmund tovább akar jutni, akkor nyernie kell, de ezt az esélyt nem adjuk meg neki. Annyira gólszegény mindkét csapat, hogy két eset lehetséges: vagy rám cáfol és nyer a Barca 5–1-re vagy mindkét csapat ellébecol és begyűjt egy-egy pontot.”

„A Dortmund esélye, hogy Jordi Alba és Piqué nem lép pályára, de ezt személy szerint nem bánom. Tudom, hogy a védelem oszlopos tagjai, de én inkább Nélson Semedót és Samuel Umtitit javasolnám Valverdének annak ellenére, hogy mint tudjuk, nem ő, hanem Messi állítja össze a csapatot” – képzelte magát a spanyol szakember helyébe a Talpra magyar műsorvezetője. „Elöl egyébként rendben vagyunk: Suárez nem olyan rég hatalmas gólt vágott a válogatottban Argentínának, amellyel 2–2-t játszottak, úgyhogy én azt gondolom, hogy a Barca behúzza ezt a meccset, és mivel az Inter is nyer a párhuzamos találkozón, így a Dortmund a harmadik helyre fog csúszni” – fogalmazott.

A Real Madrid FC–Paris Saint-Germain FC Bajnokok Ligája-mérkőzést kedden, az FC Barcelona–Borussia Dortmund találkozót szerdán 21 órától közvetíti a közmédia, az M4 Sport felvezető műsora mindkét nap 20.15-től kezdődik.