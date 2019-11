A magyar labdarúgás napját ünnepeljük

A magyar labdarúgó „Aranycsapat” 1953. november 25-én a londoni Wembley stadionban 6:3 arányban legyőzte a hazai pályán akkor már 90 éve veretlen angol válogatottat. A sporttörténeti győzelem emlékére a Magyar Labdarúgó Szövetség 1993-ban november 25-ét A magyar labdarúgás napjává nyilvánította. Ebben az évben a magyar labdarúgás és a magyar sport, amolyan előszületésnapi ajándékként kapott egy új nemzeti stadiont. Az is felmerült korábban, hogy november 25-én lehetett volna felavatni az új Puskást, de ez végül már 15-én megtörtént, amikor Uruguay ellen játszottak.

Gyakran hangzik el, hogy a magyar labdarúgó-válogatott sporttörténelmet írt a Wembley-stadionban, amikor legyőzte Anglia válogatottját. Az egymástól izolált, keleti és nyugati blokkban élő csapatok csak hírből ismerték egymást, személyesen még sohasem találkoztak a barátságos mérkőzés előtt. Az angol közönség a hazai csapat fölényes győzelmét várta, éppen ezért döbbentette meg őket Hidegkuti, aki az első másodpercekben az ellenfél hálójába talált.

A százezres közönség dermedten figyelte a meccs alakulását. A magyarok nem a véletlennek köszönhetően, hanem

tudásuk alapján nyerték meg a rangadót.

Az Aranycsapat a meccs végére elnyerte a Wembley-ben szurkolók szimpátiáját is, elismerően tapsolták meg a technikásan játszó játékosokat. A magyar válogatott fél évvel később megerősítette fölényét, a Népstadionban rendezett visszavágón 7:1-re ismét legyőzte Angliát.

Mai napig hatása van a mérkőzésnek

A 66 évvel ezelőtti mérkőzés mind a mai napig hatással van a magyar futballcsapatra, de talán még a világ futballtörténetére is – fogalmazott Szöllősi György, a Magyar Futball és a Puskás-ügyek nagykövete az M1 Ma este című műsorában. Mint mondta, az emléknappá nyilvánítás egy MLSZ határozat volt, amelyből nagyon sok született, de valahogyan feledésbe merültek.



Kiemelte, november 25-e ugyanakkor mégis a folklór része lett, amelyet nem csak a játékosok, de a magyar szurkolók is számon tartanak, és

szinte nemzeti ünnepként tekintenek rá.

Ezen a napon a legfényesebb diadalmat aratta a magyar válogatott. Megjegyezte, az évszázad mérkőzése elnevezésű jelzőt nem is Magyarország, hanem a brit sajtó használta először.

Problémák is felmerültek

Szöllősi György felidézte, hogy számos probléma is felmerült abban az időben, amikor hivatalossá szerették volna tenni az emléknapot. Többen ugyanis azt sérelmezték, hogy a nap egybeesik a Gulág emléknapjával. Szőllősi György szerint ugyanakkor mindkét esemény örömünnepnek számít, és szerinte némi párhuzamot is lehet vonni a kettő között.

Mint mondta, nemcsak egy napon, de egy évben is történtek ezek az események, és azt sem szabad elfeledni, hogy ebben az évben halt meg Sztálin is. Sokan úgy gondolják, hogy halála is közrejátszott abban, hogy ősszel létrejöhetett az Anglia elleni mérkőzés és, hogy hazatérhettek a magyar foglyok.

Hangsúlyozta, bár egy barátságos meccsről van szó, aznap valóban a világ nagy eseményének számított. Aki csak tehette, kiutazott, hogy személyesen szurkoljon, minden nagyobb rádió ott volt a helyszínen, és bár akkor még nem volt tévé Magyarországon, de a BBC csatorna már élő közvetítést adott a mérkőzésről.

A győzelem hatalmas élmény volt a magyarok számára

még úgyis, hogy csak rádión keresztül hallhatták az eseményeket. Szőllősi György elmondta, volt, akinek több évet is várnia kellett arra, hogy vissza tudja nézni az archív felvételeket. Arról is beszélt, hogy ez nemcsak a magyaroknak emlékezetes esemény pár évtized elmúltával is, hanem az egész világ számára is, ez után ugyanis szinte minden megváltozott a futballtaktikát tekintve.

Puskás élete összefonódott a futballal

Szőllősi György megemlítette Puskás Ferencet is, akinek élete összefonódott a futballal, és a korábbi Népstadionnal, amely most már újjáépülve az ő nevét viseli. Szerinte ez egy örömteli év a Puskás-rajongóknak, hiszen végre a névadóhoz méltó nagy nemzeti stadionunk lehet.