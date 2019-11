Magyarországra jöhetnek a világ legjobb motorosai

A világ leghíresebb gyorsasági motorversenyén, a MotoGP-n három kategóriában: 125, 250 és 500 köbcentiméteres motorokon ülve mérik össze tudásukat a legjobb pilóták. Lehetséges, hogy a népszerű sorozat magyar szurkolóinak három év múlva nem kell külföldre látogatniuk, ha kedvenceiket akarják látni, 2022-től ugyanis hazánk is MotoGP-futamot rendezhet.

A Nyíregyháza környékén zajló rali Európa-bajnoki futamán jelentette be Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, hogy hosszabb ideje folytattak tárgyalásokat a MotoGP kereskedelmi jogait birtokló Dorna-csoporttal, amellyel szándéknyilatkozatot is aláírtak arról, hogy Magyarország is szeretne

belépni a gyorsasági motoros versenysorozat házigazdái közé.

Palkovics László arról beszélt, hogy ebben Dorna teljes támogatását birtokolják, és, hogy a verseny fontos mérföldkő lenne Magyarország számára. További számítások várhatók, de február 28-ig végleges döntést fognak hozni. Reményét fejezte ki abban, hogy megvalósul a projekt, mert jó lenne, ha Magyarországra kerülne egy ilyen versenypálya, és így a MotoGP-versenyek is.

A MotoGP a Forma-1 után a legnépszerűbb technikai sport – mondta el Szabados Gábor sportközgazdász az M1 Summa című műsorában. Közölte, a sportágnak magyar világbajnoka is van Talmácsi Gábor személyében, aki a 125 köbcentiméteres kategóriában versenyezve hatalmas szurkolótáborra tett szert 2007-ben.

Kelet-Magyarországon épülne meg a pálya

Elmondta, amikor Talmácsi Gábor versenyzett, a legközelebbi pályára, Brnóba nagyszámú magyar szurkoló látogatott el. Véleménye szerint a MotoGP egy olyan versenysorozat, amely komoly nézőszámra tehet szert nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is, valamint sokan érkeznének a környező országokból is egy ilyen versenyre.



A MotoGP-futam megrendezésének érdekében új versenypálya épülhet, amelynek a helyszíne a tervek szerint mindenképpen Kelet-Magyarországon lesz, ahol hasonló létesítmény még nem épült, és ezért várhatóan a futamok mellett is kihasználtan lehetne működtetni. A szakértő úgy becsüli, egy új pálya nagyságrendileg

százmilliárd forintos beruházást igényel.

Arra mindenképp figyelni kell, hogy csak azért megépíteni egy ilyen pályát, hogy egyetlen versenyt rendezzenek meg rajta egy évben, azért nem érdemes. Úgy kell kialakítani és fenntartani, mint például a Hungaroringet, amely más rendezvényeknek és versenyeknek is otthont ad – mutatott rá Szabados Gábor.

Azt is elmondta, hogy sokakban felmerült a kérdés, miért nem rendezik meg a Hungaroringen a motorversenyt. Ennek egyrészt jogi, másrészt pedig technikai akadályai is vannak, hiszen egy MotoGP-verseny más felkészültséget igényel, mint a Forma-1 – jelentette ki.

Több mint egymillió regisztrált motorkerékpár

A kormány várakozásai szerint egy hazai MotoGP-futam a magyar motoros társadalom körében is fokozott érdeklődésre tarthat számot. Hazánkban egyébként a regisztrált motorkerékpárok száma több mint egymillió. A felmérések azt mutatják, körülbelül 200 ezer aktív motoros van. Ők azok, akik a járművüket heti rendszerességgel használják. Rajtuk kívül további százezer hobbi motoros van, aki ritkábban, de szintén motorral hajt ki a garázsából.

Szabados Gábor úgy véli, egy magyar MotoGP-futam óriási reklámlehetőséget rejt magában az ország számára. Hasonlóan, ahogy a Forma-1-es futamok és a 2017-ben megrendezett Úszó Világbajnokság is

hazánkra irányította a sportszerető százmilliók figyelmét.

Ha egy ország saját magát szeretné valamilyen módon hirdetni vagy reklámozni a világban, akár turisztikai céllal, akár a befektetők számára, a sportnál igazán jobb közvetítőt nem lehet találni erre – emelte ki a szakértő. Szerinte a sport teljesen nemzetközi, és a legglobálisabb piaccal rendelkezik a mai világban, hiszen szinte mindenhol ugyanolyan lelkesedéssel követik.

Gazdasági szempontok

A kiemelt sportrendezvények gazdasági szempontból is fontosak. Mint mondta, felmérések bizonyítják, hogy az úgynevezett sportturisták hosszabb időt, és több pénzt költenek el abban az országban, ahova a kedvenc versenyüket érkeznek megtekinteni. Ennek tudható be az is, hogy a Forma-1 és az Úszó Világbajnokság idején egyaránt teltház volt a budapesti szállodákban.

