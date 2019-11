Másfél millióan néztek bele a walesi meccsbe, ismét piacvezető volt az M4 Sport

Az Uruguay elleni stadionavatót követően fokozott érdeklődéssel várták a nézők a kedd esti Wales–Magyarország Európa-bajnoki labdarúgó selejtező mérkőzést is. A tévében és az interneten több mint másfél millióan kapcsoltak az M4 Sport közvetítésére, a találkozót pedig átlagosan 724 ezren nézték. Ezzel a közszolgálati sportcsatorna egy héten belül másodszor volt piacvezető a nemzeti válogatott mérkőzése alatt.

(Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Az M4 Sport 18,2 százalékos közönségarányt ért el a teljes népesség körében a Wales–Magyarország Eb-selejtező közvetítése alatt, ezzel a műsor idején ismét piacvezető volt. A fiatal felnőttek (18–49 évesek) körében átlagon felüli volt az érdeklődés: minden 5. néző (SHR 19,9 százalék) szurkolt Rossi válogatottjának.

Az M4 Sport élőben is nézhető a mediaklikk.hu-n, ezt kihasználva 64 848 fő ezen a platformon is követte a találkozót, a megtekintések száma pedig 144 823 volt, magasabb, mint Uruguay ellen.

Hasonlóan a pénteki mérkőzéshez, voltak, akik ezt is barátaik otthonában követték, a Nielsen számításai szerint így a találkozó nézettsége 724 ezer fő lett, ami a legmagasabb a selejtezősorozatban.

A válogatott útja az Eb-re az UEFA Nemzetek Ligáján keresztül folytatódik. A március 26-i idegenbeli mérkőzést biztosan az M4 Sport közvetíti, hogy ki ellen, a pénteken délben kezdődő sorsoláson derül ki, amit a nézők szintén a közszolgálati sportcsatornán követhetnek élőben.