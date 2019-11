Marco Rossi: Képességbeli hiányok vannak Magyarországon

Nem sikerült a bravúr a magyar labdarúgó-válogatottnak kedden este Cardiffban, ahol 2-0-ra kikapott a Wales elleni Európa-bajnoki selejtezőn. A szövetségi kapitány, Marco Rossi a képességbeli hiányokról, míg Sallai és Baráth az elkövetett hibákról beszélt.

(Fotó: MTI/Kovács Tamás)

A magyar labdarúgó-válogatott 2–0-s vereséget szenvedett Walesben, így selejtezőcsoportja negyedik helyén végzett és nem jutott ki egyenes ágon a 2020-as Európa-bajnokságra, de a pótselejtezőben még lesz lehetősége Marco Rossi csapatának.

„Azt gondolom, a hozzáállás megfelelő volt, szerintem próbáltunk harcolni az elejétől kezdve egészen a végéig. Az első félidőben sokkal jobbak voltunk, egy esélyük volt, abból gólt is szereztek egy nagy védelmi hiba után. Volt egy egyértelmű gólhelyzetünk, ott be kellett volna találnunk. Ha igazán szeretnénk megvalósítani az Eb-álmainkat, akkor az ilyen helyzeteket be kell rúgni, gólokat kell szerezni. A fordulást követően két percen belül megkaptuk a másodikat, szintén egy olyan szituációban, amit megoldhattunk volna, elkerülhettük volna a szabadrúgást a jobb oldalon” – értékelte a látottakat az olasz szakember, majd hozzátette, védekezésben nem sikerült megvalósítani a megbeszélt taktikát és túl sok ki nem kényszerített hiba is jellemezte csapat játékát Cardiffban.



Képességbeli hiányok vannak Magyarországon

Marco Rossi szerint túl sok magyar labdarúgó teljesített a saját szintje alatt, de természetesen kiemelte az ellenfél képességeit is. „Wales megérdemelten nyert, egy dolog maradt, hogy gratuláljunk neki” – mondta.

A válogatott idegenbeli sikertelenségéről is beszélt a kapitány: Kicsit balszerencsések is voltunk ebből a szempontból, de el kell fogadnunk, hogy vannak határaink, ami a képességeinket illeti. Amikor idegenben játszunk, ez kijön, és nem tudunk rajta túllendülni. Azt gondolom, ez pszichológiai dolog is, ezen dolgozunk, dolgozni is fogunk. Ez egy probléma, amit nem olyan egyszerű megoldani.

A válogatott képességeiről és saját helyzetéről is ejtett néhány szót a szövetségi kapitány: Szerintem egész egyszerűen mindenkinek fel kell fognia, hogy jelen pillanatban képességbeli hiányok vannak Magyarországon, ezt egyértelműen ki kell jelentenünk. Persze felelős vagyok, szerintem túl sok mérkőzésen kikaptunk, úgyhogy ha kell, én elmegyek akár ma este is, ez nekem nem gond, ugyanakkor szeretném megoldani a problémát.

Semmi sem a terv szerint alakult

„Talán ha rüszttel lövöm el a labdát és nagyobb erőt tudok beleadni, akkor jobb lett volna, de a mérkőzés után már kár rágódni ezen” – mondta Sallai, akinek közeli lövését a walesi csapat kapusa, Wayne Hennessey védte az első félidőben.

A Freiburg támadója hozzátette, a második félidő a lehető legrosszabbul kezdődött, hiszen a szünetben éppen azt beszélték meg, hogy a második játékrész első 10-15 percében ne kapjanak gólt, ehhez képest Ramsey már a 47. percben megszerezte második találatát.



Sallai szerint a magyar válogatott több dologban hibázott: Pontatlanok voltunk, nem nyertük meg a párharcokat, nem tudtuk megfelelően hatástalanítani a centerüket. Előrefelé nagyon keveset tudtunk játszani, nem tudtuk megtartani a labdát, semmi nem klappolt abból, amit elterveztünk.

A támadó az MTI-nek nyilatkozva úgy fogalmazott: öt pontos passzuk nem volt, minden támadásba belehibáztak, és nem tudtak végigvinni egy normális akciót sem.

Nem sikerült egy fokozattal feljebb kapcsolni

Baráth Botond az M4 Sportnak elmondta, az első gól előtt abban hibázott a védelem, hogy nem vette fel a második hullámból érkező embert, a másodiknál pedig szintén Aaron Ramseyről maradtak le. „Ott hagytuk a kapu szájában, onnan meg nem volt nehéz dolga.”



A Sporting Kansas City védője szerint nem kezdtek rosszul, Wales azonban az első helyzetét kihasználta, támadásban pedig nem sikerült átjátszani az ellenfelet, így egyetlen helyzetet leszámítva esély sem volt az egyenlítésre.

„Az első félidőben engedtek nekünk területet, több jó passzunk is volt. Sajnos nem sikerült befejezni a helyzetet, ami ott volt az orrunk előtt, ők viszont egyből egyet berúgtak. A második félidő elején rögtön kaptunk egy gólt, utána pedig nem tudtunk egy fokozattal feljebb kapcsolni”– tette hozzá.

Baráth szerint a csapat ugyan megérezte a hiányzókat, de szerinte nem ez volt a vereség oka.

Márciusban „pótvizsgázik” a válogatott

A márciusi pótselejtezővel kapcsolatban Baráth Botond úgy fogalmazott, van fél éve a válogatottnak felkészülni két olyan csapat ellen, amelyben valószínűleg nem lesz olyan sztár – mint Gareth Bale, vagy Aaron Ramsey –, aki képes egymaga eldönteni egy mérkőzést.

„Öt-tízméteres passzokat nem sikerült végrehajtani, így nem lehet nyerni, pedig a walesiek nem estek nekünk” – mondtaa csapat másik középhátvéde, Lang Ádám, aki viszont kiemelte, hogy nem kell a múlton rágódni, előre kell nézni, fejlődni és felkészülni a márciusi pótvizsgára, mert négy éve már megcsinálták, hogy pótselejtezőről kijutottak. „Miért ne sikerülhetne megint?” – tette fel a kérdést.

A magyar válogatott a 2-0-s vereséggel csoportja negyedik helyén végzett a kijutott horvátok és walesiek, valamint a szlovákok mögött. Az első pótselejtezős ellenfél a pénteki sorsoláson derül ki, de az biztos, hogy a meccset idegenben kell megvívnia Marco Rossi csapatának.