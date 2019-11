Nemzeti stadiont kap a magyar labdarúgó válogatott az új Puskás Ferenc Stadionnal

Már csak két nap van hátra az újjászületett Puskás Ferenc Stadion megnyitásáig. Pénteken a Magyarország-Uruguay meccsel avatják fel az új, többfunkciós Puskás Arénát. Csaknem 68 ezer ember szurkol majd a nyitómérkőzésen, ahol egyúttal a 2018-ban visszavonult Gera Zoltánt is elbúcsúztatják, a Real Madrid pedig sztárvendégeket küld az ünnepélyes megnyitóra.

(Forrás: Facebook)

Az 1953. augusztus 20-án megnyitott Népstadion, majd Puskás Ferenc Stadion bontása 2016 februárjában kezdődött meg. Az 50 méter magas, 316 méter hosszú épület egyik különlegessége, hogy stílusában emlékeztet a régi, ikonikus stadion épületére. Olyannyira, hogy a Népstadion elbontott betondarabjait beépítették az új stadion alapszerkezetébe és a falakba, tehát ilyen formában is visszaköszön a múlt. Szakértők szerint az építmény Európa egyik legszebb stadionja lehet.

Nagy örömet jelent az új épület, hiszen végre nemzeti stadiont kap a magyar labdarúgó válogatott – jelentette ki Kárpáti Róbert sportpszichológus az M1 Szemtől Szembe című műsorában, aki szerint, ha az Uruguay elleni meccs eredménye nem is annyira, de a játék minősége biztosan nagyon meghatározó lesz.

Nagy motiváció a hatalmas tömeg

Úgy véli, a 68 ezres tömeg nagy motiváció, amely a játékosokat felkészíti arra, hogy mi várhat rájuk akkor, ha kijutnak a labdarúgó Európa-bajnokságra, és egyben felkészülést jelent a pár nappal későbbi Wales elleni mérkőzésre is.

Az új Puskás Ferenc Stadionnal egy olyan létesítményhez jutott hozzá a magyar labdarúgás és maga a válogatott, amilyenre még nem volt példa Magyarország történetében – fogalmazott Szabados Gábor közgazdász. Arról is beszélt, hogy annak idején a Népstadion korszerű építménynek minősült, de soha nem számított igazi futballstadionnak, hiszen atlétikai pálya is volt körülötte, sőt a lelátók sem úgy néztek ki, ahogyan kellett volna.



Mint mondta, természetesen a szurkolói hangulat már a Népstadion idejében is megvolt, de az a fajta arénahangulat, amelyet például egy nyugat-európai stadionban rendszerint átélnek a drukkerek és a játékosok is, arra ez az új stadion teremthet alkalmat. Szerinte egy ilyen stadion

a sportszakmai minőséghez is nagyon sokban hozzájárul,

de gazdasági és kulturális előnyei is vannak. Szabados Gábor azt is elmondta, hogy az új stadion jelentősen túlmutat a labdarúgáson és a sporton, hiszen egy olyan közösségi élményt is jelent, amelyet átélve az emberek identitását is formálja, és növeli az egymáshoz tartozás értékét. Hozzátette, az sem véletlen, hogy a futball a legnépszerűbb sportág, mert a labdarúgás gyakorlatilag népünnepélyt jelent nemcsak hazánkban, de más országokban is egyaránt.

Az emberek életre szóló élményt vihetnek haza

A sportközgazdász szintén megemlítette a 68 ezres tömeget, amely meghaladja több megyei jogú város összlakosságát is. Ez a több ezer szurkoló pénteken egy olyan élménnyel térhet majd haza, amely gyakorlatilag egész életükre hatással lehet – fűzte hozzá.

Kárpáti Róbert kiemelte, hogy a pénteki mérkőzésnek pszichológiai szempontból is nagy hatása lesz majd a játékosokra, akiket Marco Rossi csapatkapitány készít fel a meccsre. Mentálisan azonban sokkal nagyobb nyomás nehezedik most rájuk, leginkább azért, mert egy új stadion általában komoly társadalmi elvárást, és bizonyítási szándékot jelent a játékosok számára.

A szakértő szót ejtett Gera Zoltánról is, aki 2018-ban vonult vissza, és pénteken tőle is elbúcsúznak majd az új arénában. Véleménye szerint ez

méltó megemlékezés Gera pályafutásáról,

akit az elmúlt 20–30 év legnagyobb labdarúgó játékosaként tartottak számon. Úgy gondolja, Gera Zoltán megérdemli, hogy 68 ezer ember előtt megemlékezzenek róla, és ez nemcsak számára, de a szurkolókra nézve is nagyon megindító lehet.

Gera Zoltán gólt lő a Magyarország – Portugália mérkőzésén 2016. június 22-én (Fotó: MTI/EPA/Szerhíj Dolzsenko)

A magyar labdarúgás történetét tekintve, leginkább az Eb-kijutásnak köszönhetően, valamilyen szinten visszatért Európa térképére – emelte ki. Ennek is köszönhető, hogy magas szinten képviseltetik magukat olyan európai top klubok, mint például a Real Madrid csapatának a vendégei. Hangsúlyozta, ezzel nemcsak a magyar labdarúgást, de a stadiont és Puskás Ferenc örökségét is megtisztelik.

A turizmusra is hatással lesz

Az új stadion a magyar turizmusra is nagy hatással lehet a jövőben – jelentette ki Szabados Gábor, aki emlékeztetett, hogy az aréna kialakítása szempontjából akár más nagyszabású rendezvény és koncert lebonyolítására is alkalmas lehet. Hozzátette, ez utóbbit tekintve akár még a 68 ezres értéket is meghaladhatja majd a létszám, hiszen a játéktér egy része is igénybe vehető lesz.

Az Uruguay elleni stadionavató mérkőzés pénteken 19 órakor kezdődik, a találkozót és felvezetését az M4 Sport már 17 órától élőben közvetíti.

A címlapfotó illusztráció.