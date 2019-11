Kulturális rendezvények otthona is lehet az új Puskás stadion

Már csak két nap van hátra az új Puskás Ferenc Stadion nyitómeccséig. Bár egy labdarúgó-mérkőzés az új aréna első hivatalos eseménye, de a létesítmény több mint stadion. Kulturális rendezvényeknek is otthona lehet. Így volt ez a régi Népstadionban is, ahol hazai és külföldi sztárok léptek fel a hatvan év alatt, a Queentől az Omegán át a Három tenorig. A stadion állapota azonban a 2000-es évekre leromlott. Péntektől ez is megváltozik – közölte az M1 Híradója.