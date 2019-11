Egy nappal hamarabb avatja a Puskás Stadiont az M4 Sport

Az M4 Sport egy nappal korábban, már csütörtökön avatja az Arénát: a mérkőzést megelőzően a csapatok edzéseibe, vagyis az első labdaérintésekbe is betekinthetnek a nézők, ha a közmédia sportcsatornájára kapcsolnak. Mint ismert, Uruguayt fogadja a magyar labdarúgó-válogatott felkészülési mérkőzésen a Puskás Stadion nyitóeseményén november 15-én, pénteken 19:00-kor, amelyet a köztévé harminc kamerával közvetít.

November 14-én, csütörtökön 16:30 és 17:15 között az M4 Sport élőben közvetíti a magyar válogatott edzésének nyilvános részét, beszámol a nemzeti tizenegy aktualitásairól, valamint bemutatja az új arénát is.

A magyar edzés után, de még az uruguayi tréning részletei előtt kizárólag az M4 Sporton láthatják a nézők Németh Gábor portréfilmjét a korábbi válogatott középpályásról, Gera Zoltánról, aki bár tavaly visszavonult, hivatalosan a dél-amerikaiak elleni találkozón búcsúzik a címeres meztől.

William Carvalho és Gera Zoltán a Portugália – Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen 2017. március 25-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Pénteken is érdemes lesz követni az M4 Sportot már a nyitómérkőzés előtt, ugyanis 17:30-kor kezdődik a felvezető műsor Petrovics-Mérei Andreával és a pálya széléről Tihany Viktorral, amelyben többek között felidézik az egykori Népstadion emlékezetes pillanatait, mielőtt átadják a szót a válogatott mérkőzések jól ismert kommentátorának, Hajdú B. Istvánnak.

Technikailag is különleges élményben lesz része a tévénézőknek: a 19:00-kor kezdődő találkozót harminc kamerával közvetíti az M4 Sport. A nemzetközi adáshoz használt tizennyolc mellett a helyszíni két stúdióban nyolc kamera forog majd, a stadionon kívül pedig további két kamera lesz hivatott arra, hogy a tévénézők otthonukban is részesei legyenek a budapesti hangulatnak, valamint hogy megörökítse az utókornak ezt a sporttörténelmi eseményt. A találkozót a Kossuth Rádió is közvetíti.

A magyar válogatott négy nappal később Wales vendége lesz sorsdöntő Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen, amelyen győzelme esetén kijutna a jövő évi, részben budapesti rendezésű kontinensviadalra. A magyar fővárosban három csoportmeccs mellett egy nyolcaddöntőt rendeznek majd, amelyeket szintén az M4 Sport és a Kossuth Rádió közvetít.