Visszaszámlálás: a Népstadiontól a Puskás Ferenc Stadionig

Már csak négy nap az új Puskás Aréna megnyitójáig. Az első hivatalos rendezvényt, a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatóját magában a stadionban tartották. Az új Puskás üresen is lenyűgözte a játékosokat – hangzott el az M1 Híradójában.

Szoboszlai Dominik és Dzsudzsák Balázs, a magyar labdarúgó-válogatott tagjai a csapat az újonnan elkészült Puskás Arénában (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

2017 februárjában kezdődött az új Puskás Aréna építése. Az elődje, a Népstadion, illetve a régi Puskás 1953 és 2016 között több száz sporteseménynek, illetve kulturális rendezvénynek adott otthont.

60 év alatt azonban leromlott az állapota, a lelátók egy részét lezárták, némi túlzással úgy drótozták össze a betonelemeket, hogy ne potyogjanak le. Magyarország tehát egy normális nemzeti stadion nélkül maradt. Ez változik meg pénteken.

A Népstadion története

1953-ban fél évszázados tervezgetés után, díszfelvonulással, és természetesen egy labdarúgó-mérkőzéssel nyílt meg Magyarország legnagyobb sportlétesítménye. Kóbor János gyerekként ott volt a lelátón.

„Arra emlékszem, hogy 1953. augusztus 20-án a Szpartak Moszkva-Budapesti Honvéd meccsel nyílt meg a Népstadion és hál’ istennek én ott lehettem. És hát nagyon büszke volt mindenki, hogy a világ egyik legnagyobb stadionja épült meg nálunk” – mondta Kóbor János, az Omega énekese.

Az ötvenes években rengeteg sporteseménynek adott otthon az akkor még több, mint 100 ezres stadion.

Az egyik legemlékezetesebb az 1954-es, 7:1-es magyar győzelemmel végződött magyar-angol labdarúgó-mérkőzés volt.

1962-ben Magyarország-Uruguay meccset rendeztek a Népstadionban. Mészöly Kálmánnak ez volt az első hazai pályán játszott mérkőzése a válogatottban. Az egykori focista felidézte: „az uruguay-i csapat elleni mérkőzés egy hatalmas nagy nemzetközi esemény volt, mert Dél-Amerika egyik legfényesebb csapatával játszhattunk”.

A 1981-ben a legnagyobb magyar futball-legenda is visszatért a Népstadionba. Sokan érkeztek a határon túlról is az akkori Budapest-Vidék öregfiúk gálára. A közös meccsnézés a nemzeti összetartozás érzését adta vissza nekik.

1986-ban a brazilok ellen aratott itt 3:0-ás győzelmet a magyar válogatott. Akkor volt legutóbb 70 ezer néző focimeccsen a Népstadionban. Volt, akinek ez a mérkőzés alapozta meg a foci iránti rajongását.

2003-ban a magyar válogatott a svédek ellen is játszott, az addigra félévszázados stadion állapota azonban akkora már jelentősen megromlott. A néző- és a játéktér egyre kevésbé volt alkalmas nagyszabású sport- és kulturális események befogadására.

A fociláz 2015-ban új erőre kapott, amikor a magyar válogatott Norvégia ellen kiharcolta az Európa-bajnoki részvételt. 2016. június 14-én pedig az egész ország megmozdult, amikor a válogatott az első Eb-csoportmeccsén 2-0-ra legyőzte Ausztriát. Aznap este Budapest belvárosában is megállt az élet, mindenki az utcákon ünnepelt. Még ugyanabban az évben

megkezdték a régi Puskás Ferenc Stadion lebontását is, hogy új épüljön a helyén.

Dzsudzsák Balázst is elkápráztatta az új aréna látványa. A válogatott csapatkapitánya szerint a stadion különleges ereje segíthet a jövőbeli sikerek elérésében.

Elmondta:„komoly hatása van, és tele energiával úgy is, hogy pusztán az üres stadiont látjuk most. Úgyhogy biztos, hogy egy felemelő, és roppantul büszke érzés is, ami alapból kavarog a meccs előtt bennem, hiszen egy olyan stadionról beszélünk, ahol olyan elődök játszottak, olyan sikerek történtek a magyar futballban, ahol tényleg megadatik nekünk, hogy ezt folytathassuk.”

Az új Puskás Aréna megőrizte a Népstadion meghatározó stílusjegyeit

A százszázalékban magyar tervezésű és építésű, fedett lelátós aréna mindenben megfelel a modern kor követelményeinek. Bajnokok Ligája, Európa-liga döntő és nagyszabású koncertek megrendezésére is alkalmas, hibrid gyepszőnyege pedig hasonló ahhoz, amit a Barcelona és a Manchester United stadionjában is használnak.

A létesítmény ugyanakkor megőrizte a régi Népstadion meghatározó stílusjegyeit, annak törmelékeinek jelentős részé újrahasznosították az építés során. A pálya középpontja pedig pontosan ott található, ahonnan korábban Puskás Ferenc, vagy Albert Flórián indította útjára a labdát.

Dr. Fürjes Balázs, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár elmondta: „mindenképpen elvárás volt az építésszel, Skardelli Györggyel szemben, hogy úgy

tervezze meg az arénát, hogy az építészeti karakterében, látványában felidézze a Népstadiont.

Ha ránézünk az új Puskásra kívülről, jusson eszünkbe a Népstadion. Emellett pontosan ugyanazon a helyen, ugyanazon a lábnyomban építettük fel ahol a régi Népstadion állt, vagyis a pálya kellős közepe, a kezdőkör, az origó pontosan ugyanott van, ahol a Népstadion pályájának kellős közepe, kezdőköre volt.”

A régi stadion helyén egy sokkal korszerűbb, biztonságosabb létesítmény emelkedett, sok elemében azonban megidézi az egykori Népstadiont.

A 67 ezer fős új Puskás Ferenc Stadiont pénteken a Magyarország-Uruguay nyitómérkőzéssel avatják fel, teltház előtt. Az Uruguay elleni stadionavató mérkőzés pénteken 19 órakor kezdődik, a találkozót és felvezetését az M4 Sport már 17 órától élőben közvetíti.