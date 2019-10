Rossi: Nem lenne tisztességes, ha kísérleteznénk a stadionavatón

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya az új Puskás Ferenc Aréna avatómérkőzését nem tekinti a négy nappal később, Walesben sorra kerülő Európa-bajnoki selejtező főpróbájának.

November 15-én a magyar válogatott telt ház előtt fogadja Uruguayt a közel 68 ezres létesítményben, majd úgy lép pályára Cardiffban, hogy ha a sorsdöntő összecsapáson legyőzi a házigazda walesieket, akkor ott lesz a 2020-as, részben budapesti rendezésű Eb-n.

Az olasz szakember az M1 aktuális csatornán hétfőn úgy vélekedett: a stadionavató történelmi esemény lesz, amely az ő, valamint a játékosai életében is feledhetetlen pillanatnak ígérkezik.

Egy győzelem sokat segítene a walesi út előtt

„Ezen a mérkőzésen, ahol az ellenfél ráadásul az első tíz között szerepel a világranglistán, minden bizonnyal olyan atmoszféra vár a válogatottra, amelyben a szurkolóinkkal szemben nem lenne tisztességes a szakmai stábtól és a csapattól, ha kísérleteznénk, főpróbaként tekintenénk rá. Egy jó eredmény, Isten segítségével egy győzelem a lehető legjobb hangolódás lenne a walesi út előtt” – mondta.

Hozzátette: a válogatottban szövetségi kapitányként kevés nap áll a rendelkezésére a közös felkészülésre kiválasztottjaival, de mivel játékosai profi labdarúgók, tisztában vannak vele, mennyire fontos lesz számukra, valamint a szurkolók és hazájuk számára az, hogy miként teljesítenek ezen a két, rendkívül fontos találkozón.

„Magyarországon legalább annyira szeretik a labdarúgást, mint az én szülőhazámban, Olaszországban. Nincs olyan válogatott mérkőzés, ahol a stadionban ne lehetne hallani a Ria, Ria, Hungária! rigmust, hasonló például Olaszországban nincs is. Ez mindig nagy hatással van a játékosokra. Én pedig arra hívom fel a figyelmüket: még ennél is többet kaphatnak november 20-a után, ha olyan szerencsénk lesz, hogy győzünk Walesben” – hangsúlyozta az olasz szakvezető.

A horvátok kivégeztek minket

Az októberi két Eb-selejtezőre visszautalva Rossi kiemelte: a sokkal jobb erőkből álló, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott 15 perc alatt „kivégezte” csapatát Splitben, idejük és lehetőségük sem volt, hogy a taktikai elképzeléseikből bármit megvalósítsanak.



„Az egyetlen olyan meccsem volt szövetségi kapitányként, amikor nem voltunk meccsben, nem voltunk egyenrangú partnerei a riválisnak. Kleinheisler kiállítása után pedig már csak azt vártam, hogy lefújják az összecsapást” – emelte ki Rossi a 3-0-ra elveszített meccs kapcsán. Hozzátette: három nappal később, Azerbajdzsán ellen merőben más kaliberű együttessel mérték össze az erőiket.

„Velünk azonos erősségű ellenféllel találkoztunk, két napunk volt orvosolni a lélektani törést, amire nagy szükségünk volt Split után. Az azeri találkozót sokszor lezárhattuk volna, a végén pedig kaptunk is egy szabályos gólt, de szerencsénkre bírói tévedés miatt elmaradt az egyenlítés” – mondta az 1-0-ra megnyert találkozóról. Hozzátette: az összecsapás után két nappal Dzsudzsák Balázzsal megbeszélték azt az esetet, amikor a lecserélt csapatkapitány nem fogott vele kezet az oldalvonalnál.

Dzsudzsák marad a csapatkapitány

„Én is voltam játékos, igaz, már régen, de tisztában vagyok azzal, milyen reakciókra képes egy lecserélt játékos, amikor egy meccsen még éles szituációban kell elhagynia a pályát edzői utasításra. Valóban frusztráló lehet, amit hibás reakciókat válthat ki a játékosból” – nyilatkozta. Kiemelte: Dzsudzsák megértette, hogy csapatkapitányként mindig példát kell mutatnia nemcsak a társai számára, hanem a tévé előtt ülőknek és a stadionban lévőknek is, különösen, ha azok gyerekek. „Részemről, részéről, a társak részéről nincs ezzel semmi gond, a csapaton belül teljes az egyetértés: Dzsudzsák volt és marad is a kapitány” – emelte ki Marco Rossi.

A címlapfotó illusztráció.