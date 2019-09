Botrány van a finn igazságügyben

Botrány a finn igazságügyben: elkallódott félezer büntetőítélet – ezzel a címmel közölt cikket néhány napja a V4 nemzetközi hírügynökség. Azt írták: Finnországban az elmúlt hat évben összesen 579 ítélet akadt el a Jogi Regisztrációs Központban. Vagyis bár ezekben a bűnügyekben jogerős bírósági ítéletek születtek, azokat mégsem hajtották végre. Hozzáteszik: az igazságügyi tárcának elképzelése sincs róla, hogy történhetett ez – hangzott el az M1 Híradójában.

Antti Rinne finn miniszterelnök (Fotó: EPA/Martin Divisek)

A finn igazságügyben elkallódott félezer büntetőítélet ügye néhány hete pattant ki Finnországban, annak ellenére, hogy a finn igazságügyi miniszter tárcája nem hangoztatta. Ráadásul nem ez az egyetlen ilyen ügy. Év elején derült ugyanis ki, hogy a finn hatóságok nem minden olyan bűncselekményt tesznek közzé, ami a migránsokhoz köthető. Februárban például az váltott ki felháborodást, hogy kiderült: migránsbandák fiatal lányokat terrorizálnak az országban.

A Migrációkutató Intézet elemzése szerint bár Finnország a migrációt alapvetően egy menedzselendő folyamatnak, az érkezettek integrációját pedig csupán egy megoldandó feladatnak tartja: ez az elképzelés megbukott. Felmérésekből ugyanis világosan látszik, hogy az Európán kívülről 2015 előtt érkezettek gyengén teljesítenek a finn munkaerőpiacon, és az integráció más formái is messze elmaradnak az ideális szinttől.

Soros elnök Finnország

Július elseje óta Finnország tölti be az Európai Unió soros elnökségét. A finn program egyik fő célkitűzése a jogállamiság erősítése. Annak ellenére, hogy Finnországban gyakorlatilag nem létezik elkülönült alkotmánybíróság, feladatait helyette a parlament alkotmányügyi bizottsága látja el – erről már hétfőn írt a V4NA.

A finn miniszterelnök azonban elmondása szerint a szívén viseli a jogállamiság kérdését, és az uniós pénzek kifizetését is ehhez kötné, így nem véletlen, hogy a finnek korábban közölték, hogy a Magyarország elleni hetes cikkelyes eljárást is felgyorsítják.

„Az Európai Unió soros elnökségét betöltő Finnország azon lesz, hogy csökkenjenek a Magyarországnak, Lengyelországnak és Romániának kifizetendő uniós támogatások” – erről a finn miniszterelnök beszélt országa közszolgálati televíziójának nyilatkozva.

„Remélem, hogy az ősz folyamán, amikor a többéves uniós költségvetést tárgyaljuk, sikerül is megoldani. Így Magyarország, Lengyelország és a többi, a jogállamiságot megsértő tagállam tisztában lesz azzal, hogy cselekedetei hatással lesznek az uniós kifizetésekre” – tette hozzá Antti Rinne.

Orbán Viktor: „Finn barátainkkal fogjuk értékelni a magyar jogállamiság helyzetét…”

A finn kritikákra Orbán Viktor tusnádfürdői beszédében reagált. A miniszterelnök úgy fogalmazott: jó idegek és önuralom kell a párbeszédhez. A Magyarországon számon kért dolgok jelentős részét ugyanis formailag Helsinki egyáltalán nem teljesíti.

Hétfőn Budapestre látogat Antti Rinne, finn miniszterelnök, akit a magyar kormányfő fogad majd.



A Nézőpont Intézet elemzője szerint világos, hogy Finnország rossz fényben akarja feltüntetni Magyarországot.

„Ez a finn soros elnökség, amely július elsejétől egészen december 31-ig betölti majd ezt a tisztséget, próbálja most legalábbis rossz fényben feltüntetni Magyarországot, próbálja olyan politikai indokokkal lejáratni az országot, amelyeket egyébként korábban Frans Timmermans, Soros György – és most még sorolhatnám a neveket – is felvetettek a magyar kormányzattal szemben” – hangsúlyozta Tóth Erik.

Hozzátette: a találkozó várhatóan a magyar miniszterelnök elegáns hozzáállását fogja mutatni de érdemi elmozdulást, legalábbis a finnek részéről, nem fog hozni.

A címlapfotó illusztráció.