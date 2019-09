Csecsemőkkel és petesejttel kereskedő bandát tartoztattak le Görögországban

Szalonikiben letartóztatták Európa egyik legnagyobb és legszervezettebb gyermekkereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetének tagjait. Legkevesebb huszonkét csecsemőt adtak el az elmúlt években busás összegért olyan görög házaspároknak, akiknek nem lehet gyerekük, de a banda tagjai petesejtekkel is kereskedtek. A csecsemőket bolgár béranyák szülték meg, ötezer euróért, azaz több mint másfél millió forintért – közölte az M1 Híradója.

A görög hatóságok és az Europol nyomozói szerdán tartóztattak le Görögországban tizenkét bűnözőt, és további hatvanhat ember ellen emeltek vádat, akik a gyanú szerint kisbabákkal és a petesejtekkel is kereskedtek.



A rendőrség szerint a bűnszervezet nehéz-sorsú várandós nőket toborzott Bulgáriában, akiknek ötezer eurót, átszámítva csaknem félmillió forintot fizettek az újszülöttjeikért. A csecsemőket aztán ötször annyiért, 25 és 28 ezer euróért adták el főként gyermektelen görög pároknak.

A hálózat petesejt-donorokat és béranyákat is megkeresett nemcsak Bulgáriában, hanem Georgiában és Oroszországban is. A szülések és a beavatkozások görög magánklinikákon történtek, vagyis orvosokat és ápolókat is érint a nyomozás. A letartóztatottak között szülésznők és ügyvédek is vannak.

„Az ügyfelem állítása szerint csak a munkáját végezte. A klinikával egyszer működött együtt, és úgy tudta, hogy legális örökbefogadásról van szó” – mondta Leonidas Vassilakos ügyvéd, az egyik letartóztatott jogi képviselője.

A szaloniki rendőrfőkapitány szerint Európa egyik legnagyobb és legszervezettebb gyermekkereskedelemmel foglalkozó bűnszervezete volt a hálózat. Az eddigi információk szerint az elmúlt három évben huszonkét illegális örökbefogadást bonyolítottak le és huszonnégy esetben pedig illegálisan kereskedtek petesejtekkel, amivel körülbelül félmillió eurót, átszámítva csaknem 160 millió forintot kerestek.

A címlapfotó illusztráció.