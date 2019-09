Zsóri Dániel nyerte a Puskás-díjat

Első magyarként Zsóri Dániel nyerte az év legszebb góljáért járó, idén tizenegyedszer átadott Puskás Ferenc-díjat, amelyet hétfőn a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) milánói gáláján vehetett át.

A 18 esztendős futballista február 16-án a Debreceni VSC színeiben a későbbi bajnok Ferencváros elleni hazai NB I-es találkozón a 81. percben csereként állt be élete első felnőtt élvonalbeli mérkőzésére, majd a 93. percben 15 méterről ballal a kapu jobb alsó sarkába ollózott 1-1-es állásnál, így győzelemhez segítve csapatát.

Zsóri Dániel az év legszebb góljáért járó, idén tizenegyedszer átadott Puskás Ferenc-díjjal a kezében a FIFA díjkiosztó gálaestjén Milánóban 2019. szeptember 23-án. Zsóri első magyarként nyerte el az elismerést. (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Matteo Bazzi)

A MOL Fehérvár FC játékosa a színpadon elmondta, óriási megtiszteltetés, hogy a legnagyobb magyar játékosról elnevezett díjat első magyarként nyerhette el.

A győztes találat:





Ez csak az út eleje

Zsóri Dániel menedzsere szerint az, hogy a 18 esztendős futballista a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) gáláján elnyerte az év legszebb góljáért járó Puskás-díjat, csak az út eleje.

„Leírhatatlan érzés, Milánó felé beszélgettük, hogy mi lesz ha ő nyeri a díjat. Ahogy azonban már fogalmaztam, ez csak az út legeleje és egy olyan építőkocka kell, hogy legyen az ő karrierjében, amivel minél magasabbra el tud jutni” – mondta az MTI-nek Horváth Zsolt.



A menedzser természetesen felelevenítette a most már történelminek számító találatot is: „Nem tudtam személyesen ott lenni ezen a találkozón, ugyanis éppen a következő mérkőzésre készültem televíziós szakkommentátorként otthon, a gólnak a pillanatát nem is láttam, csak hallottam a morajlást és a kommentátor, Ujvári Máté reakciójából azonnal éreztem, hogy valami extra dolog történt, lúdbőrözött a hátam hosszú percekig, mérhetetlenül büszke voltam Danira” – emlékezett vissza a február 16-i eseményekre Horváth Zsolt.

Az immár a MOL Fehérvár FC-t erősítő játékos a Debrecen színeiben a későbbi bajnoki a Ferencváros elleni hazai NB I-es találkozón a 81. percben csereként állt be élete első felnőtt élvonalbeli mérkőzésére, majd a 93. percben, 15 méterről ballal a kapu jobb alsó sarkába ollózott 1-1-es állásnál, így csapatának megszerezte a győzelmet.

„A Fehérvár érdeklődése már több hónappal a gól előtt megvolt, Kovács Zoltán sportigazgatóval már korábban elkezdtük a párbeszédet annak érdekében, hogy figyeljék Danit, mert hatalmas potenciál van benne. De kerestek olyan kalandorok, akik a nagy hullámot szerették volna meglovagolni” – válaszolta Horváth Zsolt arra a kérdésre, hogy mennyire “égtek a telefonok” a találatot követően.

Zsóri Dániel képviselője ugyanakkor leszögezte, messzemenő következtetéseket nem szabad levonni ebből a gólból, a futballista jó úton halad, ennek pedig ez a gól volt a legeleje.

Szöllősi György: Az egész magyar nemzet erőfeszítése benne van

„Bár úgy tűnik, a semmiből jött a fiatal Zsóri Dániel csodagólja és az érte nyert Puskás-díj, valójában az egész magyar futball, sőt miután határon túl született magyar fiatalról van szó, az egész magyar nemzet erőfeszítése benne van” – nyilatkozta a milánói díjátadó helyszínén az MTI-nek a magyar futball és a Puskás-ügyek nagykövete.

A Nemzeti Sport főszerkesztője, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke hozzátette, már a Puskás-díj létrejöttéhez is kellett magán Puskás Ferencen és az ügyet felkaroló özvegyén túl a Nemzeti Sport, a Magyar Labdarúgó Szövetség, a Puskás Akadémia közreműködése.

„Aztán ott van Zsóri gólja mögött a magyar bajnokság, mégiscsak egy NB I-es rangadón született a találat. A fiatalokat előszeretettel a csapatba állító Herczeg András, az egyik legsikeresebb aktív magyar edző személye révén ott vannak mögötte az edzők, a szakma képviselői. Akárhogyan is, de az egyik legszebb új stadionban született a gól, amelyet a fiatal nemzeti televíziós sportcsatorna, az M4 Sport rögzített és közvetített, s amelyért idejében megkezdte a lobbizást a szövetség” – fűzte hozzá Szöllősi.

Szöllősi György kijelentette, benne vannak a sikerben a szurkolók is, akiknek tízezrei a legjobb tíz közül a legjobb háromba segítették a találatot.

„A többi pedig már történelem: a magyar csatárzseniről, Puskás Ferencről elnevezett globális díjat annak évtizedes története során először egy magyar futballista vehette át a FIFA-nak az egész világon figyelemmel kísért díjkiosztó gáláján. Talán nem kell mondanom, hogy mekkora öröm ez nekem azután, hogy 2006 végén, az ötletgazda néhai Csorba Istvánnal először beszéltünk a Puskás-díj lehetőségéről egy félreeső szerkesztőségi szobában” – mondta Szöllősi.

A Puskás-díj eddigi nyertesei:

2009:

Cristiano Ronaldo (portugál, Manchester United) – FC Porto-Manchester United, Bajnokok Ligája-negyeddöntő

2010:

Hamit Altintop (török, Bayern München) – Kazahsztán-Törökország, Európa-bajnoki selejtező

2011:

Neymar (brazil, Santos) – Santos-Flamengo, brazil bajnoki mérkőzés

2012:

Miroslav Stoch (szlovák, Fenerbahce) – Fenerbahce-Genclerbirligi, török bajnoki mérkőzés

2013:

Zlatan Ibrahimovic (svéd, Paris Saint-Germain) – Svédország-Anglia, barátságos mérkőzés

2014:

James Rodríguez (kolumbiai, AS Monaco) – Kolumbia-Uruguay, világbajnoki nyolcaddöntő

2015:

Wendell Lira (brazil, Goianesia) – Atlético-GO – Goianesia, brazil Goiás állami bajnokság

2016:

Mohd Faiz Subri (malajziai, Penang) – Penang-Pahang, malajziai bajnoki mérkőzés

2017:

Olivier Giroud (francia, Arsenal) – Arsenal-Crystal Palace, angol bajnoki mérkőzés

2018:

Mohamed Szalah (egyiptomi, FC Liverpool) – Liverpool-Everton, angol bajnoki mérkőzés

2019:

Zsóri Dániel (magyar, Debreceni VSC) – Debreceni VSC-Ferencváros, magyar bajnoki mérkőzés