Jennifer Lopeznek olyan karácsonyban lesz része, mint még soha

A pár gyerekei először találkoznak majd, ráadásul az ünnepeket is egy fedél alatt töltik.

Ben Affleck nem titkolja érzéseit, a The Wall Sreet Journal magazinnak adott interjújában elárulta, hogy gyönyörű az a szerelem, ami közte és régi-új kedvese, Jennifer Lopez között van.

Ben ráadásul elhintette, hogy nagyon komolyak a szándékai:

“A legfontosabb az életemben már nem a munka, hanem az, hogy jó apa legyek, másfelől persze, hogy jó ember is, és remélhetőleg egyszer jó férjnek mondhatom majd magam”

– nyilatkozta a színész, aki Jennifer Garnertől való válása ellenére még nem tartja kizártnak, hogy ismét nőül vegyen valakit. Talán épp Lopezt.

Az Elle magazinnak nyilatkozó bennfentes úgy tudja, hogy a sikeres hálaadás után a karácsonyt is együtt tervezi tölteni a sztárpár, ráadásul most a gyermekeiket is összeengednék, megnézve, mi sül ki a szituációból.

Ben állítólag egy nagy meglepetéssel is készül Jennifernek, melyről nem rántotta le a leplet a forrás, de senki nem lenne meglepődve, ha egy eljegyzési gyűrű lenne az a különleges ajándék.

A kétezres évek álompárjaként emlegették a Bennifer párost, de szerelmük nem sokkal az eljegyzés után 2004-ben kifulladt, most azonban onnan folytatják kapcsolatukat, ahol annak idején abbahagyták. Az énekesnő nyáron ikergyerekeivel, a 13 éves Emme-mel és Max-el Los Angelesbe költözött, hogy közelebb lehessenek családjával a színészhez.

Bár korábban az a hír járta, hogy közös házat keresnek, az összeköltözés egyelőre még nem került sor, de így is jut hely Lopeznél Ben gyerekeinek. Jennifer Garner állítólag nagyon örül a pár boldogságának, és jó helyen tudja a 15 éves Violetet, a 12 éves Seraphinát, és 9 éves Samuelt, ha éppen Lopezzel közös programra kerül a sor.