Vilmos és Harry egyetlen nő kedvéért hajlandó csak elásni a csatabárdot

2017. december 12-én készített képen Vilmos cambridge-i herceg, Károly brit trónörökös elsőszülött fia és öccse, Harry herceg érkezik a Csillagok háborúja VIII: Az utolsó Jedik (Star Wars: The Last Jedi) című filmj londoni premierjére (Fotó: MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga)

A testvérek kapcsolata az utóbbi években nem volt felhőtlen, de az életükben mindig lesz egy nő, aki miatt minden nézeteltérésüket félre tudják tenni, ő pedig nem más, mint az édesanyjuk, a néhai Diana hercegné.

Az ő emlékére hozták létre a Diana-díjat, amit kétévente osztanak ki fiataloknak társadalmi és humanitárius munkájukért. Az első elismeréseket 2017-ben adták át, azon az eseményen még mindkét herceg megjelent, idén azonban a koronavírus-járvány és a távolság miatt, külön-külön adták át a díjakat az arra érdemeseknek – írja a People.

Ahead of the 20th anniversary of The Princess’ death, The Duke and Prince Harry wanted to celebrate her life and incredible legacy. pic.twitter.com/Fwe8OoSIKj

