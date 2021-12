Michael J. Fox: Nem félek a haláltól

A régóta Parkinson-kórral küzdő színész teljes és boldog életet él, és a mai napig is optimista.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Michael J Fox (@realmikejfox) által megosztott bejegyzés

A Vissza a jövőbe sztárját 1991-ben diagnosztizálták a betegséggel. Amikor megtudta az eredményeket, az alkoholba menekült, de felesége Tracy segítségével idővel sikerült nemet mondania az italra.

A Parkinson-kór dacára folytatta karrierjét, olyan filmekben, mint a Szenzációs recepciós, Szerelem a Fehér Házban vagy a Támad a Mars!, majd A kerge város című sorozat munkálatai alatt annyira megromlott az állapota, hogy kénytelen volt otthagyni a forgatást.

Gyógyíthatatlan betegségét végül hét évvel később, 1998-ban osztotta meg a nyilvánossággal, de a szakma szeretete nem hagyta el, viszont tavaly ősszel memoárkötetében vallotta be, hogy betegsége hanyatlása miatt karrierje ezúttal tényleg a végéhez ért.

Michael J. Fox is ‘happy’ despite not curing Parkinson’s: ‘I don’t fear death’ https://t.co/u5gdKuNf0W pic.twitter.com/qBiGEwF1D2 — New York Post (@nypost) December 1, 2021

A színész az AARP magazinnak adott most interjút, melyben megnyugtatva a rajongóit, arról mesélt, hogy a Parkinson-kór ellenére nagyon is boldog életet él.

“Megírtam az utolsó könyvemet, így aztán a limonádé standon átadom másnak a stafétát. Mondhatom, hogy nagyon is boldog vagyok, és nincsenek morbid gondolatok a fejemben. Nem félek a haláltól!”

Michael nemrégiben maga is szembesült a halandósággal, miután apósa eltávozott. Mint mondta, az ahogyan ő viselkedett a felmerülő nehézségekkor, abból ő is sokszor erőt tudott meríteni. Elkezdte észrevenni azokat a dolgokat, amiért igazán hálás lehet, és azt is, hogy sokan hálával reagálnak a nehéz szituációkra is.

“Arra a következtetésre jutottam, hogy a hála fenntarthatóbbá teszi az optimizmust.”

Fox egyébként igazi küzdő, hiszen betegsége mellett 2018-ban egy tumort találtak a gerincén, ami gyorsan nőtt és iszonyatos fájdalmat okozott neki. A sikeres műtét után viszont négy hónapjába telt, hogy újra tanuljon járni.

A gyógyulása alatt megértette, mennyire fontos hálásnak lenni az életért, akármilyen nehézségek ellenére is. Észrevenni mindenben a jót és, hogy soha nem szabad feladni, küzdeni kell amíg lehet.