Kimondani is fáj – tetemes összeget költöttek az elkaszált Trónok harca egyetlen epizódjára

Az HBO nem sajnálta a dollármilliókat a soha meg nem valósult projektre.

HBO spent $30 million on a cancelled Game of Thrones prequel series pilot. https://t.co/kDwwK926aF pic.twitter.com/ggoErovzLK — IGN (@IGN) December 2, 2021

</center

Nyolc évadon keresztül tartotta lázban a sorozatrajongókat a George R. R. Martin regényei alapján készült nagy sikerű széria. Ugyan a Trónok harcától 2019-ben könnyes búcsút kellett vennünk, de azt már előre sejteni lehetett, hogy a stúdió nem áll le. Így született meg az a spin-off folytatás is, amire a stúdió cirka 30 millió dollárt (9 milliárd forint) költött, és mindezt egyetlen pilot epizódért fizették ki, amit aztán soha nem mutattak be – írja a New York Post.

A pletykák szerint a sorozat a The Long Night (Hosszú éjszaka) címet viselte, a főszerepben pedig Naomi Watts színésznőt láthattuk volna.

Az ötlet még 2018-ban kapott zöld utat, de egy évvel és 30 millió dollárnyi ablakon kidobott pénzzel később elkaszálták az egészet. Túl akarták szárnyalni a Trónok harcát, csak azt nem vették észre, hogy ennek még nincs itt az ideje, a költségvetés pedig addigra túlnőtt az eredeti terveken

– mesélte a WarnerMedia korábbi elnöke, Bob Greenblatt.

Azóta az HBO George R. R. Martinnal karöltve több spin-off sorozatot is bejelentett. A Targaryenekről szóló, House of the Dragon című szériát például már javában forgatják. Ezenfelül még további négy szériát jelentettek be, valamint egy felnőtteknek szánt animációs sorozatot is.

A House of Dragon egy időben játszódik a Sárkányok táncával, mely George R. R. Martin A tűz és jég dala regényciklusának ötödik kötete. Történetileg körülbelül 200 évvel leszünk a Trónok harcában megismert szálak előtt, mely a Targaryen család között dúló polgárháborút mutatja be. Politikai mesterkedésekből és vérontásból az új szériában sem lesz hiány. Azonban sokkal több sárkányt láthatunk majd, mint az előző történetben.

A berendelt első tíz epizód a bejelentés szerint valamikor 2022-ben lesz látható Európában.