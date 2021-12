Tavalyi 38 kilós fogyása után most visszahízásán kesereg Kelly Osbourne

A híresség kiborult azon, hogy plusz kilói címlapra kerültek.

Kelly Osbourne is belesett a diétázók csapdájába és most a jojó-effektus az, ami megkeseríti az életét – legalábbis erről cikkezne a National Enquirer, amihez maga Kelly kommentárját is várja a bulvár lap.

A reality sztár és műsorvezető közösségi oldalán panaszolta be a cikket tervező újságírót, aki alkatát szeretné kritizálni.

“Az elmúlt év volt a legnehezebb az egész életemben. Teljesen összetörtem, és még most is próbálom összeszedni a darabjainak. Boldog vagyok és egészséges, ez az, aminek igazán számítania kellene.”

– panaszolta Kelly Instagramján.

Ozzy Osbourne lánya egyébként nem sok fotót osztott meg önmagáról mostanában a közösségi oldalain, viszont a Dailymail lesifotósa pár napja megörökítette séta közben Kellyt, aki valóban formásabb, mint az év elején. A bulvárlap szerint egyébként a sztár azután kezdett ismét hízásba, hogy négy tiszta év után idén újra az alkohol rabja lett.

Kelly Osbourne pictured out after relapsing on her sobriety https://t.co/n8gOEifpae — World News (@worldnewstweet_) November 29, 2021

Kelly legutóbb idén januárban nyilatkozott akkori nagy fogyásáról, mely 38 kiló olyan látványos volt, hogy sokan plasztikai beavatkozást sejtettek az átváltozás mögött. Ő akkor azzal vágott vissza, hogy ajkain és homlokán kívül nem alakított rajta sebész.