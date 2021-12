Sandra Bullock meglepő dolgot árult el élete szerelméről

A színésznő rátalált az igazira, a házasság azonban már teljesen más lapra tartozik nála.

Sandra Bullock gushed about her partner Bryan Randall’s parenting skills in a rare parenting interview. https://t.co/FAelRICiXR — Us Weekly (@usweekly) December 1, 2021

Sandra Bullock életébe csaknem hat évvel ezelőtt sétált be az ősz rókaként becézett fotós és modell Bryan Randall. Sandrának barátai, Jennifer Aniston és fexérje, Justin Theroux mutatta be az akkor szintén egyedül élő, elvált férfit. Csakhamar kiderült, hogy egy hullámhosszon gondolkodnak az életről.

Egy Oscar-díjas sztár párjáról persze hamar kiderül, ha titkol valamit, Randallról is megírták a lapok, hogy messze nem törvénytisztelő állampolgár. A férfit négyszer is lecsukták, hol ittas vezetésért, hol felfüggesztett jogosítvánnyal való vezetésért, de a szondával sem volt jó barátságban és ennek tetejébe próbaidejét is folyton megsértette.

Egyik alkalommal ittasan szétvert egy Los Angeles-i hotelszobát, mely incidens után detoxikálóba kellett szállítani. A “Bandita” becenevet viselő fotós 2012-ben végleg elvetette a sulykot, amikor a szomszédjának az ajtaját kutyaürülékkel dobálta meg, amiért az nem szedte össze kedvence hátrahagyott “aknáit”. Egy hangos szóváltást követően az eb gazdája távoltartási végzést kért Bryan ellen, mivel a fotósnak komoly fegyverarzenálja volt otthon, amitől már nem érezte magát biztonságban.

Mindezek azonban hidegen hagyták a Beépített szépség sztárját és adott egy esélyt az új szerelemnek. A mai napig nagy köztük az összhang, főleg mivel mindketten családcentrikusak és egyikük sem szeret a címlapokon szerepelni. A színésznő két gyermeke, a 11 éves Louis és a 9 éves Laila is jól kijönnek “pótapjukkal”, ami elengedhetetlen Sandra számára.

Bár az 57 éves színésznő szinte sosem beszél a magánéletéről, most a Red Table Talk beszélgetős műsorban vallott érzéseiről:

“Egy igazi buldózer vagyok… az életem már sínen volt, amikor találkoztam Bryannel és itt volt ez a nagyszerű férfi, akinek semmi köze nem volt akkor az életemhez, mégis ő volt a legmegfelelőbb ember arra, hogy a segítségemre legyen. Bryan a legjobb apa erre a pozícióra.”

Ez persze nem azt jelenti, hogy nincsenek nézeteltéréseik gyerekeik nevelésével kapcsolatosan, de a színésznő is belátta már, hogy mindketten ugyanazt szeretnék, csak ahhoz más úton jutnak el.

Az interjú során szóba került a házasság is, melyre azonban hiába várnak a rajongók, ők nem tervezik hivatalosan is összekötni az életüket.

„Én már átmentem egy váláson, tudom milyen. Most megtaláltam életem szerelmét, van két gyönyörű gyermekünk, sőt három az ő nagyobbik lányával. Nincs ennél fantasztikusabb dolog. Nem akarom azt mondani, hogy bárkinek úgy kellene élnie az életét, ahogyan én teszem, de nincs szükségem papírra ahhoz, hogy odaadó partner és odaadó anya legyek.”

– szögezte le a színésznő.