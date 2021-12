Alec Baldwin feleségét is meglepte férje felzaklató interjúja

Kiszivárgott néhány részlet a csütörtökön debütáló tévéinterjúból, melyben Alec Baldwin először beszél a kamerák előtt a Rust forgatásán történt halálos kimenetelű balesetről.

– mondta George Stephanopoulos műsorvezetőnek a színész.

Az első hallásra bizony bizarr válasz felkorbácsolta az indulatokat a közvéleményben is, melyről Alec felesége látszólag a meggyötörtnek látszó férjéről készített fotóval próbálja elterelni a figyelmet, mely nem sokkal a szóban forgó interjú után készülhetett. A sztárfeleség maga sem tagadja, hogy őt is meglepte a beszélgetés.

– olvasható Hilaria posztjában.

Alec mindeközben saját Twitter oldalát privátra állította, megóvva magát a kéretlen kommentekről.

Asked by @GStephanopoulos how a real bullet got on the “Rust” set, Alec Baldwin says: “I have no idea. Someone put a live bullet in a gun. A bullet that wasn’t even supposed to be on the property.”

Watch TOMORROW 8pm ET on ABC and stream later on @hulu. https://t.co/fJQly1za1T pic.twitter.com/OnpDuYERiC

— ABC News (@ABC) December 1, 2021