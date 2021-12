És egyszer csak…Carrie Bradshaw és barátnői ötvenes éveikben is magukra vonzzák a tekinteteket

Végre megérkezett a hosszú előzetes a Szex és New York folytatásához.

Már tényleg nem kell sokat várnunk, hogy kedvenc lánybandánk újra a képernyőkre költözzön. Az And Just Like That (És egyszer csak…) címet viselő folytatás december 9-én debütál az HBO kínálatában.

Addig is a készítők újabb kedvcsinálóval fokozzák a hangulatot, a legfrissebb előzetes láttán pedig mindenkit azonnal elfogott a nosztalgia – írja a New York Post. Főszereplőink ezúttal az ötvenes éveikben köszönnek vissza, de mintha egy perc sem telt volna el azóta, hogy 2010-ben utoljára láttuk Carrie-t és barátnőit a Szex és New York második mozifilmjében. A problémák változatlanok, ahogy a helyszín és a divatos öltözködés is. Egy valami változott és az a színésznők hajába vegyülő ősz tincsek, ami miatt a főleg Sarah Jessica Parkert támadták az utóbbi időben.

Mindenki szeretett Carrie Bradshaw-ja már 56 éves és ez a külsején is meglátszik. Kortársaival ellenben viszont Sarah Jessica büszkén viseli az idő jeleit, a ráncokat és az őszi dérbe átforduló hajkoronáját is, de irigylésre méltó önbizalma ellenére, öregedése sorozatos támadásnak lett célpontja az interneten. Persze több se kellett a színésznőnek, aki pár mondattal kiosztotta a nemtetszésüknek hangot adó névtelen „rajongókat”, akik szerint kezdenie kellene magával valamit, mert egyre rosszabbul néz ki.