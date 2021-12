Dakota Johnson tündökölt az átadón – filmje négy díjat is bezsebelt

Az Elena Ferrante olasz író könyvéből készült, Az elveszett lány című pszichodráma volt a független filmes Gotham-díjak hétfő esti átadójának nagy nyertese: négy kategóriában kapta meg a legjobbnak járó elismerést.

Dakota Johnson amerikai színésznő az amerikai független filmesek Gotham-díjának 31. kiosztóján New Yorkban 2021. november 29-én. Az elismerést a független filmgyártás támogatására 1979-ben létrejött Independent Feature Project nevű nonprofit szervezet osztja ki. A Gotham-díj az Independent Spirit Awards mellett a legjelentősebb független filmes díjnak számít.

MTI/AP/Invision/Evan Agostini

Melanie Griffith 32 éves lánya, a szintén színésznő Dakota egyértelműen A szürke ötven árnyalata-trilógiával írta be magát Hollywood nagykönyvébe, és bár a film vegyes kritikákat kapott, Johnson karrierje nyílegyenesen tört felfelé, így kapta meg az egyik nagy Oscar esélyes Az elveszett lány egyik főszerepét, ami rögtön négy díjat is besöpört a tegnap este tartott Gotham átadón.

Maggie Gyllenhaal amerikai színésznő első rendezésével megkapta a legjobb forgatókönyvnek és a legjobb feltörekvő rendezőnek járó díjat, alakításáért Olivia Colman kapta a legjobb főszereplőnek járó elismerést, az alkotást pedig a legjobb filmnek választotta a New York-i Filmkritikusok Köre.

A vörös szőnyegen Maggie és Dakota is tiszteletét tette és bár az eseményen a filmek voltak reflektorfényben, a két színésznő simán versenybe szállt ezzel a ténnyel. Dakota ritkán nyúl mellé, ha ruhaválasztásról van szó, ezúttal is ezt láthattuk. Arany nyakpánttal ellátott fekete Schiaparelli estélyijéhez, fekete Gianvito Rossi szandált választott, az összkép pedig most is lélegzetelállító volt. A rendezésért kitüntetett Maggie Gyllenhaal pedig egy csillogó Rodarte ruhában tündökölt, ami már önmagában díjat érdemelt volna – írja a Just Jared.

A Gotham-díjakat 1991 óta adják át, a gála a díjszezon kezdetét jelzi, amelynek fő záróeseménye a márciusi Oscar-gála. A díjakról filmesek és kritikusok egy csoportja dönt. A korábbi díjazottak közül később több film is Oscar-díjat kapott, például a Holdfény, a Spotlight: Egy nyomozás részletei, a Birdman avagy (A mellőzés meglepő ereje) és A nomádok földje.